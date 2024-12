Forró italok és nyelőcsőrák - Mi az igazság?

A forrón fogyasztott italok (tea, kávé) rákkeltő hatásának lehetősége nem új, több kutatás kimutatta már az összefüggést az italok hőmérséklete és a nyelőcsőrák vagy a gégerák kialakulása között. A részletek ismerete nélkül azonban az egyszerű statisztikai összefüggés félreértésekre adhat okot. Mennyire veszélyesek valójában a forrón fogyasztott italok?

Miért kell óvatosnak lenni?

A forró italok rákkeltő hatását az 1930-as évek óta vizsgálják. Az óvatosság alapja, hogy nyelőcső nyálkahártyáját számos irritatív hatás éri, a túlságosan magas hőmérséklet pedig roncsolja a nyálkahártyák alkotó sejteket, akadályozza regenerálódásukat, így megnő az esélye annak, hogy a normál sejtekben rosszindulatú szövetszaporulat, azaz tumorképződés indul be.

Az első ezt megerősítő kutatások állatkísérletekből származtak, majd humán vizsgálatok is kimutatták az összefüggést. A közelmúlt két legnagyobb elemzése egy 2018-as kínai (450 ezer résztvevő), majd egy 2019-es iráni tanulmány (50 ezer résztvevő) volt, az eredményeket rangos szakmai lapok, a British Medical Journal és a Journal of Cancer publikálták. Egy 2022-es metaanalízis összesen 23, a témában született kutatás eredményét összegezte.

Az eredmények azt sugallják, hogy a 60°C feletti hőmérsékleten fogyasztott tea, vagy más forró ital szignifikánsan, 79 százalékkal növeli a nyelőcsőrák egyik típusának, a laphámsejtes karcinómának az előfordulását. A rizikó növekedése a hőmérséklettel arányos: az egyik tanulmány 65°C feletti hőmérsékletnél kétszeres, a 70°C fölött pedig már nyolcszoros rizikónövekedést mért, a nyelőcsőrák mellett a gégerák előfordulásában is.

Mit mond a WHO?

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakosodott ügynöksége, a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) egy 23 tudósból álló nemzetközi munkacsoportja 2016-ban értékelte a kávé, a maté, és a nagyon forró italok fogyasztásának rákkeltő hatását. A munkacsoport nem talált semmilyen döntő bizonyítékot a kávéfogyasztás vagy a maté rákkeltő hatására vonatkozóan. A szakértők ugyanakkor megállapították, hogy a nagyon forró italok fogyasztása embereknél valószínűleg nyelőcsőrákot okoz. A nagyon forró italok fogyasztásának hivatalos besorolása a WHO osztályozásában: emberre valószínűleg rákkeltő hatású. Ezt a besorolást azon tényezők kapják, amelyeknél epidemiológiai tanulmányokból származó korlátozott bizonyítékok pozitív kapcsolatot (karcinogén hatást) mutattak ki. A gégerák nem szerepel a valószínű következmények között.

Miért nem kell mégsem mellőznünk a meleg italokat?

A forró italok és a nyelőcsőrák között igazolt kapcsolat tényéből nagyon könnyű téves következtetéseket levonni, hívta fel rá a figyelmet számos európai és amerikai orvos. Az általános megállapítások ugyanis elfedik a kutatások fontos részleteit, és nem mindegy, milyen hőmérsékleten, milyen mennyiségben, milyen egyéb feltételek teljesülése esetén kell tényleges kockázattal számolni.

A nyelőcsőráknak két gyakori típusa ismert, a laphámsejtes karcinóma és az adenokarcinóma. Európában és az Egyesült Államokban a jellemző típus az adenokarcinóma, ami azonban a vizsgálatok alapján nem mutatott összefüggést az italok hőmérsékletével. Az forró italok hatására gyakoribbá váló laphámsejtes karcinóma térségünkben jóval ritkább, és elsősorban Ázsiában, Afrikában gyakori forma.

Nem mindegy, mennyire forró az elfogyasztott ital és milyen mennyiségben fogyasztunk belőle. Azon országokban, amelyekben a kutatások többsége zajlott, az emberek rendkívül forrón és nagyon nagy mennyiségben isznak teát. Európában ezzel szemben mérsékeltebb hőmérséklet és kisebb mennyiség jellemző, többnyire az emberek nem isznak 60, sőt 70°C-nál is melegebb teát napi több bögre mennyiségben, egész évben vagy az év nagy részében. Megnövekedett rizikóval ugyanakkor elsősorban ebben az esetben számolhatunk.

Orvosok felhívják arra is a figyelmet, hogy azon embereknél, akiknél valóban kialakul a nyelőcsőrák, a forró italok rendszeres fogyasztása mellett más rizikótényezők is fennállnak: például dohányoznak vagy mindennap alkoholt is fogyasztanak. A kutatások többsége olyan területen készült, ahol eleve magas a laphámsejtes karcinóma előfordulási gyakorisága, így egy újabb rizikótényező is tovább növelheti a daganatos esetek számát. Ott azonban, ahol a rizikó alacsony, önmagában az italok hőmérséklete nem feltétlenül okoz nyelőcsőrákot.

Összefoglalóan tehát az eredmények arra utalnak, hogy a nyelőcsőrák kialakulásának kockázatát komplexen kell vizsgálni. A különösen forró (60-70°C vagy még magasabb hőmérsékletű) tea rendszeres és nagy mennyiségű fogyasztása - más rizikófaktorok mellett - valóban egy tényező lehet a nyelőcsőrák ritkább, laphámsejtes karcinóma típusának előfordulásában.

A nyelőcsőrák megelőzéséért azonban jóval többet tehetünk a dohányzás mellőzésével, a nyelőcsövet károsító reflux kezelésével, az antioxidánsokban gazdag táplálkozással, vagy más környezeti ártalmak, vegyi anyagok, toxinok hatásának minimalizálásával. Ezekkel csökkenthető a Magyarországon is jellemző szövettani típus, az adenokarcinoma kialakulásának kockázata is, míg a meleg tea vagy más ital akár mindennapos fogyasztása mérsékeltebb hőmérsékleten továbbra is biztonságos.

