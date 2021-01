Miként változtatja meg az eltérő szexuális vágy a párkapcsolatot?

Nem egyszerű meghatározni és megmagyarázni a csökkenő nemi vágy jelentését a párok közt, mivel el kell fogadni, hogy annak ereje, intenzitása egy idő után egyébként is alábbhagy és megváltozik. Másrészt, nincs két egyforma vérmérséklettel, szexuális igénnyel létező ember.

Olykor viszont valódi csatatérré válhat két ember kapcsolata, ha a szexuális életük és vágyuk nem kiegyensúlyozott, és lényegesen eltérő a libidójuk.

Egyáltalán, mikortól tekintjük veszélynek a hanyatló vonzalmat, ami már tönkreteheti a hétköznapi együttélést is? Mi a teendő akkor, ha a több évtizedes házasságban vagy a néhány esztendeje tartó párkapcsolatban az egyik fél libidója – nemi vágya – olyan mértékben csökken, ami veszélyezteti az összhangot, az egymás mellett maradást?

Egyénenként változik a „forgatókönyv”. Egy jellemző reakció ilyen esetekben az, amikor a férfi vagy épp a nő külső kapcsolatot alakít ki szexuális igényének kielégítésére, amit a másik hallgatólagosan elfogad. Ha tud egyáltalán erről. Ez alkat és személyiség kérdése. A másik iránti tiszteletből, ezt sokan nem teszik meg. Nem ritka azonban, hogy a külvilág felé szépen működő, boldogság látszatát keltő házasságokban, legalább még hárman, de minimum ketten plusz szereplők, akik nem is tudnak egymásról.

Néhány olyan férfival beszélgettem a riport írása előtt, akik nevük elhallgatását és teljes diszkréciót kérve bevallották: párkapcsolatukban a feleség vagy az élettárs csökkent szexuális vágya vagy épp annak teljes megszűnése kasztrációként érinti őket. Férfiasságukban érzik csonkítva magukat, de a biológiai, természetes szükségleteik, igényeik is kielégítetlenül maradnak. Egy érdekes, de nem szokatlan történetet adhatok közre csupán a hallottakból.

- Ha egy férfinak örökké azt mondja a párja, hogy most fáradt, nehéz napja volt, hasogat a feje, aludni vágyik, és még sorolhatnám az ismert kifogásokat, melyek nyilvánvaló diplomatikus visszautasítások, az elgondolkodtató – sorolja az ötvenes éveinek derekán járó diplomás férfi. – Miután kizártam, hogy nincs harmadik fél a kapcsolatban, egy alkalmas pillanatban megkérdeztem a velem egyidős feleségemet, hogy mi olyan taszító bennem. Először mintha nem értette volna a kérdést, mert ő ugyan nem talál visszataszítónak. Rendben, akkor miért nem hajlandó a közös ágyunkban akkor lefeküdni, vagy legalább nem korábban elaludni, amikor összebújhatnánk? A gyerekek felnőttek, nem laknak velünk, nincs zavaró szituáció. Pontos válasz nyolc hét múlva érkezett, addig a terelés, halogatás minden formáját megtapasztalhattam, de hozzá nem érhettem sem az ágyban, sem csak úgy spontán szerelmeskedést kezdeményezve. Próbált kedvesen lerázni és hárítani, de számomra az már idegesítő, megalázó volt.

- Mit lehet tenni, mondani, kérdezni, hogy ne alakuljon ki viszály, veszekedés emiatt? Lehet épp egy olyan szorongástól szeretne a nő is megszabadulni, amit nem tud jól kommunikálni?

- Elhívtam vacsorázni a feleségemet, megadtam a módját a korrekt beszélgetésnek, nem akartam házi papucsban, melegítőnadrágban erről beszélni – feleli beszélgetőtársam. – A hidegzuhany akkor ért, amikor az étteremben azt mondta a párom, hogy végre egy este, amikor nem arról faggatom, miért nem tesz eleget hitvesi kötelezettségének. A döbbenet az volt számomra, hogy ezt komolyan is gondolta. Romantikázni vágyott tét nélkül.

