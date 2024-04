Az uszodaszemölcs, más néven molluscum contagiosum, egy gyakori vírusos bőrbetegség, amelyet a molluscipoxvírus nevű vírus okoz. Általában csecsemőknél és gyermekeknél fordul elő, de bármely életkorban előfordulhat. A betegség terjedése könnyű, és gyakran uszodázás vagy közösségi tevékenységek során következik be.

Az uszodaszemölcs megjelenése, tünetei

Az uszodaszemölcsök kis, hússzínű, pergamenszerű dudorok formájában jelentkeznek a bőrön. Ezek a dudorok általában simák, kerekdedek és közepükön egy kis mélyedéssel rendelkeznek.

Gyakran jelennek meg az arcon, a karokon, a lábakon, a hason és a nemi szervek környékén.

Az uszodaszemölcsök rendszerint nem fájdalmasak, de viszkethetnek. Lekaparható a tetejük, ezáltal viszont megnő az autoinnoculatio (a beteg továbbfertőzi saját magát) veszélye.

Szövődmények

Általában az uszodaszemölcsök nem okoznak súlyos szövődményeket, de megfertőzhetik a környező bőrterületeket és átterjedhetnek másokra.

Ritkán viszketés miatt begyulladhatnak és akkor fájdalmassá válnak. Felülfertőződés esetén akár hegesedéssel is gyógyulhatnak, esztétikai problémát okozva ezzel. Immunhiányos egyedeknél a szemölcs bizarr nagyságúra nőhet, így is jelentős esztétikai problémát okozva.

A magas fertőzési potenciál miatt a tünetek észlelésekor javasolt azonnal orvoshoz fordulni, különösen akkor, ha a tünetek súlyosak vagy folyamatosan romlanak.

Hirdetés

Terjedés és megelőzés

A molluscipoxvírus fertőződése közvetlen bőrkontaktus révén történik, például közös törölköző, papucs vagy úszómedence használata során.

Az uszodaszemölcsök terjedésének megelőzése érdekében fontos a higiénés intézkedések betartása, például rendszeres kézmosás, tiszta törölközők használata és az úszómedencék, szaunák megfelelő fertőtlenítése. Kerülni kell a közös tárgyak, például törölközők, papucsok, ruhák megosztását, különösen a fertőzött személyekkel.

Az uszodaszemölcsök kezelése

Az uszodaszemölcs egy kellemetlen, bár általában nem súlyos betegség. Időben elkezdett kezelése esetén megelőzhető a továbbfertőzés és a szövődmények. Ha bármilyen gyanús bőrelváltozást észlelünk, mindig ajánlott szakorvoshoz fordulni a megfelelő kezelés érdekében.

Az uszodaszemölcsöknek spontán gyógyhajlama is van, de ez hosszú időt vehet igénybe, akár éveket is. Ebből kifolyólag javasolt az orvosi kezelés, megelőzve ezáltal azt is, hogy a beteg másokat is megfertőzzön. A kezelés magába foglalhatja a dudorok

krioterápiás, folyékony nitrogén segítségével történő eltávolítását,

elektromos kauterezést (égetés),

lézerkezelést, és az

ecsetelést bizonyos savakkal.

Bizonyos krémek és kenőcsök használata is segíthet a tünetek enyhítésében és a gyógyulás felgyorsításában.

Az uszodaszemölcsöket javasolt fedőkötéssel borítani a fertőzés továbbadásának kivédése végett. Ugyanilyen indokból javasolt a kezelés ideje alatt kerülni a szexuális kapcsolatot, különösen a nemi szervek fertőzöttsége esetén.

Lásd még A szemölcsök további típusai

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Kádár Eszter, rezidens