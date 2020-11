Korai magömlés - okok és technikák

Korai magömlésről akkor beszélünk, ha a férfi szándéka ellenére nem tudja megfelelően kontrollálni magömlésének idejét, és a hüvelybe hatolás előtt, illetve azt követően rövid időn belül, a partner kielégülése előtt következik be a magömlés.

Nem betegség A korai magömlés létezik mint klinikai diagnózis, azonban nem betegség, hanem leginkább lelki vagy fizikai okok, illetve az agy alacsonyabb szerotonintermelésének következménye.

A korai magömlés olyan állapot, mely bármely életkorú férfit érinthet. A kifejezés azt jelenti, hogy az érintett férfi nem képes szabályozni az orgazmus és ejakuláció idejét. A legújabb kutatások szerint a férfiak 20-30 százalékát érinti a korai magömlés, ám mivel sokan nem fordulnak segítségért, ez az arány még magasabb is lehet.

A korai magömlés fogalma viszonylagos. Viszonylagos, mert egy percek alatt bekövetkező magömlés sem okoz semmi fennakadást a kapcsolatban, amennyiben a partnernek ez idő alatt orgazmusa volt, ám egy hosszú idő után bekövetkező ejakuláció is lehet az adott partnerhez képest korai, ha annak orgazmusa később következik be.

Bővebben Mi számít korai magömlésnek?

A korai ejakuláció komoly problémát jelenthet a párkapcsolatban. Ha az ejakuláció a partner orgazmusa előtt következik be, ő kielégítetlen maradhat és sértődötté válhat, ami a partnerek közötti feszültség forrása lehet.

A folyamat megértéséhez tudni kell, hogy a magömlés a makk mechanikus ingerlésének hatására következik be, amely akár merevedés hiányában, vagy részleges merevedés esetén is bekövetkezhet felfokozott ingerületi állapot hatására.

A korai magömlés lehet:

eredendően meglévő (amikor a férfinak már a legelső nemi aktusa közben is korai magömlése volt), illetve

utólag kialakult (ha a férfi életében a szexuális együttlétek többségében nem következett be a korai ejakuláció).

Mikor keresse fel orvosát? Ha úgy érzi, hogy a korai magömlés valós probléma az Ön esetében is, keresse fel orvosát. Számoljon be minden olyan tényezőről, melyről úgy gondolja, hatással lehet szexuális teljesítményére. Amennyiben az orvos úgy véli, hogy a háttérben nem (csak) pszichés problémák húzódnak meg, fizikális vizsgálatokra is szükség van (pl. prosztata), hogy kizárják bármi komolyabb betegség lehetőségét.

A korai magömlés okai

A korai magömlés leggyakoribb oka egyértelműen pszichés. Viszonylag gyakran fordul elő serdülőknél, esetleg fiatal felnőtteknél tapasztalatlanságukból adódóan, amit tovább fokozhat a helytelen nevelés, a nemi élet helytelenségét, bűnösségét hangoztató szülői hozzáállás. Hozzájárulhat a felfedezéstől, a partner teherbe ejtésétől, a nemi úton terjedő betegségektől való félelem.

Hasonló aggodalmak felnőttkorban is megmaradhatnak, amit a kapcsolati problémák és a szexuális teljesítménnyel kapcsolatos szorongás, a teljesítmény-szorongás (főként új partnerrel való első néhány együttlét alkalmával) is növelhetnek. A pesszimizmus, és az együttlétekkel kapcsolatos negatív gondolkodás ronthatja a tüneteket.

Ha korábbi kapcsolatában nem, vagy csak ritkán fordult elő korai magömlés, akkor a jelenlegi problémához minden bizonnyal hozzájárul az aktuális párkapcsolata.

A korai magömlés társulhat kezdődő merevedési zavarhoz. Ilyenkor a páciens a gyengülő merevedést fokozott koncentrációval próbálja fenntartani, illetve erősíteni, és ennek a fokozott ingerületi állapotnak a hatására következik be hamarabb a magömlés.

