Változókor - Hogyan jelentkezik a nőknél és a férfiaknál?

A változókor - a klimax - komplex fizikai, lelki, mentális tünetegyüttes. Megjelenése különböző mértékben, de mindkét nem esetében megfigyelhető. Egyénileg eltérő, hogy kit milyen mértékben terhelnek meg a tünetek, illetve testi vagy lelki jelenségek állnak-e előtérben.

Mi játszódik le a nőknél?

A nők esetében a változókort 45 és 60 év közé tesszük. A folyamat során elsődlegesek a hormonális változások, - a petefészek lassú kimerülése, az ösztrogén és progeszteron hormonok termelődésének megszűnése a következő tüneteket eredményezheti:

a menstruációs vérzés rendszertelenné válás, majd megszűnése,

hőhullámok, izzadás,

feszültség, irritábilitás, szorongás,

a hangulat indokolatlan hullámzása,

depresszió,

alvászavar,

koncentrációs nehézségek,

fáradékonyság,

szívdobogásérzés,

a libidó csökkenése,

gyakori fejfájás,

hüvelyszárazság.

A jellemző tünetek mellett a változókorral a külső megjelenésben is változások észlelhetők. Gyakori a hízás, felgyorsul a bőr- és az izomzat öregedésének folyamata. Mozgásszervi panaszok jelentkezhetnek. Fokozódik bizonyos betegségek megjelenésének kockázata.

A termékenység megszűnése, a szexualitás háttérbe szorulása jelentős változásokat hozhat a női szerepek, az énkép, az identitás területén. Ezzel egy időben zajlik gyakran egy jelentős életciklus váltás. A gyerekek felnőnek, kikerülnek a családból. A munkahelyi aktivitás is csökkenhet, a korábbi pozíció, - vagy akár a munkahely is – veszélybe kerülhet. A munkanélkülivé válás, a korai nyugdíjazás súlyosan ronthatja a változókor megélését. Ebben az időben a nők könnyen láthatják úgy, hogy nincs már rájuk szükség, - sem a családjukban, sem a munkahelyükön. Mindezek tovább ronthatják a hormonális változással járó pszichés folyamatokat.

A külső körülmények rendezettsége sokszor érthetetlenné teszi a környezet, - és a család számára is – a nők fokozódó szorongását, irritábilitását, hangulati labilitását, vagy éppen depresszióját. Sokszor az érintett maga sem érti pontosan, mi is zajlik benne, miért vált minden nehezebbé, terhesebbé. Nehéz megosztani mindezt a közel állókkal, és sokszor nehéz szakember segítségét is kérni.

Ha mégis megszületik a döntés, hogy segítséget kéne kérni, két úton lehet elindulni.

A hormonális változást gyógyszerekkel, gyógynövényekkel lehet mérsékelni.

A nőgyógyászati/menopauza/endokrinológiai rendeléseken javasolt készítmények a következők lehetnek:

Hagyományos hormonpótló terápia – melyet a mellékhatások és kockázatok miatt csak kifejezett tünetek esetén, a legkisebb hatékony dózisban, a lehető legrövidebb ideig tanácsos szedni.

Ösztrogén tartalmú hüvely készítmények, a helyi panaszok mérséklésére.

Ösztrogén receptorokhoz kötődő, - nem hormontartalmú – készítmények, melyek alkalmasak a tünetek mérséklésére, de nem járnak a hormonkezelés veszélyeivel.

Gyógynövény alapú készítmények, melyek hatása enyhébb, de mellékhatásoktól mentesek.

A pszichés tünetek túlsúlya esetén pszichiáterhez, vagy pszichoterápiás szakemberhez érdemes fordulni. Könnyebben megy szakember segítségével

a testi-lelki változások feldolgozása,

az életciklus váltás,

az újra fogalmazandó női szerepek,

az új egyensúlyi állapot megteremtése,

a párkapcsolatban jelentkező nehézségek feldolgozása,

a reális hosszú távú célok kidolgozása,

a stressz faktorok mérséklése.