- Épp erről van szó! A nők a lelkük békéje és feszengés nélkül nem tudnak valódi, odaadó partnerré lenni a testi kapcsolatban. Bizonyára vannak, akik igen, vagy színlelnek, netán más okok miatt motiváltak a „kényszeredett” szeretkezésre. Jó érzésű nő nem áruként tekint a testére és a szexuális együttlétre – összegzem véleményemet.

- Bizonyosan így van, a nők lelkiznek, anyáskodnak, simogatnak, kedveskednek, csak úgy hozzánk bújnak, de a férfiak, ha vonzódnak a párjukhoz, erre ösztönösen is, és odaadásból is a testi kapcsolatra asszociálnak, annak a vágyára, beteljesülésére, az adott helyzetben. A „… csak egy kicsit simogassuk egymást, csak masszírozd meg a vállam, vagy cirógatom a hátadat…” játékokat mi másként reagáljuk le. A külső jele is jól látható, ha megkívánjuk a másikat, s onnan nehéz visszafordulni, lefújni a majdnem szeretkezést. Nemcsak fizikai fájdalom, amin végül magunknak kell könnyíteni, de a sorozatos visszautasítás fokozatosan kialakítja az elhidegülést és a kölcsönös esti lámpakapcsolást.

- A vacsoránál mit mondott végül a feleséged? Tudtatok beszélni a gyengülő libidójáról, vagy nem is ez volt az oka a hűvösségének?

- Úgy éreztem, nem mindennap adódik ilyen alkalom, elfoglaltak vagyunk mindketten. Vettem a bátorságot és vacsora után szóba hoztam. Nem kaptam ölelést érte, de végre elmondta, hogy mi az oka a megszűnt nemi vágyának. Azt mondta, amióta beköszöntött a klimaxos állapot az életében, és elmaradt a havi női „baja”, mintha fokozatosan átalakult volna a lényének ez a része, a hormonok vették át a vezető szerepet, így a múló vágy is ennek az eredménye. Nem kívánja a szexet sem velem, sem mással, kirázza a hideg, ha rá kell gondolnia, és ne vegyem személyes sértésnek, de ő így teljes, így kell elfogadni, sajnos nem tud változtatni ezen.

Pokoli érzés volt ezt hallani, mert nekem az életkorom előrehaladtával ismét nő a testi kapcsolat, a szerelmeskedés iránti vágyam. Mondta, hogy ezzel nem tud mit kezdeni, próbáljam meg a netes oldalakat, és férfiasan oldjam meg. Újabb hidegzuhany! Azóta párszor közeledtem, de félretolt, kihátrált az ölelésemből, és az utóbbi időben a vendégszobában alszik.

A házasságunkban a testiség megszűnt. Nem tudom, mi következik.

Beszéljünk a problémáról, mert csak úgy találhatunk megoldást! A University of Kentucky amerikai egyetem szakembereinek egyik felmérésében négyszáz pár vett részt. Arra jutottak, hogy a tartósan szexmentes kapcsolat nem hosszú életű. A tanulmány vezetői a csökkent libidójú pároknak javaslatot tettek arra, hogy a párok zuhanyozzanak együtt, és semmit ne tagadjanak meg maguktól és egymástól, ami számukra jólesik, de ne tegyenek és ne vállaljanak be semmi olyat, ami maguknak vagy a másik fél számára kellemetlen. Ez a változatos szituáció a résztvevők közel 60 százalékának hozott libidóemelkedést.

Mit mond a szexuálpszichológus?

Kíváncsiak voltunk arra, hogy mennyire gyakori a csökkent vagy teljesen megszűnő nemi vágy a párkapcsolatokban. Dr. Kelemen Éva szexuálpszichológus elmondta:

- Nincsenek pontos adatok, mert legtöbben titkolják, nem fordulnak szakemberhez. Az bizonyos, hogy a nőknél gyakrabban fordul elő a libidó visszaesése, úgy a menopauza, mint a hosszú éveken át zajló változókor, klimax idején. A hölgyeknek csekélyebb a látványos „restellnivalójuk”, mert kudarcot nem vallanak a nemi aktus során, hiszen az orgazmust is sokan remekül képesek színlelni. Ezzel persze magukat is becsapják, és el kell viselniük az örömtelen szexet a saját párjukkal. A férfiak, ha nem képesek az aktusra, mert nem kívánják a társukat, vagy fáradtak, kimerültek, gondjaik vannak, vágyuk kézzel fogható, illetve épp, hogy nem fogható meg. Elmarad a merevedés.

