Az életkorral valóban csökken a párok nemi vágya?

Kinek ne jutna eszébe intim gondolatai közt, hogy az életkorral, a változókor felé haladva csökkenhet a libidója, azaz a nemi vágya? Előfordul, hogy sokan nem is gondolkodnak ezen, egyszerűen csak megélik, hogy a szexuális igényük jelentősen csökkent, vagy megszűnt létezni.

Hogyan maradhat valakinek aktív a szexuális élete az életkor előrehaladtával? Erre nehéz pontos választ adni, hiszen ez a génektől, személyiségtől is függ: ki mit örökölt e tekintetben az őseitől. Hogy kinek mennyi, milyen formában és mennyiségben van igénye a testi kapcsolatra, azt meghatározza a klimaxos tünetek megélésének folyamata, a partnerhez való viszony, és mindez fordítva is igaz.

Az bizonyos, hogy akiknek kialakultak a szexuális szokásaik, azok ötven év fölött is jó eséllyel vágynak a nemi életre. Közbeszólhat persze az egészségben, a fizikai teljesítőképességben bekövetkezett változás is. Elképzelhető, hogy különféle új praktikákat kell bevetni a kielégüléshez, de akiknek feltöltődés a testi öröm, bizonyosan nem hagyják veszni azt.

A lehetőségek tárháza végtelen. Arra azonban ügyelni kell, hogy ha potencianövelő pirulát óhajt bevenni a férfi az aktus előtt, csakis szakorvossal egyeztetve tegye, mert az életével fizethet. Ha más a péniszével elégedetlen, akár a mérettel, akár a merevedéssel, léteznek olyan fájdalommentes operációk, implantátumok, amelyek javítanak a hasonló gondokon.

Dr. Bartha Tünde szülész-nőgyógyász szakorvos a női klimaxszal kapcsolatosan elmondta: A nőknél a változókor nagyon is befolyásolja a libidót. Csökken az ösztrogén- és tesztoszteronszint, ami a szexhez való lelkesedést elfojtja. A változókor további „felfordulást” is hoz a nők életében, ami miatt a szex már nincs dobogós helyen az életükben. Hamarabb elfáradnak, kimerültebbek a napi munka során. Ingerlékenyebbek, rosszul alszanak, így napközben fejfájással, szédüléssel és a hőhullámokkal is meg kell küzdeniük. Utóbbi persze független a kialvatlanságtól, az csak tetézi a rossz közérzetet.

Milyen más tünetek gyötrik még a nőket, ami a testi vágyukat csökkenti?

Másként élik meg a nőiességüket. Romlik a magukról alkotott képük. Kövérnek, öregnek, ráncosnak, vagy túl vékonynak, esetlennek érzik magukat, ami nincs is mindig így. A nőiességük elvesztése, azaz, hogy nem termékenyek már, tudat alatt is bántja, megviseli a nőket. Úgy érzik a női mivoltukban esett csorba, így kevéssé szerethetőek. Ilyenkor a féltékenység is felerősödik, és minden nőben az ellenségüket látják – épp az önértékelési zavar miatt. Arra csak kevesen gondolnak, hogy ha saját magukat oly nehezen fogadják el, és leértékelik minden addigi szépségüket, nagyszerűségüket, akkor ezt a másik nem képviselői is megérzik. A szexuális élet harmóniájához, újra felfedezéséhez pedig a merészség, a vonzalom kimutatása, a gyöngédség megőrzése nélkülözhetetlen.

Ennyire rémisztő a nők helyzete?

Nem feltétlenül, de sokan belecsúsznak ezekbe a nehéz helyzetekbe, ami a depresszióig, a szorongásig fajulhat. S mind emellett a nemi szerv változásai is megviseli a nőket, mert a nemi aktusra nem csak a libidó csökkenése miatt nem vágynak, hanem a hüvelyszárazság, vagy az együttléteket követően megjelenő égő, csípő, viszkető érzés miatt sem – pedig a hüvelyszárazságot például különféle síkosító készítményekkel is lehet enyhíteni.

Fogékonyabbá válnak a fertőzésekre, melyek a nemi szerv körül is megjelenhetnek, bőrirritációt okozhatnak, s ez nem csak fájdalmas lehet, de zavaró is a férfi partner előtt. A húgyhólyag ingerlékenysége és a vizelet szabályozása is zavarokat mutathat, ami inkontinenciába torkollhat, s könnyen kialakulhat hólyaghurut-gyulladás is. A fájó közösülés senkinek nem nyújt kellemes élményt.

