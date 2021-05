A kirándulásokra elővigyázatossággal készüljünk a korlátozások enyhítése után!

Miután a koronavírus elleni ingyenes és önkéntes oltást felvett magyar emberek száma meghaladta az ötmilliót, a még mindig fennálló szabályok követésével, bátrabban indulhatunk hazánk szép tájaira városnézésekre, fürdőzésekre és kirándulásokra is.

A vakcinák további felvétele mind többeknek nyithatja meg a szabadabb és védettebb élet lehetőségét. A közel másfél évig tartó COVID-19-világjárvány harmadik hulláma itthon lecsengőben van, de a vírus nem tűnt el.

A hosszú ideig tartó, de törvényszerű korlátozások, egymástól való távolságtartás Pünkösd vasárnapjától megszűntek. Az egyre jobbra forduló időjárás kicsiket, felnőtteket, családokat, fiatalokat egyaránt hívogat a természetbe, amely megannyi szépsége és élménye mellett, legalább annyi veszélyt is rejt, ha nem készülünk fel időben azokra.

Az alábbiakban olyan túrázáshoz kapcsolódó praktikákra hívjuk fel a kirándulók figyelmét, melyeket a hosszú ideig tartó pandémia miatt, talán érdemes újra felidézni. Ezzel együtt a szakemberek is mindenkit biztatnak, hogy ha a stabil mozgásuk, egészségi állapotuk lehetővé teszi, minél több túrát iktassanak be a friss levegőn a családok, a barátok az idei nyári hónapokban. Ennek a programnak hatalmas a hangulatjavító hatása, és a mozgás örömének élményét is újra meg lehet tapasztalni a természetben. Immár szájmaszk nélkül, noha az allergológusok javasolják a maszk viselését azoknak, akik szervezete az erdei, hegyi, pusztai túrák során az éppen virágzó növények pollenjeire allergiás reakcióval válaszolna. Esetükben a szájmaszk védelmet nyújthat, de a szükséges szem-, orr-, garatgyógykészítményeket, valamint tablettát a hátizsákban kell tartani mindenkor.

Papp Márta, gyógytornásszal, okleveles túravezetővel beszélgettünk a tavaszi, nyári kirándulásokhoz kapcsolódó hasznos tudnivalókról.

- Távol a város zajától, a zöld növényekkel, fákkal, virágokkal, erdei, mezei állatokkal körülvett természetben a friss levegőt és a békés nyugalmat rögtön az elsődleges lélekgyógyítónak tekinthetjük. Erre most jobban ki vagyunk éhezve, mint valaha. Nem véletlenül mondják, hogy a kirándulásoknak semmihez nem hasonlítható hangulatjavító, lazító hatása van az emberi szervezetre. Csakhogy mielőtt bárki útra kel a kiszemelt hegynek, völgynek, erdőnek vagy épp pusztaságnak, mindenképpen fel kell készülni a nagy kalandra. Az úti cél megtervezése mellett, alapszabályként tekintsünk arra, hogy a várost elhagyva már nem sík talajon fogunk közlekedni, túrázni, hanem dimbes-dombos, hepehupás helyeken. Ha ezeket nem ismerjük, akkor csak óvatosan, és a kirándulóknak egymás közelében maradva érdemes haladni.

- Az egészségi állapotra, az állóképességre, a kiránduláson viselt lábbelire és az öltözékre különös figyelmet kell fordítani. Nem lehet elégszer hangsúlyozni a kullancs elleni védekezés fontosságát sem.

- A legfontosabb szempontok valóban ezek. Túrázni olyan lábbelibe menjünk, ami fogja a bokánkat, nem csúszik a talpa, és nem ázik át. A vadonatúj bakancsot vagy túracipőt nem javaslom az első kiránduláson felavatni, mert bizonyosan feltöri a sarkunkat, ami fájdalmas vízhólyagot, sebet képez, illetve a lejtős szakaszon az előrecsúszott lábfej, a lábujjak kellemetlenül nyomódnak. Így a lábbelit be kell törni a túra előtt otthon, s ha kipróbáltuk és nem okoz rossz komfortérzetet, csak akkor induljunk abban. Az nyilván senkiben nem merül fel, hogy a kirándulás, túrázás során divatbemutatót kell tartani, és oda nem illő cipőt viselni. Csúfos vége lehet: súlyos boka-, lábszár-, térd-, karsérülés, ha megcsúszunk, vagy elesünk a túra során.