Vezényszóra, tapsra nem képesek merevedést színlelni. S ha ezt is kudarcként élik meg, a sokadik alkalommal már a stressz felülkerekedik, és aktusra képtelenné teszi a férfit.

A nők türelme, gyöngédsége, leleményessége átsegítheti őket a válságos időszakon. Ennek az a feltétele, hogy ne egy harmadik személy miatt alakuljon ki a közöny a feleség vagy a férj iránt. Nem korrekt letagadni a libidócsökkenés valódi okát otthon.

- Milyen okokat lehet említeni az eltérő, vagy nem kölcsönös erősségű libidó magyarázataként?

- A hanyatló, csökkent nemi vágynak általában van egy bevezető, kezdeti tüneteket produkáló folyamata. Ez leginkább akkor jelentkezik a párkapcsolatokban, ha hosszú ideje tart a házasság, az együttélés, és a szürkeség, a rutin, valamint a lelkesedés hiánya a párok közé fészkeli magát. Ha a megújulás, az újabb fortélyok bevetésétől nem idegenkednek a felek, akkor lehet új hangulatot, változatos szituációkat vinni a testi kapcsolatba is. Ehhez mindenképpen közös akarat kell, egyébként semmi értelme. Túl lehet lépni azokon az életszakaszokon, amikor bármilyen betegség, életkorral járó hormonváltozás, munkahelyi stressz, netán a depresszió, bizonyos gyógyszerek szinte megbéníthatják a libidót. Ezzel együtt sem azonos az emberek szexuális igénye.

Felmerülhet hárítási okként, ha valamelyik fél számára fájdalmas, vagy nem kellemes, nem örömforrást adó a szex. Ha valami miatt ellenérzés alakul ki, például a másik figyelmetlensége, erősebb ingerlési technikája, vagy rendszeresen túl korai magömlése miatt, ami után a nőt kielégítetlenül hagyja a férfi, és még csak nem is próbál gyöngéd lenni vele. Előfordul, hogy egymás testnedve, test- vagy szájszaga – itt az elégtelen higiéniából adódóra gondolunk, és nem a természetes testnedvekre, illatokra – irritálja, zavarja a másikat, s ez már elegendő a libidó „hervadásához”.

- A testképzavar okozhatja-e a szexuális élettől való elfordulást?

- Ez sajnos gyakori probléma, és ok is egyben a szexuális élet lanyhulásához. Nem feltétlenül a férfiakat aggasztja, inkább a nőkre jellemző, hogy nem fogadják el megváltozott alakjukat szülés után, a változókorban, egy-egy hormonális betegség, gyógyszerszedés, operáció hatására fellépő súlygyarapodás miatt. Ilyen lehet a pajzsmirigybetegség vagy a prolaktin túltermelődése, amik a nők és a férfiak esetében is előfordulhatnak. Ez libidócsökkenést, impotenciát, hüvelyszárazságot is eredményezhet.

Igen, a nők többsége, ha felszedett pár kilót, szégyelli a testét a párja előtt, mert az elveszítette régi formáját, csinos alakját. Azt amilyen a szerelem kezdetén volt. Sok nőben ez egyet jelent azzal, hogy a párjuk számára már nem kívánatosak, nem úgy, mint a retusált címlaplányok, a tökéletesen formás, ráadásul okos, ifjú kolléganő, aki nemrég lépett ki az egyetem kapuján. Jól érzékelhető, hogy önértékelési problémák is társulhatnak ahhoz, ha a nő frusztrált lesz, önbecsülését elveszíti, s azt képzeli, ő már nem is szerethető plusz tíz kilóval. Ezért gyakran, teljesen le sem vetkőznek szex közben. Hatalmas szorongást okoz a nő számára, ha elégedetlen magával, amit ha táplál a férj vagy a társ, és megvetően beszél erről az asszonnyal, bizonyos, hogy a nemi vágynak többszörös okból is búcsút inthetnek a hölgyek, akik ezt igen rosszul élik meg és sokat szenvednek emiatt.

- Mi a helyzet a túlsúlyos, pocakos, izzadó férfiakkal? Ők tökéletesek?

- Érdekes kérdés ez, mert a férfiakat csak ritkán zavarja, ha 15-25 kiló felesleget vagy ennél többet cipelnek és domborodik a hasuk, vaskos a tokájuk, lötyög a hájuk, netán erősebben verejtékeznek, amivel arányosan a teljesítőképességük is lanyhulhat, hamarabb elfáradnak, a keringésük egészségét is érintheti az elhízás különféle érrendszeri betegség formájában. Emiatt a megfelelő erekció (merevedés) is renyhébb lehet, azaz a túlsúlyos férfiak egy részét csöppet sem érdekli, ha a párjuknak be kell érni egy gyenge együttléttel. Ez számukra nem olyan probléma, mintha az asszonyon van 5-15 kiló plusz, vagy akár negyven is. Általánosítani persze nem szabad.

Nem könnyű a testi kapcsolat kivitelezése, ha egy vékonyabb testalkatú férfi és egy testes, túlsúlyos nő házasélete során a nemi aktust megvalósítják. Az még kevésbé könnyű és nem is egészséges, ha fordított a helyzet. Bizonyára feltalálják magukat, jó praktikáik vannak a kielégüléshez, ezért vannak együtt, mert nem undorodnak a plusz kilóktól sem. Szeretik és elfogadják egymást. A férfiak legalább 65-70 százaléka elvárja, hogy a párja csinos, arányos, kívánatos legyen, míg a saját „fogyatékosságaikat” nem tekintik számottevő problémának. Vannak persze, akik határozottan a teltebb idomú nőket kedvelik, nem a kocka hasú vagy anorexiás hölgyeket. Ízlés kérdése ez is.

Beszéljünk a problémáról, mert csak úgy találhatunk rá megoldást! A párok többségének gyakorta nehezére esik szexuális problémáikról beszélni. Azt hiszik, hogy magyarázkodásnak tűnik, ha szóba hozzák a kudarcokat, vagy azt a sajnálatos állapotot, hogy valamelyik fél egyáltalán nem kívánja a másikat, de a békesség kedvéért, és a megcsalás elkerülése érdekében hetente egy napot kijelöl a szorult helyzetben lévő fél, és igyekszik kielégíteni párja igényét. Ez jó szándékú kezdeményezés, de ha nincs vonzalom, vágy, akkor olyan, mintha a frigidség vagy impotencia felé tartó társ csak a kötelességét tejesítené. Ebben a formában bizonyosan nem jut valódi örömforráshoz egyik fél sem, legfeljebb undorhoz, kellemetlen vagy túl gyorsan „elintézett szexuális élményhez”. A szexuális zavarokról időben és nyugodt körülmények között, nyíltan, őszintén kell beszélniük a pároknak, ha nem szeretnének végleg elhidegülni egymástól. Ha nagyon eltér a párok libidója, és azon nem lehet javítani, akkor érdemes átértékelni a kapcsolatot, mielőtt az egymás iránti gyűlölet, harag és a teljes közöny eluralkodik, ami a lelket is megmérgezi. Szakember segítségét is lehet kérni, de erre egyre kevesebbet áldoznak a házaspárok, és nem is szívesen nyílnak meg egy idegen előtt, noha az első beszélgetés egyértelművé teheti, hogy a segítő közreműködésével könnyebben, vita nélkül is fel tudják tárni rejtett szexuális és ehhez szorosan vagy érintőlegesen, de meghatározóan kapcsolódó problémáikat. Ha a közös boldogság a cél, tenni kell érte. Hittel, derűvel és közösen. Fontos, hogy a párok a szexre mindketten az élet természetes részeként tekintsenek, ne pedig házastársi kötelezettségként. Ha pedig merevedési zavar, korai magömlés, kis pénisz okozza a háttérben húzódó hárítást, szakorvostól kell segítséget kérni. A háziorvos tanácsot és beutalót ad az adott szakrendelésre, illetve ha az kényelmesebb, akkor be lehet jelentkezni magán andrológiai-urológiai vizsgálatokra. Számos, kiváló férfi szakorvos segít a problémák megoldásában, az ilyen jellegű problémákkal küszködő férfiaknak. A hölgyek pedig fordulhatnak női orvoshoz. A szexuálpszichológust pedig természetesen együtt ajánlott felkeresniük.



