Giardia-fertőzés (giardiasis)

A giardiasis kórokozója a Giardia lamblia, vagy újabb nevén Gardia intestinalis. Az egysejtű élősködővel fertőzöttek fele tünetmentes, gyermekek esetében azonban szinte mindig tapasztalhatóak a tünetek.

A Giardia-fertőzés előfordulása, gyakorisága

A Giardia-fertőzés szájon keresztül történik, olyan étellel vagy vízzel, mely a kórokozó ún. ciszta alakjával szennyezett. A lenyelt ciszták a patkóbélben alakulnak át kifejlett egyedekké (trophozoita). A trophozoiták a gazdaszervezet vékonybelének hámsejtjeire tapadva élősködnek, és kellő mértékben elszaporodva súlyos tápanyag-felszívódási zavart okozhatnak.

A giardiasis felléphet járványszerűen is, ha szennyvíz jut az ivóvízhálózatba, a klórozás ugyanis önmagában még nem pusztítja el a kórokozókat. Az emberi szervezetben való jelenlétnek az esélye hazánk területén 5% alatti, de az előfordulási arány a rossz higiéniás körülmények között élőknél akár 20 százalékos is lehet.

A gyerekközösségek és a szociális otthonok mindenképpen nagyobb rizikót jelentenek, ezeken a helyeken nagyobb az esély a fertőződésre. Fokozott veszélynek vannak kitéve azok, akik forralatlan természetes (patak)vizet isznak, ugyanis a hordozó állatok is szennyezhetik a vizet. A giardiasis szexuális együttlét során is átadható, és gyakrabban fordul elő homoszexuálisak körében is az oro-analis szexuális kapcsolat miatt.

Hirdetés

A giardiasis tünetei és lefolyása

Régóta fennálló hasi panaszok, a tartós hasmenés, és gyerekeknél olykor a fejlődésbeli elmaradás esetén mindig gondolni kell giardiasis lehetőségére.

A Giardia-fertőzött egyének nagyjából fele tünetmentes, azonban székletükkel ők is ürítik a fertőzőképes cisztákat. Gyermekek esetében a fertőzés szinte mindig tünetekkel jár.

Amennyiben a fertőzés tünetekkel jár, leggyakrabban bűzös, zsíros fényű, zöldes, hasmenéses székletürítés figyelhető meg, esetleg hasi görcsök kíséretében, emellett a puffadás, hőemelkedés is gyakori. A felszívódási zavar tünetei fáradtság, étvágytalanság, hányinger és testsúlycsökkenés lehetnek.

Az esetek egy része az egysejtű kiürülésével néhány nap leforgása alatt meggyógyul, de előfordulhat krónikus (akár éveken át tartó) giardiasis is, ezalatt bármikor kialakulhat visszafertőződés.

Tovább A gyermekkori hasmenés további lehetséges okai

A betegség kivizsgálása, kezelése

A fertőzés egyértelműen azonosítható, ha székletből vagy vékonybélnedvből mikroszkópos vizsgálattal kimutatják a kórokozókat. Az általános gyakorlatban kért széklettenyésztés nem tudja igazolni, mert az bakteriális fertőzés igazolására alkalmas, ezért speciális mikroszkópos vizsgálat szükséges a diagnózishoz. Lehetőség szerint minél frissebb székletet kell megvizsgálni, hogy a még élő egysejtűt kimutathassák (a trofozoita alak nagyon hamar elpusztul, a ciszta alakot pedig nehéz észrevenni).

Másik vizsgálati módszer immunológiai módszeren alapul, ekkor az sejtfalelemeket mutatnak ki a székletből, ehhez nem szükséges élő kórokozó jelenléte sem.

Kezelésére a methronidazol nevű gyógyszert alkalmazzák, mely néhány nap alatt gyógyulást hoz. A hasmenés miatt szükséges a megfelelő folyadék- és elerolitpótlás biztosítása is.

Megelőzésében a higiéné (étkezés előtti kézmosás) az elsődleges, ha pedig patakvizeket fogyaszt, azt célszerű előbb felforralni és lehűlés után fogyasztani! A higiénés szabályokra különösen figyelni kell megbetegedés esetén, elkerülendő a beteg visszafertőződését és a beteg környezetében élők megfertőzését.

(WEBBeteg - Dr. Horváth Balázs; Aktualizálta: Dr. Dunás-Varga Veronika belgyógyász)