Az öltözékünk réteges legyen, kényelmes, s jó, ha több zsebbel is el van látva a tréningruhánk vagy a nadrágunk, de a hátizsák is elengedhetetlen. Legjobb, ha mindenkinek – életkornak megfelelően – saját „poggyásza" van, s nem apa és anya cipeli a hatalmas hátizsákot.

Az öltözékünket úgy válasszuk meg, hogy ha süt a nap, akkor pólóra vetkőzhessünk, de ha megizzadtunk, s a hűvösebb erdőbe vagy völgybe tartunk, legyen száraz felső ruházat, amit felvehetünk. A sportosan megkötött fejkendő vagy simléderes sapka remekül véd az erős napsugárzás ellen is, és bár a kullancsok főleg a fűben, bokrokon rejtőzködnek, és nem a fákról potyognak le, e vérszívókkal szemben is kiegészítő védelmet jelenthet a fejfedő viselete.

- A speciális készítményekkel is nagyon nehéz a kullancs ellen védekezni. Az általa terjesztett egyik kór, a kullancsencephalitis ellen a legbiztonságosabb a mindenki számára elérhető védőoltás.

- Érdemes már otthon kullancsriasztóval befújni a bőrünket, különös tekintettel a nyakra, vállra, karra, lábra, hónaljra, mell alatti területre, és a fehérnemű vonalára. A kullancs alattomosan támad, és nagyon veszélyes lehet a csípése, ezért az erdőben, réten, mezőn például semmiképpen ne vetkőzzünk rövidnadrágra és ujjatlan pólóra, s a bokrok, fák ágait se ütögessük, hiszen a kullancsok maguktól is pillanatok alatt megérzik a „zsákmányuk” közeledtét, s észrevétlenül pottyannak a testünkre, másznak be a ruhánk alá. Fontosak a megelőző intézkedések, de nem kell szorongva túrázni, viszont ajánlatos figyelmesnek és óvatosnak lenni. A test teljes ellenőrzésére a túra végén otthon kell sort keríteni, lehetőleg fürdés után, megfelelő világítás mellett, tükör előtt, segítséggel. Ha kullancsot talál, azt peciális kullancseltávolító csipesz segítségével azonnal távolítsa el. Ha az erdőben vagy a pihenőhelyen érzi valaki, hogy erősen viszket valahol a teste, érdemes rögtön megnézni, nem kullancs okozz-e. Maga a kullancscsípés általában teljesen észrevétlenül történik, nem okoz viszketést, inkább a megfelelő hely után a testen kutató kullancs mozgása okozhat vizsketést, áma legtöbben ezt sem veszik észre. Ha kirándulás közben a bőrünkbe fúródott kullancsot találunk, az elsősegély csomagban lévő eszközökkel már ott ajánlott eltávolítani, a legalkalmasabb erre a kullancseltávolító csipesz. A kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladást okozó vérszívót teljesen ki kell emelni a bőr alól, ha erre nem merünk válallkozni, kérjünk mielőbb szakszerű segítséget! Ha pedig nem vagyunk biztosak abban, hogy sikeres volt a művelet a túrán, akkor a kirándulás után, muszáj azonnal orvosnak megmutatni a kullancscsípést. A kullancsok a klímaváltozás miatt már egész évben „lesben” várakoznak, és már a városi aszfalton is megtalálhatók, s a fent említett gondos óvintézkedés ellenére is utat találnak a zárt ruházat alatt a bőrünkhöz. A vírusos betegség tünetei a csípést követően jelentkeznek, melyek az influenzára emlékeztetnek. Ezt a 2-3. napon némi enyhülés követi, majd a magas láz, a szédülés, a végtagfájdalom, a hányás újra jelentkezik. A központi idegrendszer érintettségét szakorvos állapítja meg speciális vizsgálatokkal. A túrázás vagy épp a tájfutás szerelmeseinek és mindenkinek, aki védettséget szeretne, érdemes időben beoltatnia magát a kullancs elleni védőoltással, melyről tudni kell, hogy a kullancs által terjesztett vírusos agyvelőgyulladással szemben védelmet nyújt, ám a szintén kullancs által terejsztett Lyme-kór (borreliosis) ellen emberek számára nem létezik védőoltás.