A korai magömlés hátterében ritkán húzódik meg testi ok, de bizonyos rendellenességek szóba jöhetnek ilyen szempontból:

kóros hormonszint,

a neurotranszmitterek (agyi vegyületek) abnormális szintje,

az ejakulációs rendszer kóros reflex tevékenysége,

bizonyos pajzsmirigy problémák,

a prosztata vagy húgycső gyulladásos fertőzése,

öröklött tulajdonságok.

Ritkán a korai magömlés okai:

Műtét vagy trauma okozta idegrendszeri károsodás.

Szorongásra vagy egyéb mentális problémára alkalmazott gyógyszerekről, vagy narkotikumokról való leállás.

Kockázati tényezők Egyes tényezők növelhetik a korai magömlés előfordulásának kockázatát:



Erekciós zavar - Az erekció elvesztésétől való félelem miatt önkéntelenül is sietteti az ejakulációt.



Egészségügyi problémák – Bizonyos egészségügyi problémák, melyekkel kapcsolatosan aggodalom léphet fel szexuális együttlét során (pl. szívbetegség) tudat alatt okozhatja az együttlét befejezésének siettetését, korai magömlést.



Stressz – Az érzelmi és szellemi megterhelés gyakran korlátozza a relaxációs képességet és a szexuális együttlétre való koncentrálást, mely hozzájárul a korai magömléshez.



Bizonyos gyógyszerek – Ritkán, de előfordul, hogy bizonyos gyógyszerek befolyásolják az agy hírvivő anyagainak működését, korai magömlést okozva.

Mítoszok és tények Korai magömlésről akkor beszélünk, mikor a férfi képtelen ellenőrzése alatt tartani az orgazmusát, és az ezzel járó magömlést. Mik a leggyakoribb mítoszok a problémával kapcsolatban?



Bővebben Korai magömlés: Mítoszok és tények

Kezelési lehetőségek a korai magömlés ellen

A korai magömlés szexuális terápiával, pszichoterápiával és gyógyszeres kezeléssel szüntethető meg. Sokak számára ezek kombinációja a leghatékonyabb.

Szexuálterápia – Egyes esetekben a szexuálterápia már olyan egyszerű lépésekkel is segít, mint a szexuális együttlét előtti maszturbáció, mely segít késleltetni a magömlést szex közben. Emellett az orvos javasolhatja egy időre a közösüléstől való tartózkodást és helyette egyéb szexjátékok alkalmazását, annak érdekében, hogy az együttlét miatti szorongás megszűnjön.

Nyomás technika – Ez a módszer a következőképpen működik:

lépés – Kezdje el a szexuális aktivitást a megszokott módon, beleértve a pénisz stimulálását is, és folytassa egészen addig, míg úgy nem érzi, majdnem kész az ejakulálásra. lépés – Kérje meg partnerét, hogy nyomja meg a pénisze végét azon a ponton, ahol a makk csatlakozik a pénisztörzshöz, mindaddig, míg az ejakulációra való késztetés el nem múlik. lépés – Ezt követően várjon körülbelül 30 másodpercig, majd folytassa az előjátékot. Lehet, hogy a prés után kisebb erekciót tapasztal, de ne aggódjon, a pénisz újbóli izgatása után visszanyeri a teljes merevedést. lépés – Ha ismét úgy érzi, ejakulálnia kell, ismételjék meg a folyamatos nyomást.

Amennyiben ezt a technikát annyiszor ismétlik, amennyiszer szükség van rá, eléri, hogy gyors ejakuláció nélkül tudjon behatolni partnere hüvelyébe. Ezzel a módszerrel megtanulja késleltetni a magömlést, s egy idő után már nem is lesz szüksége a nyomás technika alkalmazására.

Óvatosan az érzéstelenítőkkel! Az érzéstelenítő krémek használata miatt csökkenhet a szexuális élvezet, mivel csökken a pénisz érzékenysége is. Annak ellenére, hogy közösülés előtt a krémet letörölték, egyes tanulmányokban a nők arról számoltak be, hogy az ő nemi szervük érzékenysége is csökkent. Ritkán pedig előfordulhat, hogy az ezekben a krémekben található lidokain vagy prilocaine allergiás reakciót vált ki.

Gyógyszeres kezelés – Bizonyos antidepresszánsok, és helyi érzéstelenítésre használt krémek alkalmazásával kezelhető a korai magömlés. Mindenképpen kérje ki orvosa véleményét mielőtt ezek alkalmazását megkezdené, mivel mellékhatásként hányingert, szájszárazságot, álmosságot és csökkent libidót tapasztalhat.

Az érzéstelenítő krémek használata miatt csökkenhet a szexuális élvezet, mivel csökken a pénisz érzékenysége is. Annak ellenére, hogy közösülés előtt a krémet letörölték, egyes tanulmányokban a nők arról számoltak be, hogy az ő nemi szervük érzékenysége is csökkent. Ritkán pedig előfordulhat, hogy az ezekben a krémekben található lidokain vagy prilocaine allergiás reakciót vált ki.

Alternatív gyógymód – Egy nemrégiben közzétett tanulmány arról számolt be, hogy a jóga hatékony a korai magömlés kezelésében, ám a kutatók hangsúlyozzák, hogy további kutatások szükségesek még ezen a téren.

Mit tehet a korai magömlés ellen? A korai magömlés vagy az ejakuláció azelőtt, hogy azt a partner is szeretné, gyakori probléma, mellyel a legtöbb férfi találkozik élete valamelyik szakaszában. Számos dolog befolyásolja, hogy mikor következik be az ejakuláció, de néhány módszerrel, illetve extrém esetben gyógyszeres beavatkozással kontrollálható. Néhány stratégia, amivel javíthatja szexuális teljesítményét, és elkerülheti a korai magömlést.



Bővebben A korai magömlés otthoni kezelése

Fő az optimizmus!

A szexuális együttlét előtt fontos “rendet tenni" a páciens saját gondolatai között, és optimistán, pozitívan hozzáállni az elkövetkező aktushoz. A megfelelő időben történő magömlés következő állomása az előjáték megfelelő elnyújtása.

Ez ugyan a magömlést nem késlelteti, de a partnert magasabb izgalmi állapotba hozza, így a partner rövidebb idő alatt válik képessé az orgazmus elérésére. Mindezen túl a gyengéd, és idejében is megfelelően hosszú előjáték a szexuális kultúra egyik alapja.

Az előjáték (és esetleg az önkielégítés) során a férfi igyekezzen megfigyelni az ingereket: melyek azok, amik nagyobb izgalomba hozzák, és mik azok, amik kevésbé. A szexuális ingerlés során ugyanis van egy szakasz, nagyjából a magömlés bekövetkezte előtt 20-30 másodperccel, amikor a férfi érzi, hogy az ejakuláció be fog következni. Ekkor még - az ingerlés megszüntetésével - lehetőség van arra, hogy ne következzen be a magömlés. Az ingerlést tovább folytatva az ejakuláció előtt van egy 4-8 másodperces elkerülhetetlenségi szakasz, amikor már sehogyan sem akadályozhatjuk meg a magömlést. Ilyenkor beindul az ejakuláció szimpatikus idegrendszer által vezérelt reflexfolyamata, ami ilyenkor mindig végigfut.

Korai magömlés: Hogyan segíthet a párjának? A korai magömlés problémája bármely életkorú férfit érinthet, leggyakrabban azonban a szexuális élet kezdetén, illetve idős korban jelentkezik. Tizenéves fiúknál, fiatal felnőtt férfiaknál normális jelenség lehet, ha viszont állandósul, kórosnak tekinthető. Mit tehet, ha párja is ezzel a problémával küzd?



