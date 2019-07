Láthatatlan veszély a medencék környékén

A víz nemcsak felüdülést jelenthet a nyári hónapokban, hanem igen jó közvetítő közeg is lehet számos baktérium, vírus és gomba számára. Ha nem vigyáznak a medencék tisztaságára, ezen kórokozók felszaporodva a fürdőzők megbetegedését okozhatják.

Bőrgomba, hüvelygomba, kötőhártyagyulladás, a külső hallójárat gyulladása, vagy vírusos szemölcsfertőzés lehet a strandolás, fürdőzés eredménye. Éppen ezért érdemes kicsit odafigyeljünk testünk egészségére, ha vízközelben vagyunk.

Milyen betegségeket okozhat a fürdőzés?

A bőrgombásodás nemcsak a lábujjközökben fordulhat elő - bár kétségkívül itt a leggyakoribb -, hanem megjelenhet a hajas fejbőrön és a nagyhajlatokban (lágyékhajlat, hónalj, mellek alatti redő) is.

A lábgombásodás kezdetén kevés a látható jel, de a betegség előrehaladtával láthatóvá válik a gyulladás, az érintett terület viszket és fáj. A gombás bőrfelület változatos képet mutathat: egyes helyeken hámlik, máshol nedvezik, kivörösödik, felhólyagosodik. Jellegzetes tünet a fehér elhalt bőrterületek megjelenése. A nem kezelt gombás fertőzés tovább terjedhet a lábhátra, a talp felületére, a körömlemezre is.

Szövődményként bakteriális felülfertőzés, ekcéma, illetve nyirokérgyulladás is kialakulhat, ezért igen fontos időben elkezdeni a gombaellenes kezelést. A kezelés célja nemcsak a bőrgomba elpusztítása, hanem a fertőzés kellemetlen tüneteinek megszűntetése és a fertőzött bőr ápolása.

Türelemmel a gombás fertőzések ellen

A bőrgomba ellenes kezelés legfontosabb tényezője a türelem. A kellemetlen tünetek ugyan már néhány nap alatt megszűnnek, de a gombaellenes készítményeknek még hosszabb időre van szükségük ahhoz, hogy a gomba utolsó részecskéit is elpusztítsák a bőr mélyén. Ezért fontos, hogy a kezelést a tünetek megszűnése után még további 2 hétig folytassuk.

A hüvely gombás fertőzésének jele a viszketés, az érzékenység, valamint sűrű, fehér, túrószerű szagtalan folyás a hüvelyből, de utalhat a fertőzésre a szeméremtesti égés, valamint a szexuális együttlét során fellépő fájdalom is. A húgycsőnyílás közelsége miatt gyakran fordul elő egyidejűleg a húgycső, illetve a húgyhólyag gyulladása is. Ennek jeleként a vizelési inger gyakoribbá válik, a vizelést csípő érzés kísérheti.

A betegség kezelése szájon át szedhető gyógyszerek szedéséből és lokális (helyi) készítmények alkalmazásából áll. A helyi kezelés gombaellenes hatóanyagú hüvelykúppal, és kiegészítésként a hüvely környékére alkalmazott gombaellenes krémmel vagy kenőccsel történik.

A kötőhártya gyulladásos megbetegedését (conjunctivitis) erőteljes égő-szúró érzés, idegentest-érzés, viszketés, fájdalom, fényérzékenység, könnyezés jelezheti.

Okozhatja bakteriális vagy vírusfertőzés is, utóbbi esetén láz, hurutos tünetek is társulhatnak a panaszokhoz.

A betegség mindkét formája kezelhető - antibakteriális, illetve vírusellenes - szemcseppek, kenőcsök segítségével.

Az uszoda betegségről

A külső hallójárat gyulladását "uszoda betegségnek" is nevezik, mert leggyakrabban a nyári strandszezonban fordul elő. A betegséget a medence vizében felszaporodó baktériumok okozzák. A beteg jellemző panasza a külső hallójárat viszketése és erős fájdalma, tünetként esetenként bűzös váladékozás jellemző. Amennyiben a hallójáratot a váladék kitölti, halláscsökkenés is kialakul. A hallójárat és gyakran a fülkagyló is vöröses, duzzadt, a fül előtt kis porc nyomásra erősen fáj.

Amire fontos odafigyelnünk:

Ne járjunk mezítláb a medencék környékén!

Szárítsuk meg gyorsan fürdőruhánkat, vagy cseréljük szárazra!

Zuhanyozzunk strandolás után!

Tartsuk tisztán saját medencénk vizét fertőtlenítő készítményekkel és a víz cseréjével! A külső hallójárat-gyulladás kezelésére lokális antibiotikum tartalmú fülcseppeket, kenőcsöket alkalmaznak. A gyógyulás után fontos a hallójárat felázásának és ezzel a baktériumok újabb megtelepedésének megakadályozása.

A vírusos szemölcs a bőr vírusos eredetű fertőző betegsége. Kórokozói a HPV családba tartozó vírusok. A betegség kialakulását elősegíti a bőrön lévő sérülés, a bőr felázása. Vírusos szemölcsök leggyakrabban a talpon alakulnak ki.

A talpi felszínen kívül szemölcsök főként a kézháton, ritkábban az arcon, térden fordulhatnak elő. Általában 1-5 mm átmérőjű, előemelkedő, elszarusodott felszínű, tömött tapintatú, szurkált felszínű, többnyire fájdalmatlan elváltozások.

Kezelésük bőrgyógyász feladata, a drogériákban kapható szemölcsirtó készítmények alkalmazásával, csak ideiglenes javulást érhetünk el.

Mit tehetünk önmagunk és családunk védelme érdekében?

Bár a nyílt vízi strandok esetenként kevésbé tűnnek higiénikusnak, a szakemberek szerint gyakran sokkal könnyebb összeszedni valamilyen fertőzést a medencék környékén. Jó, ha azt is tudjuk, hogy a meleg vízben könnyebben szaporodnak el a kórokozók, mint a hidegvizű medencékben - erre különösen a nőknek kell vigyázniuk.

Hasonló ok miatt lehet veszélyes mezítláb járkálni a medence környéki nedves betonon is, ahol a gyorsan felmelegedő pocsolyák ideálisak a kórokozók számára.

Amennyiben betartjuk az említett alapszabályokat, nem kell félnünk, felhőtlenül örülhetünk a nyárnak és a pihenésnek!

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Horváth Balázs, általános orvos