Hogyan károsítja a COPD a szívet?

A COPD, vagyis krónikus obstruktív tüdőbetegség egy lassan előrehaladó, idült légzőszervi kórkép, amelyben a légutak tartósan beszűkülnek, és a levegő kiáramlása akadályozottá válik.

Ennek következtében a betegek légszomjat, tartós köhögést és fokozott köpetürítést tapasztalnak, a fizikai terhelhetőségük pedig fokozatosan csökken. A betegség leggyakoribb oka a dohányzás, de szerepet játszhat a légszennyezés és egyes munkahelyi ártalmak is. Bár a COPD nem gyógyítható, megfelelő kezeléssel és életmódbeli változtatásokkal a tünetek enyhíthetők és a betegség romlása lassítható.

A krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD) nemcsak a légutakat érinti, hanem az egész szervezetre hatással van

A COPD-betegek esetében gyakrabban fordulnak elő egyéb kórképek is, például csontritkulás, refluxbetegség, cukorbetegség, valamint szív- és érrendszeri betegségek. A COPD és a keringési problémák között szoros kapcsolat áll fenn: a halálozás egyik vezető oka ebben a betegcsoportban a szívbetegség.

A fellángolások növelik a szövődmények kockázatát

A betegség lefolyása során időről időre úgynevezett fellángolások (exacerbatiók) jelentkeznek, amikor a tünetek – köhögés, köpetürítés, légszomj – hirtelen rosszabbodnak. Ezeket leggyakrabban vírusos vagy bakteriális fertőzések váltják ki, de szerepet játszhat a légszennyezés, a dohányzás, illetve a nem megfelelő gyógyszerhasználat is. A betegek többsége évente legalább egy ilyen epizódot átél. Bár a tünetek kezelhetők, a teljes felépülés akár hetekig-hónapokig is eltarthat. A gyakori fellángolások rontják a tüdőfunkciót, csökkentik a fizikai terhelhetőséget, és növelik a szövődmények kockázatát.

A COPD fellángolásai nemcsak a tüdőt, hanem a szívet is jelentősen megterhelik. Ilyenkor fokozódik a szervezet gyulladásos aktivitása, romlik az oxigénellátás, és a szívnek nagyobb munkát kell végeznie.

Megfigyelések szerint a fellángolást követő napokban jelentősen megnő a szívinfarktus kockázata, és a stroke előfordulása is gyakoribbá válik. Ez a kockázat nemcsak közvetlenül az esemény után, hanem akár hetekig is fennállhat.

A háttérben több tényező áll:

krónikus gyulladás, amely károsítja az érfalakat

csökkent oxigénszint, ami fokozza a szív terhelését

közös rizikófaktorok, például a dohányzás

csökkent fizikai aktivitás

Nem véletlen, hogy a COPD-s betegek jelentős része szív- és érrendszeri betegség következtében hal meg.

Személyre szabott gyógyszerelés szükséges

A COPD kezelésében alkalmazott gyógyszerek alapvető fontosságúak. A hörgőtágítók és gyulladáscsökkentők segítenek stabilizálni az állapotot és csökkenteni a fellángolások számát.

Bizonyos készítmények – például a béta-agonisták – ugyanakkor emelhetik a pulzusszámot, és fokozhatják a szív terhelését. Ezért különösen fontos, hogy a kezelés mindig egyénre szabott legyen, és az esetleges szívbetegséget is figyelembe vegye.

Mit lehet tenni a fellángolások megelőzése érdekében?

Bár a fellángolások teljesen nem előzhetők meg, több módszerrel jelentősen csökkenthető a kialakulásuk esélye:

Megfelelő gyógyszeres kezelés: A hosszú hatású hörgőtágítók, inhalációs szteroidok és egyéb készítmények kombinációja segíthet a stabil állapot fenntartásában.

A hosszú hatású hörgőtágítók, inhalációs szteroidok és egyéb készítmények kombinációja segíthet a stabil állapot fenntartásában. Fertőzések megelőzése: A rendszeres kézmosás, a zsúfolt helyek kerülése és az influenza elleni védőoltás csökkenti a fertőzések kockázatát.

A rendszeres kézmosás, a zsúfolt helyek kerülése és az influenza elleni védőoltás csökkenti a fertőzések kockázatát. Dohányzás abbahagyása: Ez az egyik legfontosabb lépés a betegség romlásának lassításában és a szív védelmében.

Ez az egyik legfontosabb lépés a betegség romlásának lassításában és a szív védelmében. Egészséges életmód: A rendszeres mozgás, a kiegyensúlyozott étrend és a megfelelő testsúly fenntartása javítja az általános állapotot.

A rendszeres mozgás, a kiegyensúlyozott étrend és a megfelelő testsúly fenntartása javítja az általános állapotot. Rendszeres ellenőrzés: A vérnyomás, a vércukor- és a koleszterinszint ellenőrzése segít időben felismerni a további kockázatokat.

Összegzés

A COPD nem csupán tüdőbetegség, hanem az egész szervezetet érintő állapot, amely jelentős hatással van a szív működésére is. A fellángolások különösen veszélyes időszakok, amikor a szív- és érrendszeri események kockázata átmenetileg megnő. A megfelelő kezelés, a tudatos életmód és a rendszeres orvosi kontroll azonban jelentősen hozzájárulhat a szövődmények megelőzéséhez és az életminőség javításához.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus