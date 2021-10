Mit tehetünk, ha ismerősünk öngyilkossági szándékot fontolgat?

Az öngyilkosság egy folyamat eredménye. Az öngyilkosság családon belül halmozódhat, melynek számos szociokulturális, pszichológiai és transzgenerációs tényezője is lehet, de feltételezhető bizonyos önpusztításra való hajlamosító biológiai tényezők megléte is. Tíz emberből, akik öngyilkosságot követnek el, nyolc beszél a szándékáról, és a legtöbb öngyilkos valamilyen módon jelzi is a szándékát a környezete felé. Az öngyilkosok gyakran boldogtalan, elkeseredett emberek. Nagyon fontos, hogy az öngyilkosok általában nem meghalni akarnak, hanem másképpen élni. A legtöbb öngyilkos tele van ambivalenciával a tettét illetően és igyekszik akár rejtetten segítséget kérni, melyeket, ha felfog és megért a környezet, az öngyilkosság megelőzhető.