Elhúzódó, megterhelő, az életminőséget súlyosan rontó panaszok esetén gyógyszeres kezelést is lehet alkalmazni. Ezek a következők lehetnek:

Feszültség- és szorongásoldók – ezek tartós szedése a hozzászokás veszélye miatt nem ajánlott;

Altatók – szintén csak átmeneti zavarok kezelésére;

Antidepresszánsok – tartósan adhatók, a tünetek függvényében választható a készítmény.

Mi játszódik le a férfiaknál?

A férfi változókor az utóbbi időben került a figyelem előterébe. Ritkán jár olyan drámai és viharos fizikai tünetekkel, mint a nők esetében. A hormonális változásra azonban – az 50-es évektől kezdődően – a férfiaknak is számítaniuk kell. Ekkorra éri el a tesztoszteron termelésének csökkenése azt a mértéket, amely már jelentős fizikai- és lelki panaszokat okozhat. Egyénileg eltérő a tünetek megjelenése és azok súlyossága. A legjellemzőbb tünetek hasonlóak lehetnek, mint a nők esetében:

a szexuális vágy- és teljesítőképesség csökkenése,

hőhullámok, izzadékonyság,

hízás, az izomszövet tömegének csökkenése,

csontritkulás,

csökkenő szexuális érdeklődés,

ingerlékenység,

alvászavar,

hangulati labilitás,

depresszió,

koncentrációs készség romlása,

fizikai- és mentális teljesítőképesség csökkenése.

A megjelenő tünetek súlyosan érinthetik a hagyományos férfi szerepeket, az énképet, jelenős önértékelési problémákat okozhatnak. A szexualitás terén, a munkahelyen megélt teljesítménycsökkenés könnyen vezethet az úgynevezett „kapuzárási pánikhoz”. A változások feldolgozásának sikertelensége az adott keretek szétfeszítésével, új kapcsolatok keresésével, a sikeresség, teljesítőképesség kényszeres bizonyításával járhat. Ez a család felbomlásának veszélyét is magában hordozza. Az új kapcsolat, a fiatalabb partner azonban ritkán hozza meg a tartós változást, a panaszok előbb-utóbb újratermelődnek.

A férfi változókor kezelése (a nőkéhez hasonlóan) gyógyszeres- vagy pszichoterápiás kezeléssel történhet.

A gyógyszeres kezelés súlyos tünetek, jelentős életminőség romlás, személyes krízishelyzet esetében lehet indokolt:

hormonpótló terápia, melyet urológiai/andrológiai/endokrinológiai szakrendeléseken írhatnak elő,

feszültség- és szorongásoldó, altató – átmeneti jelleggel,

antidepresszáns az elhúzódó pszichés tünetek esetén.

A pszichoterápiás kezelés célja:

a panaszok mérséklése,

a változások feldolgozása,

a helyzetnek megfelelő, reális énkép újraépítése,

hosszú távú célok megfogalmazása,

párkapcsolati problémák rendezése,

stresszfaktorok mérséklése.

A fenti kezeléseken túl – mindkét nem esetében, - hatásosak az étrend- és életmódbeli változások is, melyek hozzájárulhatnak a tünetek enyhüléséhez.

A nők esetében bizonyos (ösztrogénszerű hatással bíró) növények rendszeres és korai fogyasztása jótékony hatású. Ezek elsősorban a vöröshere, a szója és a lenmag. Emellett az általánosan elterjedt nyugtató, relaxáló hatású gyógynövények is alkalmazhatók.

Mindkét nem esetében nagyon fontos - ebben a korban különösen az - a rendszeres testmozgás, fizikai és szellemi aktivitás, a stresszfaktorok minimalizálása, a megfelelő étrend és a testsúly karbantartása.

Orvos szerzőnk: Dr. Pálvölgyi Rita, pszichiáter, pszichoterapeuta