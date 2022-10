Együttélés a traumával: Hogyan lehet megbirkózni az emlékbetörésekkel?

Lélegezzen be mélyen négyig számolva. Belégzés után lassan lélegezzen ki ugyanannyi négyig. Kerülje a lélegzet visszatartását a be- és kilégzések között. Az egyenletes, rendszeres légzés kulcsfontosságú. Segíthet, ha a hasába lélegzik, és a hasán lévő kézzel számolja a légzését. Észre fogja venni, hogy a keze enyhén mozog, ahogy a gyomra minden be- és kilégzéskor kitágul és leereszt.