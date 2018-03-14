Frigiditás - Testi baj vagy lelki zavar?

A szülész-nőgyógyászt gyakran keresik fel olyan testi panaszokkal, melyek kialakulásának érzelmi és pszichés háttere is lehet (pl. szexuális zavarok), vagy épp fordítva: egy nőgyógyászati betegség, hormonális változás vagy más testi állapot miatt változhat meg a szexuális működés. A szexuális problémák hátterében ezért gyakran egyaránt jelen vannak a testi, pszichés, kapcsolati és életmódbeli tényezők is.

A női szexuális működés összetett folyamat, amelyre hatással lehet többek között az általános egészségi állapot, a hormonális állapot, egyes gyógyszerek, fájdalom, a pszichés állapot, a stressz, a korábbi tapasztalatok, valamint a párkapcsolat minősége és a szexuális környezet is. Ezért a panasz kivizsgálásakor érdemes nem „testi vagy lelki” okot keresni, hanem a lehetséges tényezőket egymással összefüggésben vizsgálni.

A női szexuális zavarok közé többek között az alábbi problémák tartozhatnak:

a szexuális vágy csökkenése vagy hiánya,

a szexuális izgalom vagy az arra adott testi válasz zavara,

orgazmuszavar,

fájdalommal vagy behatolási nehézséggel járó szexuális problémák (például a krónikus kismedencei fájdalom szindróma, a vaginizmus vagy a dyspareunia = fájdalmas vagy nehezített közösülés)

a szexuális működést befolyásoló nőgyógyászati, hormonális vagy egyéb testi állapotok.

A menstruációs zavarok, a meddőség vagy a vetélés önmagukban nem sorolandók a szexuális zavarok közé, ugyanakkor jelentősen hatással lehetnek a nő szexuális életére, testképére, párkapcsolatára és lelkiállapotára.

Miért nem használjuk ma már a „frigiditás” kifejezést?

A köznapi nyelvben gyakran használt „frigiditás” kifejezés ma már elavult és szakmailag pontatlan. Korábban különböző, egymástól eltérő szexuális problémákat, például a csökkent szexuális vágyat, az izgalmi zavarokat és az orgazmus hiányát is ezzel a szóval írták le. Ez a kifejezés ráadásul kifejezetten stigmatizáló lehet, hiszen azt sugallhatja, hogy a nő „hideg” vagy érzéketlen.

A korszerű megközelítés ma már ezért inkább pontosan megnevezi, hogy a szexuális működés mely területén jelentkezik nehézség: a vágy, az izgalom, az orgazmus vagy a behatolás kapcsán.

A csökkent szexuális vágy és orgazmuszavar nem ugyanaz

A szexuális vágy csökkenése nem jelenti automatikusan azt, hogy a nő nem képes szexuális izgalomra vagy orgazmusra. Hasonlóképpen az orgazmus hiánya mellett jelen lehet szexuális vágy és izgalom is. Az orgazmuszavar azt jelenti, hogy az orgazmus tartósan hiányzik, jelentősen késik vagy kevésbé intenzív, és ez az érintett számára problémát, szenvedést okoz. Fontos ugyanakkor, hogy az orgazmus elérésének módja és könnyedsége egyénenként nagyon eltérő. Az, hogy valaki például hüvelyi behatolás során nem él át orgazmust, önmagában nem jelent szexuális zavart. Sok nő számára a csikló ingerlése fontos vagy szükséges az orgazmushoz, és ez a szexuális működés teljesen természetes variációja.

A szexuális működés nem egyetlen „normális” forgatókönyv szerint zajlik, és az orgazmus hiánya önmagában nem betegség. A kivizsgálás és kezelés szempontjából az is fontos kérdés, hogy a probléma az érintett számára jelent-e szenvedést, illetve milyen helyzetekben és mióta áll fenn.

Elsődleges és másodlagos szexuális problémák

A szexuális működés zavarait megkülönböztethetjük aszerint, hogy egész életen át fennálló, vagy később kialakult problémáról van-e szó, illetve hogy minden helyzetben, vagy csak bizonyos körülmények között jelentkezik-e.

Egész életen át fennálló probléma

Előfordulhat, hogy valaki kezdettől fogva, priméren nehézséget tapasztal a szexuális vágy, az izgalom vagy az orgazmus területén. Ennek hátterében számos különböző tényező állhat, ezért nem helyes automatikusan pszichés okot feltételezni.

A háttérben lehetnek például szorongásos vagy depresszív tünetek, negatív testkép, a szexualitással kapcsolatos szégyen vagy tévhitek, korábbi negatív tapasztalatok, traumatikus élmények, kapcsolati nehézségek, illetve természetesen testi vagy hormonális tényezők is. Ugyanakkor az is előfordulhat, hogy nem azonosítható egyetlen konkrét ok. Egyesek például soha életükben senkivel (sőt önkielégítéskor) sem voltak képesek szexuális izgalomra, orgazmusra. Ez viszont szerencsére nagyon ritka.

