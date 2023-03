A súlyozott takarók javíthatják az alvást

A tapasztalaton kívül új kutatások is alátámasztják, hogy a súlyozott takarók elősegítik a melatonin felszabadulását, ezáltal pedig javíthatják az alvást. Azt, hogy pontosan milyen mechanizmussal működik egy ilyen paplan, és milyen életkorban használható, az alábbiakból megtudhatja.

Hogyan hat a súlyozott takaró?

A súlyozott takaró egy olyan alvásterápiás kiegészítő eszköz, amely a testre ható finom nyomással jelentősen csökkentheti a szorongást és a stresszt. Elősegíti a nyugodt, pihentető alvást, hozzájárul a különféle okokból fennálló alvászavarok kezeléséhez, megszűnéséhez.

A súlyozott takaró a mély nyomás (DTP) technológiát alkalmazza, segít elaludni és jobb minőségű, mélyebb alvást biztosít. Megszűnhetnek az alvás közbeni ébredések, könnyebb visszaaludni, napközben is használva segíthet megnyugodni, lecsengetni a feszültségeket. Felmérések szerint hatákonysága kb. 78%, amely a megfelelő súly kiválasztásával 90% is lehet.

A folyamatos nyomásnak köszönhetően a súlytakaró csökkenti a stresszhormon (kortizol) termelését, és növeli a boldogság- és alváshormonok (szerotonin, melatonin) termelését, így segítve a jobb alvásminőséget.

A súlypaplanok a használójuk súlyának 7-12 százalékát (gyerekeknél valamivel több mint 10%-át) nyomják, így egy nagyon enyhe, de mégis folyamatos nyomást biztosítanak. Sokan úgy jellemzik, mint egy egész éjjel tartó, finom meleg ölelést. A nem megfelelő súlyválasztás azonban a súlyozott takaró hatékonyságából vesz el.

Hirdetés

Hány éves kortól használható a súlyozott takaró? Kiknek ajánlott?

Speciális súlyozott ágynemű már akár egészen kiskortól alkalmazható, felnőttkoron át egészen az időskorig. Bár kapható babahálózsák, illetve alvássegítő pólyazsák is, a kisgyermekek sérülékenyebb testi adottságai miatt az ő esetükben nagyon fontos a körültekintés. A gyermekeknek szánt súlyozott takaróknál különösen fontos, hogy megfelelő súlyt válasszunk, és felelős, hozzáértő helyről vásároljunk. A túl nagy súly nem segíti a gyermeket, kontraproduktív és kényelmetlen is lehet, így a felnőttek számára ajánlatos takarók nem alkalmasak a gyermekek számára. Nem a takaró méretbeli nagysága, hanem az egyenletes töltet, és a pontos súlyválasztás a mérvadó.

A súlyozott ágynemű kimondottan ajánlott alvászavarok, szorongás, depresszió, PTSD, krónikus fájdalom, ADHD, auditív feldolgozási zavar (APD) és autizmus spektrum zavar (ASD) fennállása esetén. Továbbá a súlyozott takarók hatékony és biztonságos kiegészítő beavatkozást jelentenek az álmatlanság kezelésére nemcsak a súlyos depressziós rendellenességben, hanem bipoláris zavarban szenvedő betegeknél is.

A kutatások szerint az említett kórállapotok esetén a súlyozott takaró használata kimutathatóan a nappali tünetek és az aktivitás javulásához vezettek.

A súlyosabb esetekben azonban a szükséges gyógyszeres terápia és pszichoterápia nem helyettesíthető ezzel a kiegészítő terápiás eszközzel.

Ez is érdekelheti Együttélés a traumával: Hogyan lehet megbirkózni az emlékbetörésekkel?

Milyen hatásai vannak a súlyozott takaróknak?

A gyorsabb, könnyebb elalvás, a mélyebb, jobb minőségű, hosszabb alvás, a kevesebb ébredés mind-mind a súlyozott takarók áldásos hatása lehet. Azáltal, hogy könnyebbé válhat az elalvás és az éjszakai átalvás, kipihenten ébredünk. A súlyozott takaró természetes, gyógyszermentes megoldás, nem okoz függőséget, nem veszíti el hatékonyságát, nem lehet hozzászokni.

Kutatások is alátámasztják a hatékonyságát

Egy, a 2022-es év végén az Alváskutatási Folyóiratban (Journal of Sleep Research) publikált kutatás bizonyította, hogy a lefekvéskor használt, körülbelül 12%-os súlyozott takaró a nyálban mérhetően, magasabb melatoninkoncentráció felszabadulását idézte elő, szemben a könnyebb, a tesstömeg mindössze 2,4%-át kitevő takaróval.

Ez azt sugallja, hogy a súlyozott takarók elősegíthetik az álmatlanságban szenvedő betegek elalvását a vizsgálat eredményei szerint.

"A melatonint a tobozmirigy termeli, amely alapvető szerepet játszik az alvásidőzítésben. A súlyozott takaró használata pedig körülbelül 30%-kal növelte a melatonin koncentrációját a nyálban" – mondta a vizsgálatot jegyző Elisa Meth, a svéd Uppsalai Egyetem PhD-hallgatója.

A tanulmányban egészséges önkéntesek vettek részt, és két kísérleti tesztéjszaka volt, az egyiken a súlyozott takarót, a másodikon pedig a könnyebb takarót használták, az alvásra utaló fiziológiai változókat pedig egy, a kereskedelmi forgalomban kapható multiszenzoros hordható eszközzel mérték. A kutatók az alvás teljes időtartamára összpontosítottak mint elsődleges eredményjelzőre.

