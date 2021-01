Az ismételt stroke megelőző kezelése

Agyi érelzáródást követően nagyon fontos a kezelés folytatása a stroke újbóli bekövetkezésének megelőzése érdekében. Ez rendszerint véralvadásgátló készítmények szedését és egyéb alapbetegségek kezelését jelenti.

A stroke-ot előidéző alapbetegség kezelése

Hogyha Önnek már volt vértelen stroke-ja, nagyon fontos meghatározni a lehetséges okokat a következő stroke megelőzése érdekében. A stroke hátterében több betegség is meghúzódhat. Sajnos az esetek több, mint 70 százalékában nem kezelt, vagy nem megfelelően kezelt magasvérnyomás-betegség áll, így a vérnyomás rendezése a legfontosabb mint a stroke megelőzése, mind az újabb stroke elkerülése céljából.

Szintén gyakori a nyaki verőér súlyos fokú szűkülete, melynek mihamarabbi műtéti megoldása javasolt.

Fontos kiváltó tényező (különösen idős betegek esetében) a pitvarfibrilláció, mely véralvadásgátló (antikoaguláns) terápia alkalmazását teszi szükségessé.

Gyógyszeres kezelés stroke után

Orvosa tartósan is a következő gyógyszerek szedését javasolhatja.



Véralvadásgátló gyógyszerek (helytelen elnevezéssel: "vérhígítók"): ezek egyik csoportja az úgynevezett vérlemezke-összetapadást gátló készítmények (trombocita aggregáció gátlók). A trombociták (vérlemezkék) olyan vérben található sejtek, melyek a véralvadék kialakulásához szükségesek. A vérlemezke összetapadást gátló gyógyszerek megakadályozzák a vérlemezkék összecsapzódását, ezáltal kisebb valószínűséggel jön létre vérrög. Leggyakrabban acetilszalicilsavat (aszpirint) alkalmaznak ilyen célra. Ha az aszpirin nem elegendő vagy valami miatt (pl. allergia) nem szedhető, akkor clopidrogel tartalmú gyógyszert rendelhet Önnek orvosa.

Pitvarfibrilláció esetén a kezelésében másik típusú véralvadásgátlók, az úgynevezett antikoagulánsok szedése szükséges. Ilyen gyógyszer például az acenokumarol vagy warfarin. Ezek jól ismert és hatékony gyógyszerek, hátrányuk, hogy rendszeres vérellenőrzést (minimum havi rendszerességgel, vagy még gyakrabban) tesznek szükségessé, továbbá étkezési megszorításokkal járnak. Az új típusú antikoagulánsok (dabigatran, apixaban, rivaroxaban, edoxaban) nem igényelnek ilyen szoros ellenőrzést, továbbá étkezési megszorítást sem. Szedésüknek gátat szab viszonylag borsos áruk. Vannak injekciós készítmények is, melyek alkalmazására bizonyos körülmények között szükség lehet (pl. műtéti beavatkozás előtt, kórházi benntartózkodás során).

Bővebben A véralvadásgátló gyógyszerek típusai



Vérnyomáscsökkentő gyógyszerek: Mivel a nem megfelelően kezelt magasvérnyomás betegség az agyi érkatasztrófák legfontosabb kiváltó oka, megfelelően vérnyomásbeállítás létfontosságú az ismételt keringészavar megelőzése céljából. Manapság már korszerű, akár háromféle vérnyomácsökkentő gyógyszert tartalmazó készítmények is rendelkezésre állnak, így nem kell Önnek olyan sok gyógyszert szednie. A vérnyomás célértéke 140/90 vagy az alatti általában, bizonyos betegcsoportokban (pl. cukorbetegség) még alacsonyabb érték elérése javasolt.



Koleszterinszint-csökkentő gyógyszerek (statinok): Mivel az agyi érkatasztrófa is érelmeszesedés következtében alakul ki, melynek fontos kiváltója a koleszterin, koleszterinértéktől függetlenül javasolt sztatin típusú gyógyszer szedése. A vérzsírcsökkentő hatáson kívül ezek a gyógyszerek vérrögképződés-gátló, érfali gyulladást gátló és antioxidáns tulajdonsággal is rendelkeznek, szedésükkel mintegy 20 százalékkal csökkenthető a szív- és érrendszeri betegség okozta elhalálozás. A gyógyszercsoport leghatékonyabb tagjai a rosuvastatin és az atorvastatin, melyek szükség esetén koleszterin-felszívódást gátló gyógyszerrel is kombinálhatóak hatékony vérzsírcsökkentés és érvédelem elérése céljából (ezetimibe). A célérték 3,5 mmol/l alatti koleszterinszint elérése.

Orvos szerzőnk: Dr. Fehér Gergely, neurológus, agyérbetegség-specialista