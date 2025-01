A szájüregi rák kialakulásának kockázatát növelő és csökkentő élelmiszerek

A szájüregi daganatos megbetegedéseknek több kockázati tényezője is ismert és odafigyeléssel elkerülhető. Ha valamennyi rizikófaktort kiiktatunk, csökkenthetjük a kockázatot.

A szájüregi daganatokat a fej-nyakrákok csoportjába sorolják. A szájüregi rák világszerte a gyakori daganatos megbetegedések közé tartozik, és magába foglalja az ajkakat, a fogínyt, a nyelvet, az arc belső oldalát, a szájpadlást és a torkot érintő rákos megbetegedéseket.

A betegség korai felismerésének döntő szerepe van a kezelés eredményességében. Ezért rendkívül fontos a rendszeres fogászati kontrollvizsgálat, melynek keretében a fogorvos nemcsak a fogakat, hanem az egész szájüreget is megtekinti, ellenőrzi. A prevenció részét képezi a megfelelő szájhigiénia betartása mellett az irritáló tényezők (pl. éles fogperemek, nem megfelelően illeszkedő protézis stb.) kerülése, valamint a dohányzás és alkoholfogyasztás mellőzése. A szájüregi HPV-fertőzés kockázatának hordozásával az orális szex is rizikófaktort jelent. Mindemellett vannak olyan élelmiszerek és táplálkozási szokások, amelyek fokozzák a szájüregi rák kialakulásának kockázatát, de olyanok is, amelyek segítenek csökkenteni a rizikót. Jelen cikkünkben csak az étkezés szerepével foglalkozunk részletesebben.

Élelmiszerek és táplálkozási szokások, amelyek növelik a szájüregi rák kialakulásának kockázatát

Az egyoldalú táplálkozás is rizikófaktort jelent a szájüregi rákok szempontjából. Különösen akkor, ha az étrend sok húst és sült ételt tartalmaz. A nitrittartalmú élelmiszerek, mint pl. a pácolt és sózással tartósított, feldolgozott húskészítmények (pl. hurka, kolbász, virsli) sütése és grillezése során ugyanis rákkeltő nitrózaminok keletkezhetnek.

Tanulmányok támasztják alá, hogy a vörös húsok több daganatos betegség rizikóját is növelhetik. Ezért ezek fogyasztása kerülendő.

Az ázsiai térségben óriási gondot jelent a bételpálma, más néven arékapálma (Areca catechu) termésének, a bételdiónak (és a belőle készült készítményeknek, pl. a gutkának) a fogyasztása. A bételdió pszichoaktív anyagot tartalmaz, és sajnos egyre elterjedtebb a drogként való használata. Amellett, hogy nagyon súlyos függőséget képes okozni, egyéb egészségügyi problémákat is előidézhet, többek között növeli a szájüregi daganatok kialakulásának kockázatát is.

A zöldségekben és gyümölcsökben szegény táplálkozás ugyancsak kockázati tényezőnek számít.

A feldolgozott húskészítmények mellett az alkohol fogyasztása is összefüggésben áll különféle daganatos betegségek fokozott kockázatával. Ezért tanácsos ezek fogyasztását korlátozni, de még jobb teljesen elkerülni.

A feldolgozott (finomított) szénhidrátok fogyasztását is korlátozzuk, lehetőség szerint kerüljük.

Szorítsuk vissza az édességek és cukrozott italok fogyasztását! A túlzott cukorfogyasztás elhízáshoz vezethet, ami számos daganattípus rizikófaktora is egyben.

Kerüljük a forró italok és ételek fogyasztását! A túl forró italok (pl. kávé, tea stb.) és ételek (pl. levesek stb.) károsítják a sejteket, gyulladást keltenek, a tartósan fennálló gyulladások pedig növelik a rosszindulatú daganatok kialakulásának veszélyét. Ugyanezen okból kerülendők más, irritációt okozó ételek is (pl. túlságosan kemény pirítós stb.).

Mit együnk, ami a daganatos betegségek megelőzése szempontjából is hasznos?

Az egészséges, kiegyensúlyozott, változatos étrend általánosságban is szolgálja az egészségünk megőrzését, és fontos szerepet játszhat a daganatos betegségek megelőzésében is. Bizonyos élelmiszerek csökkenthetik a daganatok kialakulásának esélyét, így a szájüregi rák kockázatát is. Ha beépíti ezeket mindennapi étrendjébe, azzal támogathatja szervezete védelmi mechanizmusait.

Együnk sok zöldséget és gyümölcsöt!

A gyümölcsökben és zöldségekben gazdag étrend a szájüregi rák rizikóját is csökkentheti. Ezek az élelmiszerek ugyanis értékes tápanyagok, antioxidánsok gazdag forrásai, amelyek védik a sejteket a károsodástól azáltal, hogy megkötik, hatástalanítják az ártalmas szabad gyököket. Az A-, a C- és az E-vitamin, valamint a szelén és a béta-karotin olyan antioxidáns tulajdonsággal rendelkező mikrotápanyagok, amelyek szerepet játszanak a sejtkárosodások megelőzésében. A bogyós gyümölcsök, az olajos magvak (pörköletlen és sótlan formában) és a leveles zöldségek kiváló forrásai ezeknek az anitoxidánsoknak.

A keresztesvirágúak, amilyen például a brokkoli, a karfiol és a fejes káposzta, amellett, hogy kiváló rostforrások, tudományos vizsgálatokkal igazoltan daganatellenes hatású vegyületeket tartalmaznak, ilyenek a glükozinolát nevű fitonutriensek.

Válasszon teljes kiőrlésű gabonafélékből készült élelmiszereket finomított szénhidrátok helyett!

A teljes kiőrlésű gabonafélék és a belőlük készült élelmiszerek több rostot és tápanyagot tartalmaznak, mint a feldolgozott termékek. Segítik az egészséges emésztést és a daganatos betegségek megelőzéséhez is hozzájárulhatnak.

Kontrollálja cukorfogyasztását!

Ha édességre vágyik, válasszon egészséges nassolnivalókat, friss vagy aszalt gyümölcsöt, cukor hozzáadása nélkül készült gyümölcspüréket, turmixokat! De ezeket se vigye túlsásba, hiszen természetesen is rendelkeznek cukortartalommal.

Fehérjepótlásra mit választhatunk?

Szervezetünk fehérjeszükségletét sovány húsokból (pl. csirke, pulyka), halakból és növényi fehérjeforrásokból (pl. hüvelyes zöldségek) pótolhatjuk.

Folyadékpótlás

Ügyeljen a rendszeres folyadékpótlásra. Erre a célra a természetes ásványvizek és a csapvíz a legmegfelelőbb, időnként cukrozatlan gyümölcsteákkal, 100%-os, tehát hozzáadott cukrot nem tartalmazó gyümölcslevekkel kiegészítve.

Forrás: WEBBeteg

Bak Marianna, biológus szakfordító

