Szájüregi égési sérülések

Mi a teendő szájüregi égési sérülés esetén? Mikor kell orvoshoz fordulnunk? Cikkünkből megtudhatja a válaszokat.

A szájüregi égési sérülés a legtöbb esetben enyhe és pár nap alatt kezelés nélkül gyógyul.

Hogyan alakul ki?

Leggyakrabban:

forró étel/ital (pizza, leves, kávé, a forró sajtos ételekkel nagyon kell vigyázni, mert a sajt jó hőtartó – pl. melegszendvics)

vegyi anyag (tisztítószer, lúg, sav, ASPIRIN!!!). A tablettákat bő folyadékkal érdemes bevenni, legfőképpen az aspirint, mert a nyálkahártyán megtapadva, szájüregben vagy nyelőcsőben nagyon csúnya égésszerű sérülést tud okozni.

elektromos sérülés (gyerekeknél pl. kábelharapás)

házi „fogfehérítő” próbálkozás, vagy nem szakboltban vásárolt fogfehérítő

cigaretta – főleg a reverz dohányzás

Azonnali teendők (elsősegély)

Ha forró étel/ital okozta:

Szájüreg öblítése hűvös (nem jeges!) vízzel 5–10 percig.

Később jégkocka szopogatása

Csípős, nagyon fűszeres ételek kerülése

Sebet békén kell hagyni

Ha vegyi anyag okozta:

Azonnal, bő vízzel öblítés legalább 15 percig.

Ilyenkor inkább orvosi kontroll javasolt, még akkor is, ha enyhének tűnik a sérülés

Kezelés otthon

Enyhe (piros, érzékeny, esetleg fehéres lepedékes) égésnél:

Kamillás vagy zsályás öblögetés (langyosan)

Alkoholmentes, fertőtlenítő szájöblítő, hámosító, pl. Anaftin

Lidokaintartalmú gél fájdalom esetén (patikában kapható), lidokainos száj- és torokfertőtlenítő cukorka

Fogápoláshoz puha fogkefe használata javasolt

Általában 3–7 nap alatt spontán gyógyul.

Mikor kell orvoshoz menni?

Forduljon háziorvoshoz vagy fogorvoshoz, ha:

Erős fájdalom nem csökken 2–3 nap alatt

Nagy kiterjedésű hólyag vagy fekély alakul ki

Nyelési nehézség, fulladásérzés jelentkezik

Láz, duzzanat, gennyedzés lép fel

Vegyi vagy elektromos sérülés történt

A seb 10–14 nap alatt sem gyógyul

Súlyos esetben (légzési nehézség, jelentős duzzanat) azonnali sürgősségi ellátás szükséges!

Szerző: Dr. Horváth Viktória, fogszakorvos