Bővebben Korai magömlés: Hogyan segíthet a párjának?

Tippek, technikák

Az együttlét során a közösülés alatt is megfigyelhetőek a fent leírt szakaszok. Ha a férfi az előrejelzési szakasz bekövetkeztét jelzi, akkor lehetőség van a közösülés megszakítására, majd az izgalmi állapot enyhülése után (egyénileg változó, kb. 30-60 másodperc) annak folytatására. Ez a megszakításos módszer kiegészíthető és hatékonyabbá tehető az úgynevezett "elszorításos technika" alkalmazásával.

Ennek lényege, hogy az előrejelzési szakasz során nem csak az ingerlést szüntetik meg, hanem a hímvessző alsó oldalán, ahol a makk peremének vonalában aránylag erősen, néhány másodpercig megszorítják a hímvesszőt.

Az eljárás azért hatásos, mert ezen a helyen vezetnek azok az idegpályák, melyek a magömlésért, illetve annak blokkolásáért felelősek. Ha megfelelő helyre, megfelelő időben, és megfelelő erőséggel alkalmazzák az elszorítást, bármelyik férfinál működő biológiai reflexműködést indítanak be, mely biztosan leállítja a korai magömlést az elkerülhetetlenségi szakasz előtt. Az elszorításos technika akár többször egymás után is alkalmazható.

Káros hatása nincs, leszámítva, hogy amennyiben későn, az elkerülhetetlenségi szakaszban próbálkoznak vele, kellemetlen, éles érzés mellett következik be a magömlés. Az elszorításos technikát célszerű előbb kézzel történő ingerlés során pontosan elsajátítani, majd utána alkalmazni közösülés során.

Az orvos válaszol Gyakori kérdések Már másfél éve korai magömléssel küszködöm. Kb. 10 perc után vagy kevesebb idő alatt bekövetkezik a magömlés. Mi lehet az ok?



Dr. Csuth Ágnes családorvos válasza az orvos válaszol rovatban

A megfelelő pozíció is sokat számíthat

A “kezelés" hatékonysága tovább fokozható, ha a pár a férfi számára kevésbé ingerlő testhelyzetet választ a közösülés során, amíg ki nem alakul a magömlés megfelelő kontrollja. Célszerű olyan testhelyzetet választani, melyben kevés a lehetőség a dinamikus mozdulatokra. Mindenképp kerülendőek az olyan pozíciók, melyekben a férfi teljes felsőteste ritmusosan mozog.

Sok esetben az segíti elő a férfi ellazulását, ha a nőé a domináns szerep, és ő határozza meg a közösülés ritmusát. Ilyenkor a férfi teljes mértékben az ellazulásra és magömlésének késleltetésére figyelhet, miközben szóban finoman utasíthatja partnerét a helyes vagy helytelen mozdulatokra.

Amennyiben a páciens a fent leírt módszerek alkalmazását visszautasítja, vagy egyszerűen nem eredményes, szelektív szerotonin visszavétel gátló gyógyszerek (fluoxetin, paroxetin, sertralin) alkalmazása válhat szükségessé az ejakuláció késleltetésére. Adagolásuk történhet naponta, vagy az együttlét előtt kb. egy órával.

Ezen szerek azonban néha a libidót is csökkentik, így használatuk valóban csak akkor indokolt, ha a kezelés egyéb módjai nem vezettek célra. Esetenként a korai ejakuláció hátterében súlyos pszichológiai probléma áll, melynek megoldásában pszichoterápia jelentheti a megfelelő segítséget. A fenti módszerek következetes alkalmazásával és a párok mindkét tagjának közreműködésével a korai magömlés szinte valamennyi esetében jelentős javulás és szexuálisan kiegyensúlyozott partnerkapcsolat érhető el.

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Orvos szerzőnk: Dr. Horváth Balázs