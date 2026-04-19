Immunfittség: a védőoltások szerepe az egészséges öregedésben

Dr. Szabó Zsuzsanna
szerző: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos - WEBBeteg
A védőoltások nemcsak a fertőző betegségek megelőzésében játszanak kulcsszerepet, hanem egyre több bizonyíték utal arra is, hogy hozzájárulnak az immunrendszer fiatalos működésének megőrzéséhez az életkor előrehaladtával. Dr. Federico Martinón-Torres, PhD a Human Vaccines & Immunotherapeutics című folyóiratban nemrég közzétett spanyol tanulmányának eredményei igazolják mindezt.

Az öregedéssel együtt jár az immunrendszer fokozatos gyengülése, amely több tényező együttes eredménye. Például csökken a T-sejtek termelődése, felborul az immunsejtek egyensúlya. Ehhez jönnek még az epigenetikai változások, a mikrobiom megváltozása, a társbetegségek és az életmóddal kapcsolatos tényezők, aminek eredményeként egy krónikus, alacsony fokú gyulladásos állapot alakul ki az életkor előrehaladtával.

Az öregedés olyan progresszív változásokat idéz elő az immunrendszerben, amelyek növelik a fertőzésekre való fogékonyságot, a krónikus betegségek dekompenzációját, és a funkcionális hanyatlás előfordulását is.

Funkcionális hanyatlás

A funkcionális hanyatlás az a folyamat, amely során egy személy képessége a mindennapi tevékenységek önálló elvégzésére csökken vagy megszűnik. Ez nem egy betegség tünete, hanem egy olyan állapot, amely a fizikai vagy mentális állapot romlása következtében alakul ki, és korlátozza az egyént a mindennapi életvitelben (pl. öltözködés, tisztálkodás, étkezés).

Mi az immunfittség?

Az immunfittség olyan állapotot jelent, amelyben az immunrendszer hatékonyan reagál a fertőzésekre, miközben képes fenntartani az optimális egyensúlyt. Ennek egyik fontos eszközei a védőoltások, amelyek nemcsak a konkrét betegségek ellen nyújtanak védelmet, hanem az immunrendszer „edzésében” is szerepet játszanak. Erősítik az adaptív immunmemóriát és optimalizálják a veleszületett immunitás aktiválódását, különösen olyan adjuvánsok alkalmazásával, amelyek erősebb választ váltanak ki a vakcinákkal szemben.

Fontos azonban az is, hogy a vakcinák nem fordítják vissza az öregedést, hanem annak következményeit mérséklik: erősítik az immunmemóriát, javítják az immunválaszt, és bizonyos esetekben általánosabb védekezőképességet is kialakíthatnak, miközben segítik megelőzni a funkcionális romlást is.

Mely oltások fontosak különösen idősebb korban?

A szívelégtelenség, a krónikus tüdőbetegség vagy a cukorbetegség súlyosbodását leginkább a légúti fertőzések váltják ki, így ezeknek a fertőzéseknek a megelőzése közvetve csökkentheti a szív- és érrendszeri, valamint anyagcsere-betegségek terhét.

Az idősebbek immunrendszerének védelmében az immunfittség megőrzésének szempontjából az eredmények alapján tehát kiemelt szerepük van a légúti fertőzések elleni vakcináknak, ilyenek például az influenza, az RSV, a pneumococcus, a COVID–19 elleni oltások, valamint a herpes zoster elleni oltásnak is kiemelt fontossága van.

Ezek az oltások nemcsak a fertőzéseket előzik meg, hanem csökkentik a súlyos szövődmények, pl. a kórházi kezelés kockázatát is.

A védőoltások további egészségügyi előnyei

Egyre több adat utal arra, hogy bizonyos oltások további előnyökkel is járhatnak: csökkenthetik a szív- és érrendszeri események (pl. szívinfarktus) kockázatát, mérsékelhetik a krónikus betegségek súlyosbodását.

Az influenza elleni és az RSV elleni oltás a szív- és érrendszeri események, például a miokardiális infarktus vagy a szív- és érrendszeri okokból eredő halálozás csökkenését is eredményezték a tanulmány szerint.

A pneumococcus, az influenza vagy az RSV elleni oltások továbbá csökkentik a szív- és érrendszeri okok miatti kórházi kezelések számát, és megelőzhetik a krónikus betegségek súlyosbodását is.

Az adatok szerint a herpes zoster elleni vakcina például a demencia kockázatát is csökkentheti – különösen az Alzheimer-kór kialakulásáét –, a jelentett incidenciában körülbelül 30%-os csökkenésről számoltak be, ami a nőknél kifejezettebb, valamint a kapcsolódó halálozás csökkenését is megállapították.

Ezek a hatások különösen jelentősek időskorban, amikor akár enyhébb fertőzések is súlyos állapotromláshoz vezethetnek.

Összegzés

A védőoltások az egészséges öregedés fontos eszközei: nemcsak a fertőzések megelőzésében, hanem a szervezet általános ellenálló képességének fenntartásában is szerepet játszanak. Ugyanakkor az immunfittség nem érhető el kizárólag oltásokkal. Elengedhetetlen a komplex megközelítés, amely magában foglalja a megfelelő táplálkozást, a rendszeres mozgást, a pihentető alvást, a stresszkezelést, valamint a krónikus betegségek rendszeres kezelését is.

Ezek együttesen járulnak hozzá ahhoz, hogy az időskorúak minél hosszabb ideig egészségesebbek és önállóbbak maradhassanak.

Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos
Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos
Felhasznált irodalom: Immunofitness: Vaccination for Healthy Aging (Medscape)

Refsum-kór

Penészgomba-allergia

Miért kell egyes védőoltásokat ismételni, míg mások életre szóló védettséget nyújtanak?
Miért kell egyes védőoltásokat ismételni, míg mások életre szóló védettséget nyújtanak? WEBBeteg - Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta
Természetes immunitás és védőoltások hatása - Mitől függ, hogy meddig tart?
Természetes immunitás és védőoltások hatása - Mitől függ, hogy meddig tart? WEBBeteg - Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus
Hogyan előzzük meg a tüdőgyulladást?
Hogyan előzzük meg a tüdőgyulladást? WEBBeteg - Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus, Dr. Jóna Angelika, gyermekgyógyász
Megedzi-e az immunrendszerünket, ha átesünk bizonyos fertőzéseken?
Megedzi-e az immunrendszerünket, ha átesünk bizonyos fertőzéseken? WEBBeteg - Dr. Pék Tamás, infektológus
