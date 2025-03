A testedzés segít az irritábilis bél szindrómában szenvedőknek

A mozgáshiány negatív hatással van a bélműködésre is. A fizikai aktivitás tehát az irritábilis bél szindrómában (IBS) szenvedők számára is fontos. Cikkünkből megtudhatja, melyek azok a sportágak, amelyek előnyösek, és melyek azok, amiket jobb kerülni.

Az IBS az érintetteket nagy kihívások elé állítja a mindennapokban. A tünetei, mint a hasfájás, puffadás, rendszertelen székelés, megterhelőek, és sokak kedvét elveszik a fizikai aktivitástól.

A rendszeres testedzést azonban mindenképpen érdemes a mindennapok részévé tenni, hiszen annak kedvező hatásai vannak a betegekre. A szervezet túlerőltetése kerülendő. Elsősorban a mérsékelt intenzitású edzés a hatásos, amely segít oldani a stresszt, ami pedig az IBS tüneteinek egyik kiváltó oka. A rendszeres mozgásnak tehát nemcsak a tünetek enyhítésében, de azok jelentkezésének megelőzésében is szerepe lehet. A fizikai aktivitás az egész test vérkeringését serkenti, így a bélrendszer vérellátást is fokozza, javítja a perisztaltikát, és természetesen erősíti az izmokat is.

Milyen mozgásformát érdemes választani?

Jóga: ez a kíméletes mozgásforma erősíti a test és a lélek közötti kapcsolatot, valamint javíthatja az emésztést, illetve a hangulatot is.

Tajcsi: ez ugyancsak egy kíméletes sportág. Segíti a mozgáskoordinációt és a tudatos légzést, enyhítheti a stresszt.

Úszás: Az úszás az egész szervezetet átmozgatja, edzi. Javíthatja a légzésfunkciót, és segíthet oldani a stresszt.

Séta, túrázás, kirándulás: a szabadban való kíméletes mozgás javítja az emésztést, átmozgatja az egész testet, és pozitív pszichés hatásai is vannak, ráadásul a hasfájás is enyhülhet közben.

Biciklizés: a kerékpározásnál a tempót mindenki saját igényeinek megfelelően tudja megválasztani, ennélfogva egy jól kontrollálható mozgásformát jelent.

Természetesen éppen jelen lévő panaszok esetén nem feltétlenül sportolni van kedve a betegnek. A legjobb, ha a teste jelzéseire hallgat, és ha pihenésre van szüksége, akkor megadja azt magának. A sportot azonban érdemes élete részévé tenni, mert hosszú távon biztosan érvényesülni fognak pozitív hatásai.

Az említett sportágak kapcsán is igaz, hogy ami egyik betegnek beválik, nem biztos, hogy a másiknak is előnyös, ha például Önnek kellemetlen a kerékpározás, semmiképpen se erőltesse azt!

Fontos figyelembe venni saját határait

Minden ember egyedi, ennélfogva a fizikai aktivitásra adott válaszreakcióink is azok, különösen, ha IBS-ben szenvedő betegekről van szó. Bár a sport általánosan számos jótékony hatással bír, az egyedi terhelhetőségi küszöböt figyelembe kell venni. Ez azt jelenti, hogy a fizikai aktivitás intenzitását csak lassan és fokozatosan szabad növelni, nehogy túlterheljük a szervezetünket. A túl erős megterhelés vagy a túl gyors tempó épp ellenkező hatást válthat ki és fokozhatja, felerősítheti a panaszokat.

Ha edzés közben vagy azt követően panaszok jelentkeznek vagy a meglévők erősödnek, például hasi görcsök vagy hasmenés stb. lép fel, akkor vagy csökkentenie kell a tempót/intenzitást, vagy más sportágat kell választania. Akár edzésnaplót is vezethet, ami segíthet feltárni az összefüggéseket.

Mivel a pszichés stressz jelentős befolyással van a tünetekre, az edzésbe is érdemes időnként szüneteket, pihenő időszakokat beiktatni. A relaxációs technikák, mint a progresszív izomlazítás, az autogén tréning vagy a meditáció, a stressz csökkentésével az IBS-es betegekre is különösen kedvező hatással bírnak.

A személyre szabott edzésprogram kidolgozásához gyógytornász, fizioterapeuta vagy sportorvos tanácsát is kérheti.

Milyen sportágakat kerüljön?

A megerőltető sportágak, amilyen például a hosszútávfutás, a triatlon, a testépítés, a magas intenzitású intervallum edzés (HIIT), az extrém erőedzés, az extrém kerékpározás, valamint az igen intenzív edzésfázisok kerülendők az IBS-sel küzdő betegek számára, mivel ezek súlyosbíthatják a betegség tüneteit.

Mire érdemes még figyelni a sport kapcsán?

Nagyon fontos a megfelelő folyadékpótlásra is odafigyelni, különösen azoknak, akik hajlamosak székrekedésre. A sporttal folyadékot is veszítünk, így annak pótlása mindenki számára szükséges. A bélperisztaltikához, a széklet megfelelő állagához is szükséges gondoskodni a megfelelő folyadékpótlásról.

Ha felmerül Önben, hogy esetleg irritábilis bél szindrómában szenved, vagy diagnosztizált beteg és a tünetei súlyosbodnak, feltétlenül forduljon orvoshoz!

Nézzük meg egy tanulmány eredményeit is a témával kapcsolatban!

A svédországi Göteborgi Egyetemen végzett kutatásban 102 IBS-ben szenvedő 18 és 65 éves betegen végezték a megfigyeléseket, akiket a göteborgi Sahlgrenska Egyetemi Kórházban és az Alingsĺs Kórházban gondoztak.

A betegeket két csoportra osztották: egy részük növelte a fizikai aktivitását, a másik részük nem változtatott életmódot. Mindkét csoport tagjai rendszeresen kaptak telefonos segítséget egy pszichoterapeutától.

Az aktív csoport tagjai egy pszichoterapeuta tanácsait és támogatását követve egyedül edzettek. „Heti három-öt alkalommal kellett 20-30 perces enyhe vagy mérsékelten megterhelő mozgásformát folytatniuk” – nyilatkozta Elisabet Johannesson pszichoterapeuta, a tanulmány egyik szerzője.

A kísérlet megkezdésekor, majd rá három hónappal a betegeknek értékelniük kellett a panaszaikat: a hasi fájdalmukat, székelési rendjüket és az életminőségüket. „A változatlan életstílust folytatók átlagosan öt pontos javulást értek el, míg az aktív csoportban 51 pontosat” – értékelt a kísérlet vezetője, Riadh Sadik. „A tünetek rosszabodásáról a nem aktív csoportban a betegek 23 százaléka, míg az aktív csoportban csak 8 százaléka számolt be.

A fittség ugyan kis mértékben, de csak az aktív csoportban javult. Ez azt jelenti, hogy akár egy kis mértékű aktivitásfokozódás is javítja az IBS tüneteit, és megvéd a betegség súlyosbodásától.” A közlemény az American Journal of Gastroenterology-ban jelent meg.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Fit trotz Reizdarmsyndrom? Das sind die besten Sportarten für Betroffene (Focus Online)

Egyéb forrás: Medipress