A tesztéjszakákon a lámpákat este 21 és 23 óra között elhalványították, és a résztvevők a végtagokat, a hasat és a mellkast eltakaró, súlyozott takarót használtak már egy órával az alvás előtt, majd 8 óra hosszat. A súlyozott takaró tölteléke csiszolt üveggyöngyökből állt, poliészter vattával kombinálva, ami a résztvevők testtömegének 12,2%-ának felelt meg. 22:00 és 23:00 óra között 20 percenként gyűjtöttek nyálat, és a résztvevők szubjektív álmosságát is 20 percenként értékelték a Karolinska Álmosság Skála (Karolinska Sleepiness Scale) segítségével, mind a világítás leoltása előtt, mind másnap reggel.

Átlagosan a nyál melatoninkoncentrációja körülbelül 5,8 pg/ml-rel emelkedett, és a nyál melatoninkoncentrációjának átlagos növekedése nagyobb volt a súlyozott takarós éjszakai körülmények között, mint a könnyebb takarót használó éjszakán.

Az oxitocinszint is emelkedett, kezdetben körülbelül 315 pg/ml-rel, de ez az emelkedés sajnos csak átmeneti volt, és idővel nem figyeltek meg szignifikáns különbséget az oxitocin szintjében a két állapot között. Nem volt különbség a kortizolszintben vagy a szimpatikus idegrendszer aktivitásában a súlyozott és a könnyű takarós kísérleti helyzetben.

Bármely takarót használták is, a kísérletben nem volt szignifikáns különbség sem a résztvevők álmossági szintjében, sem a teljes alvásidőben.

"Tanulmányunk nem tudja azonosítani a súlyozott takaró melatoninra gyakorolt stimuláló hatásának mögöttes mechanizmusát ” – vallották be a kutatók. Azonban az egyik magyarázat szerintük az lehet, hogy „a súlyozott takaró által kifejtett nyomás aktiválja a bőr szenzoros afferens idegeit, és információkat szállít az agyba. Az a terület, ahová az érzékszervi információ eljut, stimulálja az oxitocintermelő idegsejteket, amelyek elősegítik a nyugalmat és a jó közérzetet, valamint csökkentik a félelmet, a stresszt és a fájdalmat. Ezenkívül ezek a neuronok a tobozmirigyhez is kapcsolódnak, így befolyásolják a melatonin felszabadulását” – magyarázták a szerzők.

"A jövőbeli tanulmányoknak továbbá meg kell vizsgálniuk, hogy a takaró melatoninelválasztásra gyakorolt serkentő hatása megmarad-e akkor is, ha hosszabb ideig használnak súlyozott takarót" – tette még hozzá a kutatásvezető E. Meth, és arra figyelmeztet, hogy "az sem világos, hogy a melatonin megfigyelt növekedése vajon terápiás szempontból releváns-e."

A melatoninra gyakran rossz összefüggésben tekintünk

Christian Benedict, PhD vezető szerzőnek, a svéd Uppsalai Egyetem farmakológiai docensének állítása szerint egyesek rossz kontextusban tekintenek a melatoninra.

Valójában: "ez nem egy elalvást elősegítő hormon, hanem felkészíti a testet és az agyat a biológiai éjszakára. Az alvás pedig általában egybeesik a biológiai éjszakával, de az nem igaz, hogy bevesszük a melatonint, és máris jön a kipihentető, megszakítás nélküli alvás" – mondta a Medscape Medical Newsnak.

Azt is megjegyezte, hogy bizonyos emberek jobban reagálnak a melatoninra, mint mások. Például a figyelemhiányos hiperaktivitási rendellenességben (ADHD) szenvedő gyermekek számára előnyös lehet a melatoninkiegészítők alkalmazása, csakúgy, mint az idősek számára, akik már nem tudnak elegendő mennyiségű melatonint termelni, és akiknek a melatonintartalmú táplálékkiegészítők elősegíthetik az alvásuk ütemezését. Sokan ezért táplálékkiegészítőkkel „pótolják” a melatonint.

A lényeg azonban az, hogy még azok is, akik reagálnak a melatoninkiegészítőkre, valószínűleg többek között placebohatás által is teszik ezt, amely egyébként a metaanalízisek szerint jelentős szerepet játszik az alvás elősegítésében.

Benedict azt is hangsúlyozta, hogy az, hogy a szervezet maga is termel melatonint, nem jelenti azt, hogy a melatoninkiegészítők kontrollálatlanul "biztonságosak".

„Tudjuk, hogy a melatonin hatással van a pubertásra – késleltetheti a pubertás kezdetét –, és azt is tudjuk, hogy befolyásolhatja a vércukorszintet is. Így amikor az emberek esznek, de emellett szervezetükben magasabb a melatonin szintje is –például a táplálékkiegészítők miatt –, a melatonin azt az üzenetet fogja küldeni a hasnyálmirigynek, hogy állítsa le az inzulintermelést, ami pedig végeredményben így akár hiperglikémiát, vagyis magas vércukorszintet is okozhat" – mondta. Ilyen szempontból a súlyozott takarók által kiváltott hatás biztonságosabbnak tekinthető.

Benedict azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy a súlyozott takarók nem olcsók. Szerinte aki nem engedheti meg magának ezeket a takarókat, akár megpróbálhat több, olcsóbb takarót is egyszerre használni, véleménye szerint akár ez is működhet.

Tovább Relaxációval a szorongás és a stressz ellen

WEBBeteg - Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos

Forrás: Weighted Blankets Promote Melatonin Release, May Improve Sleep (Medscape), Móka és Zen, Aludniszeretek.hu