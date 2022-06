Medveszőlőlevél, a felfázás ellenszere

A medveszőlő (Arctostaphylos uva-ursi) levele az egyik legjobban ismert és bevált gyógynövény enyhe, kezdődő húgyúti fertőzések esetében hölgyeknél. Férfiak számára nem javallott, mert a hasonló tünetek kezelése orvosi szakértelmet kíván.

Ennek a növénynek a neve is beszédes: az Észak-Európában őshonos örökzöld cserje piros bogyós termését a medvék is fogyasztják. A növény levelét a középkorban húgyúti panaszok, genitális fertőzések kezelésére és vizelethajtóként használták. A VIII. Magyar Gyógyszerkönyvben a növény levéldrogja az Uvae ursi folium a hivatalos. A medveszőlőlevél hatóanyagára, a hidrokinon-származékokra standardizált száraz kivonat hagyományos növényi gyógyszerként van forgalomban.

Hatóanyagok, hatásmechanizmus

A levéldrog hatásáért a hidrokinon-glikozidok felelősek: a levél 5-15% arbutint és mintegy 4% metilarbutint tartalmaz. A levélnek magas, 10-20% közötti cserzőanyag-tartalma is van. Az arbutin és metilarbutin a gyomorban hidrokinonná alakul. Ez egy szerves benzol vegyület, amelyet a szervezet a vesén keresztül választ ki konjugálódás, azaz glükuronsavval való összekapcsolódás után (ez gyakori folyamat a szervezetben a vegyületek kiválasztására), és így kerül a vizeletbe. A hidrokinon antibakteriális hatását lúgos (pH>8) közegben fejti ki leginkább. Ezért a kezelés alatt a vizelet lúgos kémhatásának biztosítására kell törekedni (tartózkodjunk a túlzott húsfogyasztástól, ne szedjünk C-vitamint (aszkorbinsavat), étkezéskor növeljük a növényi eredetű táplálékok és a tej bevitelét). A fertőzés elején, időben elkezdett terápia 2-3 napon belül eredménnyel jár, megelőzhető a súlyosabb fertőzés kialakulása, így nem lesz szükség antibiotikum alkalmazására. A medveszőlőlevél hatóanyagaival szemben nem alakul ki rezisztencia.

A medveszőlő feltételezett vizelethajtó, vesekőoldó tulajdonsága nem bizonyított embereken, ezért ilyen céllal történő alkalmazása nem ajánlott.

Alkalmazása, esetleges nem kívánt hatások, gyógyszerkölcsönhatások

Naponta maximum 8 g drog teaként való fogyasztása az ajánlott, hidegen áztatással, így a cserzőanyagok kioldódását nagymértékben csökkenthetjük a forrázással ellentétben. A cserzőanyag-tartalom miatt étkezés után fogyasszuk teáját, mellékhatásai (hányinger, hányás, gyomorfájás) is a cserzőanyag-tartalma miatt alakulhatnak ki, ahogy az együtt szedett gyógyszerek felszívódását is ez gátolhatja. Fennálló gyomornyálkahártya-bántalom (reflux, fekély) esetén még a hidegen áztatott tea is fokozhatja a panaszokat, ezért alkalmazása ilyen esetekben megfontolandó.

Gyógyszer-interakciókról nem számoltak be. Huzamosabb ideig alkalmazva (egy hétnél tovább) előtérbe kerül a hidrokinon májkárosító hatása, melyhez rákkeltő hatás is társulhat. Tehát egy hétnél tovább nem szabad teáját alkalmazni!

A medveszőlőlevél gyerekeknél, várandós és szoptatós kismamáknál, meglévő májkárosodás, rossz májfunkciós leletek esetén, valamint beszűkült veseműködésnél nem alkalmazható.

Azoknál, akiknél nincs ellenjavallata, fogyasztása legfeljebb évente ötször ajánlott.

Gyógyszerként is beszerezhető

A medveszőlőlevél száraz kivonata hagyományos növényi gyógyszerként van forgalomban, enyhe húgyúti fertőzések korai tüneteinek (égő érzés vizeletürítéskor és/vagy gyakori vizelés) kezelésére. Segédanyagként laktózt tartalmaz. Adagolása naponta 3x2 tabletta sok folyadékkal (víz) bevéve étkezés után. Szedése maximum 7 napig ajánlott és évente 5x ismételhető. Amennyiben 4 nap után nem tapasztalunk határozott javulást, orvoshoz kell fordulni. A medveszőlőlevél használata a vizelet zöldes barna elszíneződését okozhatja, mely a levegő hatására tovább sötétedik. A gyógyszer orvosi vény nélkül is megvásárolható gyógyszertárakban.

Tovább Felfázás: mikor, kik és hogyan védjék húgyutaik egészségét?

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész