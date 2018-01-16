Hat halálos veszély a férfiakra nézve

A halálozási listákat vezető betegségekben elhunytak között mindig nagyobb a férfiak aránya, mint a nőké, egyetlen kivételt az Alzheimer-kór képez, melynek kialakulásához a legtöbb férfi nem él elég sokáig.

A férfiak átlagosan nyolc évvel korábban hunynak el, mint feleségeik. Ennek nem csak biológiai okai vannak. A férfiak többsége nem sokat törődik az egészségével, és amíg dolgozni tudnak, produktívnak érzik magukat, társadalmi szerepüket betöltik, addig egészségesnek érzik magukat. Sokkal ritkábban mennek orvoshoz, mint a nők, és ha végre rászánják magukat, sokkal súlyosabb állapotban keresik fel a szakembert, mint a nők.

A férfiakat leginkább fenyegető veszélyek mindenki előtt ismertek, sokat emlegetettek és megelőzhetőek. Ezek közül a leggyakoribbakat vesszük sorra a következőkben a teljesség igénye nélkül.

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Szív- és érrendszeri megbetegedések

A szív- és érrendszeri megbetegedések és a stroke az első helyen álló vezető halálok a férfiak körében. Ilyenkor a koleszterinplakk elzárja szív és az agy artériáinak egy részét, vérrögöt képezve pedig szívinfarktust vagy stroke-ot okoz.

Noha a szív- és érrendszeri megbetegedések a nőket is nagy arányban veszélyeztetik, az ő érrendszerük egészségesebb a férfiakénál, melyben a magasabb „jó koleszterin” (HDL) szintjük is szerepet játszhat.

A férfiaknak ezért jobban oda kell figyelniük, hogy csökkentség az infarktus vagy stroke kockázatát:

25 éves kortól 5 évente ellenőriztesse a koleszterinszintjét, később akár évente, vagy ahogyan orvosa rendeli

Rendszeresen figyelje a vérnyomását, különösen, ha az magas

Legalább napi 30 perc mozgást iktasson a napirendjébe, fontos az ideális testsúly megtartása

Fogyasszon több zöldséget és gyümölcsöt, csökkentse étrendjében a telített és transzzsírok mennyiségét

Dohányzást, jelentős alkoholfogyasztást hagyja el, étrendre figyeljen.

Tüdőrák

A tüdőrák szörnyű betegség: agresszív és szinte mindig áttétes. Gyorsan terjed, még mielőtt tüneteket produkálna, vagy akkorára fejlődne, hogy a röntgenképen kimutatható lenne.

Mire észreveszik, általában már előrehaladott állapotú és nagyon nehéz kezelni.

A betegeknek csak kevesebb, mint fele él még egy évvel a betegség diagnosztizálása után is. Tehát... még mindig dohányzik?

A dohányzás a felelős a tüdőrákos megbetegedések 90 százalékáért. A dohányzásról történő bármely életkorban való leszokás nagymértékben csökkenti a tüdőrák kialakulásának esélyét.

Prosztatarák

A különböző prosztataproblémák jelentkezésének az életkor előrehaladtával egyre nagyobb a valószínűsége.

A prosztatarák a leggyakoribb rákfajta, ami a férfiakat fenyegeti. Minden hatodik férfinál diagnosztizálják élete során, ám csak minden 35. eset halálos.

Míg egyes prosztataráktípusok lassan alakulnak ki és nem terjednek tovább, mások agresszív lefolyásúak. Sajnos, egyelőre nincs megfelelő módszer arra, hogy megállapíthassuk, melyik típusú alakult ki a betegnél.

A prosztatarákot a hagyományos, kézzel történő vizsgálattal, ultrahanggal és a PSA antigénre való vérteszttel, végső soron szövettannal állapítják meg. A szakemberek javasolják a rendszeres szűrővizsgálatot, mely segít a betegség időben történő felismerésében.

Depresszió, öngyilkosság

A depresszió nem csak egyszerű rosszkedvet, lehangoltságot jelent. Olyan érzelmi állapot, mely a szervezet egészének egészségére kihat.

Depressziós állapotban az agy vegyületeinek és a stresszhormonoknak az egyensúlya megbomlik. Megváltoznak az alvási és étkezési szokások, a szervezet energiaszintje.

Korábban úgy gondolták, hogy a depresszió sokkal több nőt érint, mint férfit. Mára azonban kiderült, hogy a férfiak elrejtik depressziós érzéseiket, vagy másképp fejezik ki azokat. A férfiak elrejtik fájdalmukat, nem sírnak, hanem dühösek és agresszívek lesznek, vagy az alkoholban keresnek vigaszt. Mindennek igen tragikus következményei lehetnek. Noha a nők többször kísérelnek meg öngyilkosságot, a férfiak sokkal többször fejezik azt be. Különösen a fiatalabb férfiaknál magas az öngyilkosságok aránya.

A depresszió elleni gyógyszeres és pszichoterápiás kezelésre a legtöbb ember jól reagál, ezért ha úgy érzi, hogy ön is depressziós, keresse fel orvosát és kérjen segítséget!

Diabétesz

A cukorbetegség gyakran tünetek nélkül kezdődik. Az évek során a vércukorérték egyre magasabb lesz, melyre a gyakori vizelési inger és állandó szomjúságérzet utalhat. A megnövekedett glükózszint a vérerekre és az idegekre is méregként hat. Szívinfarktus, stroke, vakság, veseelégtelenség, amputáció mind lehet a cukorbetegség következménye.

A 2000 után született fiúgyermekek közül minden harmadik nagy valószínűséggel cukorbeteg lesz, melynek hátterében többek között az elhízás és a túlsúly áll.

A rendszeres testmozgás és az egészséges táplálkozásra való áttérés megakadályozhatja a kettes típusú diabétesz kialakulását.

Már napi 30 perc testmozgás is 50 százalékkal csökkenti a túlsúlyos férfiak esetében a betegség kialakulásának esélyét.

Erekciós zavar

Noha az erekciós zavar nem életveszélyes állapot, ám igencsak figyelemfelhívó tényező a beteg egészségi állapotát illetően.

A 40 év feletti férfiak 39 százaléka, a 70 év felettiek kétharmada szenved valamilyen merevedési zavartól. Ráadásul ezeknél a férfiaknál sokkal gyakoribb a depresszió előfordulási aránya.

A merevedési zavar azt is jelzi, hogy a szervezet érrendszere nincs tökéletes egészségben. Orvosok szerint ez az első figyelmeztető jele a szív- és érrendszeri megbetegedéseknek.

Amennyiben Önnek is merevedési zavara van, keresse fel orvosát, hogy megtudja, a szexuális életén kívül más is fenyegetve van-e.

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító; WebMD

Lektorálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus