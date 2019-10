Házi módszerekkel a fáradtság ellen

Bizonyára Ön is észrevette, hogy az őszi-téli időszakban hamarabb érzi magát fáradtnak. Néhány kisebb életmódbeli változtatással könnyen úrrá lehet a fáradtságon. Összeszedtük a legjobb praktikákat, amikkel leküzdhetjük a kellemetlen tüneteket.

Ne hagyjuk, hogy a fáradtság eluralkodjon rajtunk! Figyeljünk a táplálkozásra, mozogjunk és pihenjünk eleget, ha lehet.

Fontos az egészséges napkezdés

Az első, amit minden nap megtehetünk, hogy a nagy rohanásban is szakítsunk időt a reggelizésre. Fogyasszunk fehérjében és szénhidrátban gazdag táplálékot (pl. rozskenyér, tojás, sonka, dzsem). Igyunk egy bögre tejet vagy egy pohár 100 százalékos gyümölcslevet.

A táplálkozás szerepe

A hűvös időben se feledkezzünk meg a napi 1-1,5 liter folyadék beviteléről! Az idegrendszer megfelelő működéséhez nélkülözhetetlen a B6-, B12-vitamin, valamint a magnézium, réz, jód, vas, mangán mikroelemek, a D-vitamin és C-vitamin pedig számos betegség megelőzése tekintetében hasznos.

A vegyes táplálkozás fedezi a napi szükséges vitaminmennyiséget, de mivel nem mindenhez tudunk könnyedén hozzájutni, érdemes valamilyen vitaminkomplexumot segítségként alkalmazni.

A fáradtság leküzdésére ne fogyasszunk túl sok kávét, mivel a szervezetünk egy idő után telítődik vele, így az élénkítő hatása is eltűnik, ezáltal még fáradékonyabbak leszünk. Helyette alkalmazzunk zöld- vagy fekete teát, illetve friss déligyümölcsök (narancs, grapefruit) levét.

Egy kis mozgás senkinek sem árt!

Ha nehezen tudjuk rávenni magunkat, hogy hazaérkezés után ismét kimozduljunk a lakásból, akkor érdemes már a napunkat úgy tervezni, hogy addig haza se menjünk, amíg nem mozgunk aktívan legalább egy órát.

Kiválóan alkalmas sport ilyenkor is az úszás, a zenés torna, a konditeremben a biciklizés, futás és fallabdázás. A hangulatunk is jobb lesz, ha egy kis időt közösségben töltünk. Ha erre nincs lehetőség, akkor már az is sokat jelent, ha a munkahelyről gyalog megyünk haza, vagy egyszerűen csak sétálunk egy nagyot. Semmiképp se üljünk egész héten a számítógép vagy a televízió előtt, lehetőleg hetente 2-3 alkalommal mozogjunk valamit.

Kényeztessük magunkat!

Az aktív pihenés mellet fontos a lazítás is. Erre legalkalmasabb hely egy gyógyfürdő, ahol még igénybe lehet venni akár egy masszázs-kezelést vagy szaunázást is. A hagyományos gőzölés mellett érdemes kipróbálni az infraszaunát, amely a napsugarakat is helyettesíti számunkra.

Reggelente ajánlatos hideg vízzel megmosni az arcunkat, illetve a reggeli zuhanyzás is felfrissít. A napi 7-8 órás alvásigényünkre érdemes odafigyelni, vagyis ne hagyjuk felhalmozni a kialvatlanságunkat: amikor tudjuk, pótoljuk. Este egy lazító aromaterápiás fürdő biztosíthat nyugodt alvást. A családunk és barátaink is sokat segíthetnek a fáradtságérzésünk leküzdésében közös programok szervezésével.

