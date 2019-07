Úti patika - Mit vigyen magával nyaralásra?

A legkedveltebb nyaralási célpontok - mint Olaszország, Horvátország, Görögország, Bulgária, Törökország, Tunézia és Egyiptom – közepesen, illetve erősen fertőzöttek hepatitis A és B vírussal, helyenként előfordul a hastífusz is. A legnépszerűbb egzotikus célpontok – a Karib-térség, Dél-Amerika, Afrika, Indonézia és Ázsia dél-keleti része – esetében, ezeken a betegségeken túl még a maláriával és sárgalázzal is számolnunk kell. Afrika országaiban és a legtöbb trópusi országban gyakori a hastífusz előfordulása, amely a hepatitis A-hoz hasonló módon terjed. Olyan országokban, ahol rossz a közműellátottság, vagy könnyen szennyeződhet az ivóvíz, akár járványok is könnyen kitörhetnek.

Kell-e védőoltás a nyaraláshoz?