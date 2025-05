Merevedési zavarok cukorbetegségben

A gondozatlan diabétesz, nem karbantartott szénhidrátháztartás számos szövődményhez vezet. A rossz vércukorértékkel eltöltött évek száma folyamatosan roncsolja a szervezet ereit és idegeit, melyek többek között erekciós zavarokat (erekciós diszfunkció) okoznak.

Az összefüggés és rizikófaktorok

A cukorbeteg férfiak esetén a leggyakoribb szexuális funkciózavar az erekció zavara, háromszor gyakrabban fordul elő, mint egészségesekben, hasonló korcsoportot tekintve. Előfordulási gyakorisága az életkorral nő, és egyenes arányban emelkedik a nem megfelelő vércukorértékekkel. További súlyosbító tényezők pl. a túlsúly, a magas vérnyomás, magas koleszterinszint és az érelmeszesedés. Bizonyos esetekben a szedett gyógyszereket is ellenőrizni kell, hogy nem lehet-e ilyen mellékhatásuk. A dohányzás, mozgásszegény életmód is károsító tényező.

Kialakulásának oka nem minden lépésben tisztázott. Az azonban egyértelmű, hogy mind a kiserek (artériás rendszer), mind az idegek károsodása felelős a tünetekért. A vérellátás zavart szenved (romlik a vérátáramlás) a pénisz területén, illetve mind a szenzoros, mind a motoros beidegződés károsodik.

A hormonháztartás is zavart szenved, csökkent tesztoszteronszint és/vagy magasabb ösztrogénszint is hozzájárul a merevedési zavarhoz.

Természetesen a társuló stressz, szorongás, depresszió is tovább rontja a diszfunkciót.

Önmagában a magasabb vércukorszint hajlamosít fertőzésekre, mely gyakran a húgyutakat érinti, következményes szervkárosodással, de akár funkciózavarral is. Bizonyos új típusú antidiabetikumok fokozzák ezen fertőzések előfordulását azáltal, hogy vesén keresztül forszírozzák a glükóz ürülését. Ilyen esetben ezen gyógyszerek szedését le kell állítani.

A cukorbetegség mellett még számos fizikai és lelki oka lehet a merevedési zavarnak.

Mit kell tenni, ha merevedési zavarral küzd?

A megoldásban két szakterület együttes munkája segíthet: Az urológus kizárhatja a szervi okokat, fertőzést, és akár a funkció gyógyszeres javításában is segíthet. A cukorbetegség gondozása pedig a diabetológus területe. De sok esetben akár pszichológus vagy pszichiáter bevonására is szükség lehet.

Megfelelő étrend, rendszeres mozgás szükséges, amit mindenképpen Önnek kell a mindennapok részévé tenni. A szakorvos pedig a megfelelő terápia megválasztásával javítja a szénhidrátháztartást.

Kiegészítésként szükséges a túlsúly csökkentése, a magas vérnyomás kezelése, a vérzsírszintek normalizálása, a dohányzás elhagyása is.

Nézzük meg egy kutatás eredményeit!

A cukorbetegségben szenvedő férfiak számára az erekció elérése és fenntartása annál nagyobb problémát jelenthet, minél rosszabb a vércukorértékük.

A Rio Grande do Sul brazíliai egyetem kutatói 115 olyan cukorbeteg férfit vizsgáltak, akik erekciós problémával fordultak urulógushoz. A vizsgálatban részt vevő férfiak erekciós problémájának súlyosságát egy általános kérdőív segítségével mérték, valamint ellenőrizték a vércukorszintjüket és a HbA1c-értéküket.

A kapott eredmények szerint az erekciós zavarok súlyossága összefüggésben áll a rossz vércukorszinttel. Akiknek a HbA1c eredménye viszonylag jó volt, azok 50 százaléka enyhe, 18 százaléka átlagos, 32 százaléka súlyos merevedési zavarról számolt be.

A súlyos merevedési zavarral küzdők száma jelentősen magasabb volt azok között, akik vércukoreredménye hosszabb távon is rosszabb értéket mutatott. Akiknek a HbA1c értékük magasabb volt, 46 százalékban számoltak be súlyos erekciós problémáról. Az átlagos merevedési zavar aránya is jóval magasabb volt ennél a csoportnál, 29 százalék.

A tanulmány nem az első, mely rámutat a cukorbetegség és a merevedési zavar közötti összefüggésre, ám elsőként állít fel különböző kategóriákat.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus és Cs. K., fordító