Ehhez adódik a már meglévő, vagy kialakuló egyéb szervi betegség.

Igen, ez lehet mozgásszervi, keringési, emésztési panasz, cukorbetegség, csontritkulás, nem beszélve a sajnálatos, daganatos betegségekről, s a kezelésekkel járó szenvedésekről. Ez bizony a fiatalabb korosztályt is elérheti, ha nem fordítanak kellő figyelmet a szűrővizsgálatokra és a megfelelő, biztonságos védekezésre a szexuális életük során. A teljes frigiditás hátterében pedig a hormonális változástól függetlenül, feltétlenül lelki okokat - blokkokat is keresnünk kell, ami sok esetben már a változókor előtt is észrevehető a párkapcsolatban, a nők életében.

A klimax jelentkezése A klimax különböző életkorokban jelentkezhet a nőknél. Általában 50 éves kor körül várható, vagy pár évvel később. Ha esetleg 40 éves korban jelentkezik, korai menopauzáról van szó. Ilyenkor a petefészkek kevesebb ösztrogént termelnek, vagy akár el is marad a termelés. Ennek következményei: a hőhullámok, ingerlékenység, hangulatingadozások, álmatlanság, hüvelyszárazság és a nemi vágy csökkenése. Ezek a tünetek mind hátrányosan befolyásolhatják a párkapcsolatot.



A hormonális változás: az ösztrogén szint csökkenésében előfordulhat ingadozás, de a hormonszint csökkenésének velejáró következménye a hangulati labilitás, tehát a libidó ingadozása is. Azok a nők, akik nem élik meg tragédiaként ezt az időszakot, felszabadulttá válnak - örülnek a stressz-mentes együttléteknek -, hiszen ebben az időszakban már nem eshetnek teherbe, nincs menstruáció, amit sokan teherként élnek meg több évtized távlatában, s újult erővel lendülnek bele új önmaguk felfedezésébe.

Milyen lelki tényezők hathatnak rosszul a boldog testi kapcsolatra?

A nők többsége lelki odaadás nélkül képtelen ellazulni a házasélet során. Ez persze a klimax idején – ami bekövetkezhet negyven-, ötven-, hatvanéves korban is, majd annak 3-6 éves ciklusában, csak erősödést mutat. Sokan csupán vegetálnak a kapcsolatukban, ahelyett, hogy felvállalnák esetlegesen negatív érzelmeiket - szomorúságot, kiégést, elhidegülést -, és mernének lépni. Ezek a blokkok tovább csökkentik a szexuális élet iránti igényt. A nők ugyanis vágynak a gyengédségre, hogy el tudják mondani valakinek a gondjaikat, sérelmeiket, sikereiket. Ha ezt nem tehetik, bezárkóznak. Így ott él egymás mellett két bezárkózott ember, akik valaha nagyon szerették egymást. S a változókorban sajnos idegenekké válnak egymás számára.

Ha a kommunikáció megfelelő lenne a párok között, ezeket a problémákat megbeszélve - akár külső segítséggel -, meg lehetne találni a mindkét fél számára megfelelő megoldást. A férfiak általában zárkózottabbak, vagy szégyellik is a problémáikat, hiszen kiskoruktól beléjük nevelték: “Te férfi vagy, és egy férfi nem gyenge, nem panaszkodik, nem sír.” Ez butaság. Az elfojtás veszélyes, mert a férfi klimax idején erőteljesebb potenciazavarhoz vezethet –magyarázta dr. Bartha Tünde szülész- nőgyógyász szakorvos.

Közvéleménykutatás a szexuális életről Az Észak- Amerikai Menopauza Társaság folyóiratában a közelmúltban jelent meg, hogy 55-68 éves nőket és férfiakat kérdeztek a változókorban kialakult szexuális életükről, problémáikról. A nők 58 százaléka, saját bevallása szerint a fájdalom miatt kerüli az intimitást. 68 százalékuk pedig a fájdalom során elvesztette a nemi vágyát. A férfiak még magasabb arányban, 78 százaléka állította, hogy partnerének hüvelyi szárazsága, vagy folyása miatt diszkomfort érzésük keletkezett, s azért kerülik az intimitást párjukkal. A panaszok orvoslása után a nők és a férfiak 40 százaléka érezte úgy, hogy a nemi aktus nagyobb elégedettséget jelent az életükben, mint előtte, a férfiak és a nők egyharmada pedig teljességgel felhagyott a szexuális élettel a változókor idején.

Forrás: WEBBeteg

Balogh Mária, újságíró

Szakértő: Dr. Bartha-Tünde, szülész-nőgyógyász