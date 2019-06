Készüljünk fel az utazásra: tudnivalók, ha inzulinra van szüksége

Inzulinnal kezelt cukorbetegeknek jóval nagyobb körültekintéssel szükséges megszervezniük utazásukat, üdülésüket. A legfontosabb kérdések és problémák a következő témakörökön belül szoktak előfordulni.

Felkészülés az utazásra, megfelelő gyógyszerek biztosítása

Minden életkorban és betegségben igaz, hogy szükséges biztosítani saját magunk részére, családtagjaink részére a szokásosan használt gyógyszereket. A legtöbben - helyesen - úgy terveznek utazást, hogy „sürgősségi ellátásra” alkalmas gyógyszercsomagot állítanak össze. Ebben antibiotikum, lázcsillapító, hányingercsillapító, fájdalomcsillapító, lázmérő, sebellátásra alkalmas fertőtlenítő és kötszer, orvosi szén stb. található. Annak, aki cukorbeteg, külön gondolnia kell arra is, hogy megfelelő mennyiségű gyógyszert (vércukormérőhöz tesztcsíkot, inzulinadagoló penhez tűt stb.) készítsen be az utazáshoz.

Indulás előtt ezek meglétét feltétlenül ellenőrizni kell. Jó, ha nem tervezünk utat anélkül, hogy jó pár nappal túlbiztosítva ne legyen nálunk például inzulin.

Előfordulhat bármilyen ok miatt csúszás a hazaúttal, és még országon belül, de főleg külföldön (ahol nem feltétlenül a nekünk megfelelő gyógyszerkészítmények törzskönyvezettek, illetve biztosan nem írathatjuk fel őket) is kifejezetten nehéz a hiányzó gyógyszer pótlása. Természetesen figyelni kell arra is, hogy ne hagyjuk el, a sokszor akár életmentő, gyógyszereinket.

A betegség igazolása, orvosi dokumentáció, betegkártya

Országon belül és külföldön is szükséges a személyes okmányok mellett olyan orvosi dokumentációt és betegkártyát magunkkal vinni (külföldre akár angol nyelven is), ami tartalmazza betegségünk természetét és az alkalmazott mindennapi kezelésre használt gyógyszerek nevét. Bármilyen baleset, rosszullét esetén szükségünk lehet erre, illetve megkönnyíti az ellátásunkat.

Az üdülés, pihenés alatti megváltozott életritmus okozta eltérések

Nyaralás, utazás alatt alapvetően megváltozik a mindennapi életritmusunk, ami felboríthatja egy inzulinnal kezelt cukorbeteg szénhidrátháztartását.

Amikre érdemes tekintettel lenni:

Nem megszokott étkezés – gyakran sokkal többet és más jellegű ételeket fogyasztunk. Nem feltétlenül ismerjük a szénhidrát tartalmát.

Több alkoholfogyasztás miatt alacsonyabb lehet a vércukor, főleg, ha elhanyagoljuk az evést.

Melegben nincs meg a megfelelő folyadékbevitel.

Tűző napon tartózkodás.

Nincs meg a mindennapi testmozgás, vagy fordítva, például túrázásnál túlerőltethetjük magunkat.

Repülés és inzulin

Gyakori kérdés, de természetesen fel lehet vinni repülőgépre és be is adható önmagunknak az inzulin. Elsősorban külföldi légitársaságokra gondolva, nem árt interneten ez irányban tájékozódni és angol nyelvű orvosi dokumentációt magunknál tartani, ami igazolja az inzulin alkalmazásának szükségességét.

Megfelelő szálláshely választása

Bár nem könnyű megoldani a pontos diéta tartását, de lehet ehhez segítséget kérni, helyi étkezésnél diabetikus ételekből választani. Inzulinos cukorbeteg, vagy inzulinnak kezelt gyermek esetén érdemes megnézni, hogy a kiválasztott szálloda környezetében van-e sürgősségi ellátás, ügyelet, vészhelyzet esetére.

Orvosi ellátás Magyarországon

Országhatáron belül érvényes TAJ-kártya mellett bárhol jogosultak vagyunk sürgősségi ellátásra.

Orvosi ellátás külföldön

Külföldön az EU tagállamain belül szintén jogosultak vagyunk ugyanolyan feltételekkel igénybe venni a sürgősségi ellátást, mint az adott ország polgárai. Érdemes utazás előtt kiváltani az ingyenes Európai Egészségbiztosítási Kártyát. Enélkül is részesülünk ellátásban, de lehet meg kell téríteni az ellátást. Az ellátás ténylegesen csak az indokolt sürgősségi ellátásra vonatkozik, és nem fedezi például betegség esetén a hazaszállítást. Cukorbetegeknek (is) javasolt utazásuk előtt utasbiztosítás kötése.

Ha az EU tagállamain kívülre tervezünk tartózkodást, érdemes előre érdeklődni az adott ország sürgősségi ellátásának feltételeiről és hasznos utasbiztosítást kötni.

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus