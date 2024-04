Erdőfürdőzés – Hogyan hat testi-lelki egészségünkre?

Egy erdőben tett séta, kirándulás testnek és léleknek egyaránt jót tesz. A természetben lenni kedvező hatással van egészségünkre, erre számtalan tudományos bizonyíték is létezik. Mi tulajdonképpen az erőfürdőzés és hogyan működik?

Az ember a természet része, ám mai modern, rohanó és gyakran négy fal közé zárt világunkban sokszor észre sem vesszük, mennyire hiányoljuk a közelségét: a friss levegőt, a virágillatot, a lombok susogását.

Mi is az az erdőfürdőzés?

A szabadidőnk természetben való eltöltése és a kirándulás természetesen nem új keletű, maga az erdőfürdőzés fogalma azonban az 1980-as években keletkezett, Japánban. Tulajdonképpen egy tudatos, általában vezetett sétát jelent a természetben, amelynek során érzékeinkkel, minden érzékszervünkkel elmerülünk az erdő atmoszférájában. Nem valódi vízben való fürdőzésről van tehát szó. Japánul így hangzik: shinrin yoku. Az erdőfürdőzésnek gyakran relaxációs gyakorlatok is részei.

A Japánban az egészséges életmód szerves részét képező erdőfürdőzés mostanra Európába és az USA-ba is átterjedt. Japánban rengeteg kutatást végeztek az erdőben tartózkodás egészségre gyakorolt hatásairól, de Európában, az Amerikai Egyesült Államokban és Ausztráliában is egyre jobban a tudományos kutatások fókuszába kerül ez a téma.

Hogyan is néz ki egy erdőfürdőzés a gyakorlatban?

Japánban az erdőfürdőzés az egészségmegőrzés szerves része. A hazánkban nemzetközi képesítéssel rendelkező erdőfürdő-vezetőket és erdőterápiás szakembereket a Magyar Erdőfürdő és Erdőterápia Társaság tömöríti. Részt vehetünk szervezett, vezetett sétákon, de a szakemberektől elsajátított módszertan alapján egyénileg is erdőfürdőzhetünk. És természetesen a természetben való tartózkodás pozitív hatásai akkor is érvényesülnek, ha nem tanultunk erdőfürdőzni. Egy kirándulás, erdei séta energiával tölt fel és segít oldani a stresszt. A vezetett erdőfürdőzés előnye a szakértői iránymutatás, a támogató közeg és a közösségi élmény. Az erdőfürdőzés a séta, testmozgás mellett növeli a tudatosságot, légző- és relaxációs gyakorlatok is a részét képezik, a jógából és csikungból (qigong) vett elemekkel.

Mindeközben elmélyül természettel való kapcsolatunk, érezzük, hogy annak részei vagyunk. Forduljunk szeretettel és tisztelettel minden teremtett élő és érző lény felé, hiszen egyanrangúak velünk, ennek legyünk tudatában.

Az erdőfürdőzésnek nincsenek szigorú vagy kötött szabályai, de megosztunk néhány támpontot, ami segítségére lehet, ha ki akarja próbálni ezt az élményt:

Környezetünk valamennyi érzékszervünkkel való tudatos észleléséhez koncentráljon az illatokra, a hangokra, a színekre, érezze bőrén a napfényt vagy a szellőt.

Figyeljen a légzésére, hogy az végig kényelmes és lassú maradjon, inkább lassabban sétáljon.

Az erdőfürdőzés időtartama nincs megszabva, akár több óra is lehet. Egy tanulmány szerint, amit az USA-ban végeztek, akár napi 20-30 perc is segíthet a kortizol nevű stresszhormon szintjének csökkentésében.

Szánjon elegendő időt az erdőfürdőzésre, erre a napra ne tervezzen semmi határidős programot, ami megzavarhatná, vagy elvonhatná a figyelmét.

Erdőfürdőzés közben igényei szerint iktasson be pihenőket!

Gondoskodjon közben a folyadékpótlásról is! Erre a célra vigyen magával ásványvizet vagy cukrozatlan teát.

Ha egyedül vág neki, akkor ismert turistaútvonalat válasszon, és tájékoztassa legalább egy ismerősét előre hollétéről. Vigyen magával feltöltött mobiltelefont, hogy szükség esetén tudjon telefonálni, de az erdőfürdőzés idejére kapcsolja ki vagy némítsa el, hogy ne zavarja meg nyugalmát.

Milyen pozitív hatásai vannak az erdőfürdőzésnek?

Az erdőfürdőzés, mint ahogyan az erdőben tett egyszerű séta vagy kirándulás is, testnek és léleknek is jót tesz. Tudományosan bizonyított pozitív hatásai többek között az alábbiak:

Ellazulás, kikapcsolódás, relaxáció

Kiszakadás a stresszes mindennapokból

A közérzet javulása

A kortizolszint csökkenése

A vérnyomás csökkenése

Az immunrendszer erősödése

Az izmok ellazulása

A légutak kitisztulása, nyálkahártyájuk ellenállóképességének növekedése

Számos tanulmány szerint az erdőben való rendszeres tartózkodás stresszoldó hatása révén pozitív hatással van a tipikus civilizációs betegségekkel, beleértve az olyan pszichés betegségekkel küzdők állapotára, mint a depresszió vagy kiégés szindróma, és segíthet ezek megelőzésében is. Ebből kifolyólag tudományosan megalapozottnak tűnik az a feltételezés is, hogy a vérnyomás és a stresszszint csökkentésén keresztül csökkentheti a szív-érrendszeri betegségek kockázatát is. Azáltal, hogy erősíti az immunrendszert, számos egyéb betegség rizikóját is csökkenti. A következőkben kifejtjük, hogy milyen mechanizmusok révén történik mindez.

Miért is annyira egészséges erdei közegben tartózkodni?

Ennek számos oka van.

Az egyik az erdő sajátos mikroklímája. Az erdő meteorológiai viszonyai azért térnek el a környező légkör sajátságaitól, mert a fák és bokrok lombja mind a napsugarakat, mind a meleget és a hideget szűri, csökkenti. A páratartalom magasabb az erdőkben, ami mellett a légutak nyálkahártyája kellően nedves marad és így jobban ellenáll a kórokozóknak.

Az erdő tele van friss oxigénnel, hiszen a fák hajtásos növények lévén fotoszintézisük során oxigént termelnek, méretükből adódóan kiemelkedő mennyiségben a növények között is.

A lombok a tűző napfényt kellemes derengéssé szűrik, ami szemünket is kíméli. Nincsenek zavaró zajok, helyette az erdő hangjai vesznek körül, madárdal, a lombok susogása, az avar zizegése, esetleg patakcsobogás, mindez megfűszerezve az erdők üde, balzsamos illatával. Ebben a minden érzékszervünkre ható közegben a paraszimpatikus idegrendszer aktivitása fokozódik, mely vegetatív idegrendszerünknek azon része, ami elsősorban nyugalomban aktív, és szervezetünk regenerálódását szolgálja. Amikor aktív, csökken a pulzusszám és a vérnyomás, ellazulnak az izmok.

A terpének aromás vegyületek, íz-, illat, szín- és egyben hírvivőanyagok, fontos szerepet töltenek be különféle biológiai folyamatokban, illetve a fák egymás közti kommunikációjában, továbbá a biológiai védekezésben (pl. gombák és egyéb kártevők ellen). A terpéneket a levelek és tűlevelek választják ki, jelen vannak az erdő levegőjében.

Az erdőben tett séta során a terpének bőrünkön és légutainkon keresztül bejutnak vérkeringésünkbe. Mivel bőrön keresztül is felszívódnak, ha az időjárás is megengedi, érdemes nagyobb testfelületet szabadon hagyó ruházatot viselni.

A japán tudós, Dr. Quing Li, akinek fő kutatási területe az erdőterápia, talált bizonyítékot arra, hogy a terpének erősítik az immunrendszert azáltal, hogy a vérben növelik a fehérvérsejtek egyik típusát képező természetes ölősejtek számát, és fokozzák aktivitásukat. Ezen sejtek felismerik és elpusztítják többek között a vírusokat.

Továbbá a terpének feltehetően serkentik azon agyi hírvivőanyagok termelését, amelyek szabályozzák a kortizol- és vércukorszintet, valamint a vérnyomást. A tartósan magas kortizolszint összefüggésben áll az ellenállóképesség gyengülésével és a szív-érrendszeri betegségek megnövekedett kockázatával.

Az erőfürdőzés egy parkban is kivitelezhető?

Egy ausztrál tanulmány szerint a fáknak döntő szerepük van abban, hogy az erdő pozitív hatást gyakorol ránk. Az másodlagos, hogy egy erdőben vagy egy parkban vannak-e. Természetesen a levegőben lévő hírvivő molekulák száma egyenes arányban áll a fák számával. És az sem mindegy, hogy az ipari létesítmények és a járművek által kibocsátott károsanyagok és a nagyvárosi zaj elérnek-e hozzánk, mégis érdemes kihasználni a lehetőséget, ha van egy park a közelünkben, és a természet e kis foltjában elidőzni, mert ha nem is olyan teljességében, mint az erdőben, de az előnyös hatások legalább részben itt is érvényesülnek.

Erdőfürdőzni télen is lehet?

Alapvetően igen. Ilyenkor nincsenek ugyan olyan ragyogó színek, mint tavasszal, nyáron és ősszel, és a madarak is csöndesek, de az erdő télen is számos érdekes felfedeznivalót tartogat, és a terpének is jelen vannak a levegőben, mint ahogyan a szabadban való testmozgás is minden évszakban ugyanolyan előnyös.

Mennyibe kerül?

Amellett, hogy bárki gyakorolhatja, és még csak különösebben fittnek sem kell lenni hozzá, másik nagy előnye az erdőfürdőzésnek, hogy ha magunk végezzük, nem kerül semmibe. Ha inkább vezetett sétán venne részt, annak van díja, a jegyárakról és időpontokról itt tájékozódhat.

Összefoglalva

Mindegy, hogy erdőfürdőzik, sétál vagy sportol, az erdőben való tartózkodásról számos tanulmány igazolta, hogy testi-lelki-pszichés egészségünket pozitívan befolyásolja, többek között a vérnyomás csökkentése és az immunrendszer erősítése révén. Az erdőben tett séta, kirándulás bizonyítottan az egészségmegőrzés egyik fontos pillére.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Waldbaden: Wirkung auf Psyche und Gesundheit (Gesundheit)