A kullancsok a kutyákra nézve is életveszélyes betegségeket terjesztenek, ezért kedvencünket kirándulásokból hazatérve és kutyasétáltatás után is mindig alaposan vizsgáljuk át! Ha kullancsot találunk, távolítsuk azt el kullancseltávolító kanál segítségével, és feltétlenül értesítsük az állatorvost, aki elmondja, hogy mi a teendő, milyen tünetek esetén van szükség azonnali orvosi kezelésre. A csípés megelőzésének lehetőségeiről kérdezze állatorvosát! Kutyák számára van Lyme-kór elleni védőoltás, ám a rájuk nézve életveszélyes babesiosis ellen sajnos nincs.

- Utalt az esetleges balesetekre abban az esetben, ha a nem egyenletes talajon nem megfelelő lábbelit viselnek a túrázók. Mit kell még szem előtt tartanunk az egészségünk óvása érdekében a kirándulás során?

- Ha előzetes lazító edzés nélkül indulunk kirándulni, estére minden porcikánk sajogni fog, másnap pedig lépni sem tudunk az izomláztól. Vagyis, nem kell rögtön maratoni távot kitűzni, fokozatosan induljunk akár a gyalog-, akár a kerékpártúrának. Mindig többet és több távolságot tűzzünk ki magunk elé, tekintettel a kirándulók teherbíró képességére. Ha a kerékpárt szervizbe visszük, önmagunkra is fordítsunk gondot.

Minden, bármilyen mozgásszervi betegségben szenvedő ember óvja magát a megterhelést kiváltó gyalogtúráktól, főként, ha a járás, a mozgás a hétköznapok során sem könnyű a sík területen, például valamilyen krónikus betegség miatt. Akinek enyhébb reumatológiai problémája van, mindenképpen vigyen magával stabil túrabotot, amire a testsúlyát helyezheti, s támaszul szolgál. Ez kíméli a térdet, a bokát és a gerincet is. Figyeljünk az egyensúlyunk megőrzésére, s ha elfáradunk, bátran iktassunk be pihenőket. Ha a hétköznapokban gerincvédőt viselünk, ne hagyjuk otthon azt sem.

- Visszatérve az esetleges fizikai sérülések lehetőségére: mit tehetünk a balesetek elkerülése érdekében, ami a bokarándulástól a ficamig, a térdsérülésig bármit jelenthet egy elvétett lépés, esés során.

- Ezekre mind figyelnünk kell, nem feledve azt, hogy a kirándulásokon a balesetek nagyobb hányada a túra második felében következik be, amikor fáradtabbak vagyunk, fárad a lábunk, és elvétjük a lépéseket, megbotlunk, megcsúszunk, s pillanatok alatt megtörténik a baj. Ez megtörténhet sajnos már a túra első szakaszán is, ha edzés nélkül indulunk túrázni. A bokarándulás, -szalaghúzódás tipikus kirándulási baleset. Ennek fő oka, hogy a sík, egyenletes talajhoz, gyalogláshoz szokott láb nincs felkészülve az oldalirányú vagy a csavaró erőhatások gyors kivédéséhez. A bokarándulást a felesleges testsúly is tetézheti, a nehezebb mozgás, a reflexek renyhesége. A láb szalagjait és izmait az egészséges embereknek is érdemes lenne reggelente edzeniük egy rövid átmozgató, nyújtó, hajlító, feszítő gyógytornával. A krónikus mozgásszervi betegeknek pedig alapvetően kötelező, mert az izmok erősítése nélkül minden gyógyulás, felépülés, talpra állás sokszoros erőfeszítést kíván.

