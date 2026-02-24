Szájüregi égési sérülések

Dr. Horváth Viktória
szerző: Dr. Horváth Viktória, fogszakorvos - WEBBeteg
megjelent:

Mi a teendő szájüregi égési sérülés esetén? Mikor kell orvoshoz fordulnunk? Cikkünkből megtudhatja a válaszokat.

A szájüregi égési sérülés a legtöbb esetben enyhe és pár nap alatt kezelés nélkül gyógyul.

Hogyan alakul ki?

Leggyakrabban:

  • forró étel/ital (pizza, leves, kávé, a forró sajtos ételekkel nagyon kell vigyázni, mert a sajt jó hőtartó – pl. melegszendvics)
  • vegyi anyag (tisztítószer, lúg, sav, ASPIRIN!!!). A tablettákat bő folyadékkal érdemes bevenni, legfőképpen az aspirint, mert a nyálkahártyán megtapadva, szájüregben vagy nyelőcsőben nagyon csúnya égésszerű sérülést tud okozni.
  • elektromos sérülés (gyerekeknél pl. kábelharapás)
  • házi „fogfehérítő” próbálkozás, vagy nem szakboltban vásárolt fogfehérítő
  • cigaretta – főleg a reverz dohányzás

Azonnali teendők (elsősegély)

Ha forró étel/ital okozta:

  • Szájüreg öblítése hűvös (nem jeges!) vízzel 5–10 percig.
  • Később jégkocka szopogatása
  • Csípős, nagyon fűszeres ételek kerülése
  • Sebet békén kell hagyni

Ha vegyi anyag okozta:

  • Azonnal, bő vízzel öblítés legalább 15 percig.
  • Ilyenkor inkább orvosi kontroll javasolt, még akkor is, ha enyhének tűnik a sérülés

Kezelés otthon

Enyhe (piros, érzékeny, esetleg fehéres lepedékes) égésnél:

  • Kamillás vagy zsályás öblögetés (langyosan)
  • Alkoholmentes, fertőtlenítő szájöblítő, hámosító, pl. Anaftin
  • Lidokaintartalmú gél fájdalom esetén (patikában kapható), lidokainos száj- és torokfertőtlenítő cukorka
  • Fogápoláshoz puha fogkefe használata javasolt

Általában 3–7 nap alatt spontán gyógyul.

Mikor kell orvoshoz menni?

Forduljon háziorvoshoz vagy fogorvoshoz, ha:

  • Erős fájdalom nem csökken 2–3 nap alatt
  • Nagy kiterjedésű hólyag vagy fekély alakul ki
  • Nyelési nehézség, fulladásérzés jelentkezik
  • Láz, duzzanat, gennyedzés lép fel
  • Vegyi vagy elektromos sérülés történt
  • A seb 10–14 nap alatt sem gyógyul

Súlyos esetben (légzési nehézség, jelentős duzzanat) azonnali sürgősségi ellátás szükséges!

Tovább Forró italok és nyelőcsőrák - Mi az igazság?

Dr. Horváth Viktória, fogszakorvosForrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Horváth Viktória, fogszakorvos

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Belgyógyászati leletértelmezés 24h

Belgyógyászati leletértelmezés 24h

Dr. Szabó Roxana belgyógyász szakorvosjelölt

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Perlaky Tamás

Dr. Perlaky Tamás

Ortopédus, Sebész, Traumatológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Kiskorúak
Kiskorúak

Az egészségügyi adatokhoz való hozzáférésről.
Influenza
Influenza

Mik a leggyakoribb tévhitek?
Egy szájüregi baktérium növelheti a stroke kockázatát
Egy szájüregi baktérium növelheti a stroke kockázatát WEBBeteg - Dr. Kőműves Anikó, szakgyógyszerész, orvos- és egészségtudományi szakfordító
Nyálmirigyek tumoros megbetegedései
Nyálmirigyek tumoros megbetegedései WEBBeteg - Dr. Horváth Viktória, fogszakorvos
Hogyan veszélyeztetik a szívet a szájüregi baktériumok?
Hogyan veszélyeztetik a szívet a szájüregi baktériumok? WEBBeteg összeállítás - Bak Marianna, biológus szakfordító
Milyen növények okozhatnak napégéshez hasonló tüneteket?
Milyen növények okozhatnak napégéshez hasonló tüneteket? Budai Allergiaközpont - Dr. Garaczi Edina, bőrgyógyász, allergológus
A fej-nyaki daganatok okai és tünetei
A fej-nyaki daganatok okai és tünetei WEBBeteg - Dr. Lengyel Csongor, fül-orr-gégész, fej-nyaksebész
Karácsonyi veszélyek
Karácsonyi veszélyek WEBBeteg - Marsi Zoltán, oktatás- és egészségfejlesztési szakértő