Észak-amerikai nagytermésű áfonya, a húgyúti fertőzések megelőzésére

Az észak-amerikai nagytermésű áfonya (Vaccinium macrocarpon), angolul cranberry, Észak-Amerikában honos cserje, amelyet sokszor amerikai tőzegáfonyaként is említenek, illetve tévesen sokan egyszerűen tőzegáfonyának neveznek, pedig az egy másik növény (Vaccinium oxycoccus).

Milyen előnyös hatásokkal rendelkezik?

Az észak-amerikai nagytermésű áfonyát az őslakos indiánok élelmiszerként és gyógyítás céljából is alkalmazták. Az Európából érkező telepesek a növényt aszkorbinsav (C-vitamin) tartalmának köszönhetően a skorbut megelőzésére használtak. Nemcsak az aszkorbinsav, hanem más növényi savak miatt is (benzoesav, almasav, citromsav) az amerikai nagytermésű áfonya piros bogyótermése frissen fogyasztva savanyú ízű.

Hirdetés

De nemcsak ezen a területen figyeltek fel hatásosságára, hanem húgyúti panaszokra is alkalmazták, bár először ezt azzal a megfigyeléssel kötötték össze, hogy a gyümölcs elfogyasztása után a vizelet savasabb jellegű lett. A múlt évszázad 80-as éveiben fedezték fel, hogy a hatásért a gyümölcsben levő proantocianidinek (PAC) és a mannóz (egyfajta cukor) tartalom a felelősek. Ez a két hatóanyag meggátolja a baktérium megtapadását a nyálkahártyán. Ha megfelelő folyadékfogyasztással társítjuk a gyógynövénykivonat szedését, kiürül a baktérium a szervezetből, így csökkenti a kockázatát annak, hogy a fertőzés kialakuljon vagy visszatérjen.

A hatás mechanizmusát Escherichia coli baktérium esetében igazolták. A PAC és a mannóz kapcsolódik a baktérium egy-egy nyúlványához, amivel megtapadna a nyálkahártyán, ott elszaporodna és gyulladást okozna. A kísérletben az áfonyalé hatásosabb volt, mint annak kivonatát tartalmazó étrendkiegészítő készítmény.

Az amerikai nagytermésű áfonya termésének alkalmazása ajánlott makacs, visszatérő húgyúti fertőzéssel (ezeket ugyanaz a baktérium okozza, és a tünetek 2 héten belül jelentkeznek újra) küzdő betegek esetében, mivel alkalmazásakor bizonyítottan csökken a húgyúti fertőzés kiújulásának esélye azoknál, akik erre érzékenyek. Azonban a fertőzés kezelésére nem alkalmas, de kiegészítő terápiaként lehet alkalmazni antibiotikumkezelés mellett is.

Az amerikai nagytermésű áfonya még sok más értékes vegyületet is tartalmaz: flavonoidok, antocianidinek, terpenoidok. Ezeknek a vegyületeknek antioxidáns és gyulladáscsökkentő hatásuk van. Kísérletekben kimutatták, hogy a sérült bélnyálkahártya működését, regenerálódását elősegítik. Ezenkívül elősegítik a jótékony hatású baktériumok szaporodását a bélben.

Van-e ellejavallata fogyasztásának?

Tartós alkalmazása is biztonságos, hiszen már régóta az emberi étrend része, és nem alakul ki baktériumrezisztencia sem. Gyümölcslé elfogyasztása esetén ritkán, nagyobb mennyiség elfogyasztásakor enyhe hasmenést okozhat. Mivel magas a savtartalma, az áfonyalé fogyasztása fokozhatja az erőteljes gyomorsavtermelésre hajlamos betegeknél a sok gyomorsav miatti gyomorpanaszokat. Cukorbetegeknek ellenőrizniük kell az áfonyalevek cukortartalmát. Viszont warfarin hatóanyagú gyógyszer szedésekor nem ajánlott az áfonya alkalmazása, mert a vérhígító hatása fokozódhat.

Hogyan válasszuk ki a megfelelő étrend-kiegészítőt? Milyen formában fogyaszthatjuk még?

Az, hogy melyik készítményt válasszuk a nagyszámú étrendkiegészítő közül, nehezen megmondható. Ennek oka egyrészt, hogy a hatóanyag-tartalom 200-1200 mg-ig terjedő „tőzegáfonya”-tartalomként van feltüntetve, más esetekben az egyik hatóanyag, a PAC mennyiségét tüntetik fel. Sok esetben vizelethajtó gyógynövénykivonat, C-vitamin vagy immonmoduláns kasvirág is van a készítményekben. Az amerikai nagytermésű áfonya naponta fogyasztandó optimális mennyiségére nincsenek meghatározott értékek, de az 500-1000 mg áfonyakivonat/nap, vagy 3 dl áfonyalé napi fogyasztásával végzett vizsgálatok bizonyították a megelőző hatást. Így az étrend-kiegészítőkön feltüntett adagolásra kell hagyatkoznunk. Nagy előnye, hogy már 1 éves kortól alkalmazható, belőle készült szirup is kapható. De fogyaszthatjuk egészséges élelmiszerként az áfonyalé mellett aszalt formában is.

Nem gyógynövény és nem is antibiotikum – Egy kezelési alternatíva visszatérő húgyúti fertőzések kezelésére A visszatérő húgyúti fertőzések kezelésére létezik olyan receptköteles gyógyszer, mely használata orvosi felügyeletet igényel. Liofilizált (fagyasztva szárított) Escherichia coli baktériumtörzseket tartalmaz. A készítmény immumoduláns hatású, visszatérő alsó húgyúti fertőzések megelőzésére, akut húgyúti fertőzések kiegészítő kezelésére alkalmazható. Emberben növeli a keringő T-lymphociták (központi szerepet játszanak a sejtes immunválasz működésében) mennyiségét, elősegíti az endogén interferon (aktiválja az immunrendszert) termelést.

Tovább Húgyúti fertőzések

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Huszár Zsoltné dr., szakgyógyszerész