Fontos hangsúlyozni: attól, hogy valakinek kevés vagy nincs szexuális vágya, még nem feltétlenül „beteg”. A szexuális vágy egyéni szinten és az élet különböző szakaszaiban is jelentősen változhat. Akkor érdemes zavarról beszélni, ha a változás tartós, az érintett számára problémát vagy jelentős szenvedést okoz, és nem pusztán a szexuális preferenciákról vagy az adott élethelyzet természetes különbségéről van szó. Nehézséget okozhatnak még a női szexualitással kapcsolatos tudatlanság és a tévhitek is.

Később kialakult szexuális probléma

A szekunder, vagyis később kialakult szexuális problémák esetében a korábban kielégítő szexuális működés valamilyen okból megváltozik. Ennek hátterében az élethelyzet átmeneti változásaitól kezdve testi betegségeken és gyógyszermellékhatásokon át pszichés és párkapcsolati tényezőkig számos ok állhat.

Ilyen lehet például a tartós stressz, kimerültség, szorongás vagy depresszió, a párkapcsolati konfliktus, a szülés utáni időszak, a menopauzális átmenet, bizonyos nőgyógyászati betegségek, krónikus fájdalom, a medencefenék izmainak fokozott feszülése, valamint egyes gyógyszerek, például bizonyos antidepresszánsok hatása.

A szexuális zavar fennállásának megítélésében nem önmagában egy merev időtartam, például egy év a döntő. Fontosabb, hogy a probléma tartósan fennáll-e, ismétlődik-e, milyen körülmények között jelentkezik, és okoz-e az érintett számára jelentős distresszt vagy kapcsolati nehézséget.

A szexuális élet megváltozása

A szexuális működés romlása nem feltétlenül egy előre meghatározható lépcsőkből álló folyamat. A korábbi elképzeléssel szemben a szexuális válasz nem lineáris, és a vágy, az izgalom és az orgazmus egymáshoz való viszonya egyénenként és helyzetenként is változhat.

Előfordulhat például, hogy valaki ritkábban kíván szexet, miközben az együttlétek továbbra is kellemesek. Máskor a vágy csökkenése mellett az izgalom és a testi reakciók is megváltoznak, vagy éppen a fájdalom miatt alakul ki szexuális kerülés.

A behatolással járó fájdalomnak számos testi és pszichés oka lehet. A fájdalom miatt a medencefenék izmai reflexesen megfeszülhetnek, ami tovább fokozhatja a fájdalmat és a behatolási nehézséget. Ez könnyen egy önmagát erősítő körfolyamattá válhat. A hüvelyszárazság szintén többféle ok miatt alakulhat ki, és önmagában nem bizonyítja a szexuális izgalom hiányát.

A korábban „vaginizmusnak” nevezett panaszokat ma korszerűbben a genitális-kismedencei (genito-pelvikus) fájdalom/penetrációs zavar körébe soroljuk.

A genito-pelvikus fájdalom és behatolási zavar (GPPPD – Genito-Pelvic Pain/Penetration Disorder) egy olyan összetett női szexuális diszfunkció, amely a hüvelyi behatolás során vagy annak megkísérlésekor jelentkező tartós vagy visszatérő fájdalmat, félelmet és a kismedencei izmok önkéntelen megfeszülését foglalja magában. A modern orvosi diagnosztika ebben a kategóriában vonta össze a korábban különállóként kezelt vaginizmust (a hüvelybemenet izmainak görcse) és a dyspareuniát (fájdalmas közösülés).

A behatolás nehezítettsége vagy lehetetlensége mögött tehát állhat akaratlan medencefenéki izomfeszülés, fájdalomtól való félelem, korábbi fájdalmas tapasztalat vagy testi ok is, ezért a kivizsgálás során ezek együttes figyelembevétele szükséges.

A szexuális probléma ezért nem egyszerűen „testi baj” vagy „lelki zavar”. A legtöbb esetben érdemes mindkét oldalt figyelembe venni. A nőgyógyászati és/vagy urogynekológiai (az urogynekológia a nőgyógyászat és az urológia határterülete, amely a kismedencei szervek funkcionális zavaraival foglalkozik) vizsgálat segíthet kizárni vagy felismerni a testi okokat, szükség esetén pedig pszichológus, pszichiáter, szexuál-szakpszichológus vagy medencefenék-fizioterapeuta bevonása is indokolt lehet.

A legfontosabb talán az, hogy a szexuális nehézség miatt senkinek nem szabadna szégyent éreznie. A szexuális működés az élet során természetesen is változik, és ha egy változás tartósan zavaróvá válik, annak kivizsgálása és kezelése sok esetben szükséges és lehetséges. A cél nem az, hogy mindenkinek ugyanúgy működjön a szexualitása, hanem hogy az érintett a saját maga számára kielégítő és biztonságos szexuális életet élhessen.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos

Felhasznált irodalom: Genito-pelvic Pain/Penetration Disorder (GPP/PD) (NeuroPedia)