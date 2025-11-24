Ezért fontos az RSV elleni védekezés

Melletted a Helyem Egyesület, WEBBeteg
megjelent:

A leghatékonyabb védekezést az RSV-fertőzéssel szemben az oltások jelentik, amelyek nemzetközi adatok szerint akár 80-90%-kal is csökkenthetik a gyerekkori kórházi esetek számát.

Az őszi-téli időszakról a legtöbb embernek az influenzajárvány jut az eszébe, pedig egy másik, kevésbé ismert, mégis komoly kockázatot jelentő légúti fertőzés, a főként az alsó légutakat megtámadó RSV (légúti óriássejtes vírus) is ebben az időszakban kezd el terjedni, szezonja pedig egészen áprilisig tart.

Miért fontos a megelőzés?

A légúti óriássejtes vírus (respiratory syncytial virus, azaz RSV) a csecsemők és kisgyermekek körében az influenzánál súlyosabb lefolyású betegségeket okoz. Magyarországon 2 éves kora előtt a kisgyerekek 90 százaléka átesik a fertőzésen, többségében már egyéves koruk előtt. Közülük körülbelül 3700-an kórházba is kerülnek a vírus okozta megbetegedések - bronchiolitis vagy tüdőgyulladás - következtében, ez a szám pedig a háromszorosa az influenzához köthető kórházi kezelések számának ebben a korosztályban, és már a COVID-járvány idején is több kisgyerek került kórházba az RSV, mint a koronavírus miatt. Sajnos, a szövődmények következtében, ritkán, de halálesetek is előfordulnak.

Nehéz megjósolni, mely csecsemőknél alakulnak ki súlyos tünetek, melyek orvosi ellátást igényelnek. A koraszülöttek és a két év alatti csecsemők a legveszélyeztetettebbek, de sok az RSV okozta megbetegedés a 60 év felettiek, valamint a szív-, tüdőbeteg és immunhiányos egyének körében is.

Az oltás nagyban csökkenti a kórházi kezelés kockázatát

A koraszülöttellátás és a koraszülöttek családjainak támogatása iránt elkötelezett Melletted a helyem Egyesület elnöke, Dr. Nádor Csaba neonatológus elmondta: „Az RSV okozta kórházi kezelés általában egy hetet vesz igénybe, de a súlyosabb esetekben akár két hétig is eltarthat. Ez érzelmileg súlyosan megterheli a szülőket, miközben a munkából is kiesnek és extra anyagi teher nehezedhet rájuk az ápolás miatt. Ezért gondoljuk azt, hogy az oltás segít a babákat és családtagjaikat érő stressz csökkentésében.

Röviden az oltásokról
Két típusú oltás áll rendelkezésre Magyarországon a megelőzésre. Az egyik típus antitest-készítmény, ami a szezon kezdetén a fokozott kockázatú csecsemőknek adható az egészségbiztosító által támogatott módon, egy adat a szezon alatt védelmet biztosít. Fokozott kockázatúnak számítanak jelenleg a koraszülöttek (32. héten vagy korábban születettek) 6 hónapos korukig, vagy bizonyos súlyos tüdőbetegségekben, illetve szívbetegségben szenvedő csecsemők. A másik egy vakcina, ami azonban gyermekeknek nem adható, a várandós nőnek a harmadik trimeszterben adott injekció hat hónapos koráig védi a csecsemőt is. Beszéljen orvosával az oltás lehetőségéről!

Prof. Dr. Mészner Zsófia, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet módszertani igazgatója szerint indokolt lenne az oltások kiterjesztése is, ugyanis az RSV okozta kórházi felvételek döntő többsége (67–79%) az egészséges, nem rizikócsoportba tartozó csecsemőket érinti. „Az újszülöttek, kórházi környezetben, még a hazaadás előtt beolthatók lennének, a többiek pedig rutinszerűen, az alapellátásban, a szezon előtt kaphatnák meg az oltást” – mondta el az orvosprofesszor.

Az RSV elleni védekezés fontos minden csecsemő, nem csupán a fokozott kockázatú babák esetében. A vírus cseppfertőzéssel és érintéssel terjed, ezért a fertőződés elkerülése érdekében fontos a gyakori, szappanos kézmosás, a vírus ugyanis órákig életképes marad a tárgyakon és a felületeken. Fontos továbbá a zárt terek rendszeres szellőztetése, a téli hónapokban is.

Forrás: Melletted a Helyem Egyesület, WEBBeteg

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Hangonyi Csilla

Dr. Hangonyi Csilla

Tüdőgyógyász, allergológus

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Tárnok Ildikó

Dr. Tárnok Ildikó

Allergológus, Pulmonológus, Immunológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Az RSV-fertőzés veszélyei, tünetei és kezelése

RSV-fertőzés
Az RSV (respiratory syncytial virus, légúti óriássejtes vírus) a légúti fertőzések egy részéért felelős elterjedt vírus. Felnőtt életkorban és a gyerekek nagy részénél a fertőzés egyszerű náthaként jelentkezik, ám csecsemőknél és 2 év alatti kisgyermekeknél - különös tekintettel a koraszülöttekre - a fertőzés komoly veszélyekkel járhat.
C-vitamin
C-vitamin

Milyen szerepet tölt be szervezetünkben?
Torokfájás
Torokfájás

Súlyos betegséget is jelezhet.
Náthát okozó vírusok - Vajon mitől folyik az orrom?
Náthát okozó vírusok - Vajon mitől folyik az orrom? WEBBeteg - Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta
Ha a diagnózis bronchiolitis
Ha a diagnózis bronchiolitis WEBBeteg - Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta
Az elhúzódóan beteg gyerekekről, a szülő táppénzkérdéseiről
Az elhúzódóan beteg gyerekekről, a szülő táppénzkérdéseiről WEBBeteg - Fazekas Erzsébet, újságíró
Babalátogatás - Milyen szabályokat tartsunk be, ha látogatóba megyünk?
Babalátogatás - Milyen szabályokat tartsunk be, ha látogatóba megyünk? WEBBeteg - Dr. Árki Ildikó, háziorvos
Az RSV-fertőzés veszélyei, tünetei és kezelése
Az RSV-fertőzés veszélyei, tünetei és kezelése WEBBeteg - Dr. Kónya Judit, családorvos
A vírusos tüdőgyulladás tünetei és kezelése
A vírusos tüdőgyulladás tünetei és kezelése WEBBeteg - Dr. Felszeghy Enikő, gyermekgyógyász, endokrinológus