Szájüregi égési sérülések
Mi a teendő szájüregi égési sérülés esetén? Mikor kell orvoshoz fordulnunk? Cikkünkből megtudhatja a válaszokat.
A szájüregi égési sérülés a legtöbb esetben enyhe és pár nap alatt kezelés nélkül gyógyul.
Hogyan alakul ki?
Leggyakrabban:
- forró étel/ital (pizza, leves, kávé, a forró sajtos ételekkel nagyon kell vigyázni, mert a sajt jó hőtartó – pl. melegszendvics)
- vegyi anyag (tisztítószer, lúg, sav, ASPIRIN!!!). A tablettákat bő folyadékkal érdemes bevenni, legfőképpen az aspirint, mert a nyálkahártyán megtapadva, szájüregben vagy nyelőcsőben nagyon csúnya égésszerű sérülést tud okozni.
- elektromos sérülés (gyerekeknél pl. kábelharapás)
- házi „fogfehérítő” próbálkozás, vagy nem szakboltban vásárolt fogfehérítő
- cigaretta – főleg a reverz dohányzás
Azonnali teendők (elsősegély)
Ha forró étel/ital okozta:
- Szájüreg öblítése hűvös (nem jeges!) vízzel 5–10 percig.
- Később jégkocka szopogatása
- Csípős, nagyon fűszeres ételek kerülése
- Sebet békén kell hagyni
Ha vegyi anyag okozta:
- Azonnal, bő vízzel öblítés legalább 15 percig.
- Ilyenkor inkább orvosi kontroll javasolt, még akkor is, ha enyhének tűnik a sérülés
Kezelés otthon
Enyhe (piros, érzékeny, esetleg fehéres lepedékes) égésnél:
- Kamillás vagy zsályás öblögetés (langyosan)
- Alkoholmentes, fertőtlenítő szájöblítő, hámosító, pl. Anaftin
- Lidokaintartalmú gél fájdalom esetén (patikában kapható), lidokainos száj- és torokfertőtlenítő cukorka
- Fogápoláshoz puha fogkefe használata javasolt
Általában 3–7 nap alatt spontán gyógyul.
Mikor kell orvoshoz menni?
Forduljon háziorvoshoz vagy fogorvoshoz, ha:
- Erős fájdalom nem csökken 2–3 nap alatt
- Nagy kiterjedésű hólyag vagy fekély alakul ki
- Nyelési nehézség, fulladásérzés jelentkezik
- Láz, duzzanat, gennyedzés lép fel
- Vegyi vagy elektromos sérülés történt
- A seb 10–14 nap alatt sem gyógyul
Súlyos esetben (légzési nehézség, jelentős duzzanat) azonnali sürgősségi ellátás szükséges!
Forrás: WEBBeteg
Szerző: Dr. Horváth Viktória, fogszakorvos