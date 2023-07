Köldök körüli fájdalom - Mi állhat a háttérben?

A köldök körüli hasi fájdalom számos okra vezethető vissza, az enyhe állapotoktól egészen a potenciálisan komoly betegségekig. Enyhe fájdalom esetén érdemes otthoni praktikákat bevetni, azonban, ha a panasz tüneti terápia ellenére is több napon át tartósan jelentkezik, vagy esetleg súlyosbodik a fájdalomérzet, mindenféleképpen orvosi ellátást javasolt igénybe venni.

A köldök körül jelentkező hasfájás számos ok miatt kialakulhat, a fájdalom mellett megfigyelhető esetleges kísérő tünetek segíthetnek beazonosítani a betegséget.

A leggyakoribb okok, amik köldök körüli fájdalmat okoznak

Gyomor-bél hurut (gastroenteritis): a bél traktus vírusok, baktériumok vagy paraziták által okozott fertőzése. A köldök körüli hasi fájdalom mellett rendszerint hasmenés, hányás, hányinger és általános rossz közérzet kíséri.

Kontaminált vékonybél szindróma (SIBO): A vékonybélben normál esetben nem jelen lévő baktériumok túlszaporodása puffadáshoz, általában a köldök köré összpontosuló hasi fájdalomhoz, hasmenéshez és a tápanyagok felszívódási zavarához vezethet.

Vakbélgyulladás: Kezdetben a fájdalom a köldök közelében, kissé felette kezdődhet, mielőtt a jobb alsó hasba tolódna. A kísérő tünetek közé tartozik a láz, étvágytalanság, hányinger és hányás.

Irritábilis bél szindróma (IBS): krónikus gyomor-bélrendszeri rendellenesség, melyet hasi fájdalom, puffadás és a székletürítési szokások megváltozása jellemez. A fájdalom általában a köldök környékén jelentkezik.

Crohn-betegség: a köldöktájéki fájdalom a Chron-betegség első jelei közé tartozik. Az étkezés után 20-30 perccel jelentkező gyakori fájdalom súlyos hasmenéssel, hányással, vérzéssel, felszívódási zavarral és súlycsökkenéssel társulhat.

Colitis ulcerosa: a fekélyes vastagbélgyulladás esetén a hasi fájdalmat véres széklet, vérszegénység, hányinger, fogyás, súlyos esetekben extraintesztinális (nem a belet érintő tünetek) manifesztációk is kísérhetik.

Emésztőrendszeri elzáródás: A belek részleges vagy teljes elzáródása (sérv, összenövések, daganat miatt) általában diffúz hasi fájdalommal jár, de gyakran lokalizálódik a köldök köré. Kísérőtünetek közé tartozik a puffadás, a székrekedés, a hányás és a gázok bennrekedése.

Meckel diverticulum: Ez egy veleszületett rendellenesség, ahol egy kisebb méretű vak tasak képződik a vékonybél falában. Általában köldök körüli hasi fájdalmat, nyomásérzékenységet okoz. Kísérőtünete lehet az okkult vérzés (székletből kimutatható vér jelenléte). Néha bélelzáródást okozhat, illetve a tasak begyulladhat (diverticulitis).

A hasfájás okai általában

A köldök körüli hasi fájdalom diagnosztizálása és kezelése

Fizikális vizsgálattal a fájdalom lokalizálható és a kísérő tünetek is felderíthetőek, a pontos diagnózis felállításához azonban több vizsgálatra lehet szükség. Vérvétel és székletvizsgálattal a fertőzés, gyulladás, vérzés jelenlétét lehet kimutatni. A hasi képalkotó vizsgálatok közül leggyakrabban az ultrahangot, CT-t és MR-t alkalmazzák. Fontos kiemelni az endoszkópos vizsgálatok jelentőségét is, hiszen a képalkotáson túl lehetőséget biztosítanak szövettani mintavételre is, ami nélkülözhetetlen a gyulladásos bélbetegségek megkülönböztetésében.

A köldök körül jelentkező hasfájás kezelése lehet tüneti, de minden esetben az oki terápiára, azaz a fájdalmat kiváltó betegség kezelésére kell törekedni.

Enyhe panaszok, pl. fertőzéses eredetű hasmenés és köldök körüli hasfájás esetén néhány napos diéta (tejmentes, zsír- és fűszerszegény étkezés), pre- és probiotikumok fogyasztása, pihenés, fájdalomcsillapító és görcsoldó készítmények kipróbálhatóak. Amennyiben a panaszok nem múlnak vagy fokozódnak, mindenféleképp orvosi ellátásra van szükség.

Fertőzés vagy gyulladás miatt jelentkező költöktáji fájdalom esetén szükséges lehet antibiotikum kúra, súlyos gyulladásos bélbetegségek (Crohn-betegség és colitis ulcerosa) esetén szteroid típusú gyulladáscsökkentők, immunszuppresszív, illetve biológiai készítmények is szükségessé válhatnak. Ezen készítmények kivétel nélkül vénykötelesek. A gyomor-bélrendszeri betegségek kezelése gyakran gyógyszeres kezelés, étrend-módosítás és életmódbeli változtatások kombinációja. Egyes állapotok (pl. bélelzáródás, vakbélgyulladás) kezelése sebészi (pl. vakbélműtét).

Orvos szerzőnk: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász