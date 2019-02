Acanthamoeba-keratitis - Egy fájdalmas szembetegség

A keratitis a szaruhártya (cornea) gyulladásos folyamatát jelenti, melynek kiváltó oka különböző lehet. Az 1973-ban felismert Acanthamoeba-keratitis egy ritka, leginkább kontaktlencse-viselőknél előforduló súlyos parazitafertőzés, mely látáskárosodással vagy akár vaksággal is járhat. A betegséget nehéz diagnosztizálni és nehezen is kezelhető.

Mi okozza a betegséget?

A betegség kb. 80%-ban - mondhatni típusosan - azokon a kontaktlencse-viselőkön fordul elő, akik a kontaktlencsét csapvízzel mossák, nem tartják be a szükséges higiéniás szabályokat és a kórokozót a szaruhártyára a mosófolyadékból viszik fel.[1] A fertőzésért felelős egysejtű amőba szinte mindenütt jelen van és gyakran a szem felszínén lévő mikrosérüléseken keresztül okoz problémát, így bárki megkaphatja azt. Növelhetjük a kialakulás kockázatát, ha kontaktlencse viselése közben úszunk, zuhanyzunk vagy éppen használjuk a pezsgőfürdőt, szaunát.

Hirdetés

Tünetek

Számos esetben a klinikai kép nem specifikus. A korai tünetek közül azonban kiemelendő az igen nagy fájdalom, mely nagyobb, mint amilyet a látott szaruhártya-állapot magyarázna. Előfordulhat még fényérzékenység és vörös szem is. A szaruhártya gyulladása a herpeszhez hasonló, faág vagy csillag alakú beszűrődéssel kezdődik, majd 2-3 hét után kialakul a gyűrű alakú stromális beszűrődés (1. kép).[2]

Végül akár szaruhártyafekély is kialakulhat, a gyulladás a szem hátsóbb részeire is terjedhet és - kezeletlen esetekben - akár vaksághoz is vezethet.

Ez a cikk is érdeklehtei Önt! A szaruhártya-gyulladás

Hogyan diagnosztizálható a betegség?

A diagnózis során fontos, hogy a szaruhártyáról - lehetőleg az érintett területről vagy fekélyről - kaparékot és tenyésztést kell venni, melyet a megfelelő patológiai és mikrobiológiai laboratóriumba kell küldeni. Számos helyen már elérhető Confoscan - mely a szaruhártya egyes elemeit mikroszkopikus nagyításban vizsgálja -, melynek segítségével az Acanthamoeba jól kimutatható (2. kép). Ne feledjük, hogy a kontaktlencsét és annak tárolóját is meg lehet vizsgálni, és hogy ezeket már nem ajánlatos tovább használni.

Amennyiben egy kontaktlencse-viselő személynél szaruhártya-gyulladást találunk, mindig gombás fertőzésre vagy Acanthamoebára kell gondolni.[3]

Hogyan kezelhető a betegség?

A diagnózis felállítását követően azonnal meg kell kezdeni a kezelést, mely ellentmondásos és néha hatástalan. Szemcseppben antibiotikumot (neomycin), fertőtlenítőszert (propamidin-izothionat), antiszeptikus és antimikrobás hatású szert (chlorhexidin) kell adni a protokoll szerint, azonban szájon át gombaellenes (itraconazol) szerek is kiegészíthetik a kezelést. A fájdalmat csökkenteni szükséges, ezt cycloplegiával (pupillatágítással) érhetjük el.[3]

A betegeket kezdetben nagyon szorosan (naponta, fekvő beteg intézményben) kell követni, amíg a klinikai válasz nem látható. A kezelést több hónapig kell folytatni, mivel recidiválhat (kiújulhat) a betegség. Kontaktlencse viselése ezen időszak alatt szigorúan tilos!

Amennyiben a szaruhártyán fekély alakult ki és nagy a perforáció veszélye, sebészeti, perforáló szaruhártya-átültetés (keratoplasztika) is szóba jön. Amennyiben az aktív gyulladás szakában tervezzük a szaruhártya-átültetést, fennáll a lehetősége, hogy a graftban (átültetett szaruhártyában) is megismétlődik majd a fertőzés.

Mit tehet a megelőzés érdekében?

Minden kontaktlencse-viselőt meg kell tanítani arra, hogyan tartsa tisztán a használt lencsét, hogy soha ne mossa meg csapvízzel vagy sóoldattal a lencsét és tartsa be a megfelelő higiéniás körülményeket. A kontaktlencse cseréje előtt és után alaposan kezet kell mosni! Cserélje naponta a tároló folyadékot, és soha ne hordja a megadott időn túl a lencsét. Fontos, hogy panasz esetén azonnal vegyük ki a kontaktlencsét és forduljunk szemész szakorvoshoz!

Az Acanthamoeba-keratitis prognózisa rosszabb más szaruhártya-gyulladásokkal összehasonlítva, ezért a megelőzés kiemelten fontos!

Olvasson tovább! Hogyan tartsuk tisztán a kontaktlencséket?

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Cserháti Zoltán, szemész

Forrás:

[1] Erica Bernfeld M.D.: Acanthamoeba keratitis.American Academy of Ophthalmology. EyeWiki. http://eyewiki.aao.org/Acanthamoeba_Keratitis

[2] Brad Bowling: Kanski’s Clinical Ophthalmology: A Systematic Approach. 8th edition (2016) 168-199. old.

[3] A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a keratitisek kezeléséről (1. módosított változat). Készítette: Szemészeti Szakmai Kollégium. (2011) Egészségügyi Közlöny LXI. évf. 18. szám 2613. old. Letölthető:http://kozlonyok.hu/kozlonyok/Kozlonyok/6/PDF/2011/18.pdf

[4] Kép forrása: University of Iowa Health Care. Ophthalmology and Visual Sciences. Eyerounds.org. https://webeye.ophth.uiowa.edu/eyeforum/atlas/pages/acanthamoeba/index.htm