A boka sajnos képes úgy megbicsaklani, megrándulni, ami után a túra nem folytatható. Ilyenkor az ízületeket összetartó kötőszalagok egyike váratlan erő hatására megnyúlik, noha ez nem jelent szakadást feltétlenül. A dagadt vagy duzzadt bokát pihentetni kell, jegelni az orvosi utasítás szerint. A megjelenő kék foltok, a véraláfutások legtöbbször egy héten belül visszahúzódnak. A gyógyulás azonban ennél sokkal hosszabb időt vesz igénybe.

- Honnan tudhatjuk meg a helyszínen, hogy csak húzódást, zúzódást szenvedett a túrázó bokája, és nem tört el csont?

- A húzódás, a zúzódás bedagad, lüktet és nagyon fáj. Ez részben hasonlatos a csonttöréshez vagy repedéshez. Ha alaposan, de nem erősen, sokkal inkább figyelmesen megmozgatjuk a sérült ember lábfejét, és elviselhetetlen fájdalmat jelez, illetve a mozgatást nem tudjuk elvégezni, azonnal mentőt kell hívni a szakszerű ellátás és szállítás miatt. A túra során megsérült személy a szakorvosi véleményezésig nem állhat rá a lábára.

- A boka mellett, a térdet éri leggyakrabban sérülés a kirándulások, túrázások vagy a különféle sporttevékenységek során.

- Az egészséges, rugalmas porc megóvása a térdekben nagyon fontos lenne, mert az erőhatások legnagyobb részét a térdízület csillapítja le a benne lévő porcnak köszönhetően. Amennyiben már korábban sérülést szenvedett a térd, vagy hiányos a porcállomány, ráadásul túl nagy a súlyfelesleg, amit a térd nehezen bír, egyre intenzívebben kopik a porcállomány, aminek a fájdalma a kirándulásokat megkeseríti. Sőt, gyakorta lehetetlenné teszi a beszűkült járástávolság miatt. Sajnos nagyon sokan hiába vágyódnak kirándulni, kerékpározni, túrázni, sétálni, egyszerűen lehetetlenné válik számukra, ha a térdükben visszafordíthatatlan, gyulladásos állapot, porcfosztottság alakul ki bármi okból. Ezek a mozgásszervi betegségek, amíg képes túrázni valaki, arra figyelmeztetnek, hogy a kirándulás során muszáj stabil lábbelit, és túrabotot (nordic walking) beszerezni, mely sokat segíthet a tehermentesítésben – zárta gondolatát Papp Márta, gyógytornász, okleveles túravezető.

Mi legyen a hátizsákban? A kirándulásra, túrázásra lehetőleg mindenki saját hátizsákot vigyen, amiben legyen váltócipő, esőkabát, legalább 1,5-2 liter tiszta víz, könnyű, de vitamindús, teljes kiőrlésű kenyérből készült 2-3 szendvics, ami nem romlandó, de energiát ad a pihenők során. A gyümölcs, a szőlőcukor mindenkor jó szolgálatot tesz, s édességnek a müzli szelet. Kézfertőtlenítő, papírzsebkendő, nedves törlőkendő, fájdalomcsillapító, sebtapasz, steril gézlap, steril fásli, fertőtlenítőszer, kullancsriasztó spray, kullancseltávolító kanál, allergiagyógyszer, -szemcsepp, -orrspray, szájmaszk, és a személyes irataink, feltöltött telefonunk, COVID-19 elleni védőoltásunkat igazoló könyvünk, plasztikkártyánk mindenkor legyen nálunk. A vizet pótolhatjuk az erre kijelölt, emberi fogyasztásra alkalmas vizű forrásoknál, kutaknál. Utóbbi elérhetőségét a fákon egy kör jelzi a turisták számára. Soha ne vállaljunk hosszabb útvonalat, mint amit állóképességünk, egészségünk megenged!

