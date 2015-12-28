Diabéteszes neuropátia: Mi okozza a panaszokat?

szerző: Cs. K., fordító - WEBBeteg
aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus frissítve:

A diabéteszes neuropátia nem egységes fogalom, különböző klinikai formában jelentkezhet. Kialakulásához metabolikus eltérések (vércukorszint-ingadozás, de leginkább hosszabb ideig fennálló magas vércukorszint), mikrovaszkuláris történések, keringési zavarok és gyulladásos folyamatok is vezetnek.

A téma cikkei

6/1 A diabéteszes neuropátia
6/2 A diabéteszes neuropátia kialakulásának okai
6/3 A diabéteszes neuropátia megelőzése
6/4 A diabéteszes neuropátia kezelése
6/5 A diabéteszes neuropátiás fájdalom leküzdése
6/6 Tippek diabéteszes neuropátiás betegeknek

Mivel a klinikai megjelenési formái eltérőek, ezek kezelése sem egységes. De az alap mindenképpen a vércukorszint normális szinten tartása.

Kialakulása a diabétesz fennállásának idejével és a magas vércukorértékek (hyperglycaemiás periódus) hosszával arányosan nő. 10 év után minimum 50%-os a neuropátia előfordulásának gyakorisága. Hátterében eltérő mechanizmusok állhatnak, ezek részben az úgynevezett poliol út, a mikrovaszkuláris ischémiás változások és a glikolizációs végtermékek (AGE) felhalmozódása. Azonban nagy valószínűséggel nem csak egy ok állhat a tünetek hátterében, ezek komplex módon befolyásolják az elváltozások kialakulását.

Mi állhat a diabéteszes neuropátia hátterében?

A poliol út esetén a tünetek kiváltója a magas vércukorszint, ami megemeli az idegsejtek glükózszintjét, ami áttételesen krónikus ischémiához, vérellátási zavarhoz vezet. A mikrovaszkuláris ischémiás változások az ideget ellátó erekben (kapillárisokban) is kialakulnak, törékennyé válnak, az endotél sejtjeik megvastagodhatnak, a neuronok ischémiássá válhatnak és infarktusok, elzáródások miatti elhalások alakulhatnak ki.

A glikolizációs végtermékek (AGE) felhalmozódásához a krónikus sejten belüli hyperglycaemia (emelkedett vércukorszint) vezet. Ezek a perifériás idegek körül halmozódnak fel, ami az idegvezetési sebesség csökkenését hozza létre.

Bármi is az oka a diabéteszes neuropátiának, az érintett idegek eloszlása alapján eltérő módon csoportosíthatjuk azt:

Perifériás neuropátia:

  • Leggyakoribb a végtagok szenzoros, vagyis érzőidegeinek károsodása. Egy ideg károsodása a mononeuropátia, több idegé a polineuropátia: érzészavar, fájdalomérzet kiesése, érzéketlenség, vagy pont zsibbadás, égő érzés, akár fájdalom.
  • A motoros, mozgató idegek károsodása reflexkiesést, izomgyengeséget, bénulást eredményez.

Autonóm neuropátia: a belső szerveket ellátó, akaratlagosan nem befolyásolható, paraszimatikus, vagy szimpatikus idegrendszer károsodás. Bármely szervet érintheti, a szívtől a kezdve az emésztőrendszert, húgyúti szerveket is.

Dyck és Giannini felosztása szerint különböző neuropátiákról beszélhetünk, attól függően, hogy az elváltozások a szervezet mely részét érintik és ezek kialakulásában az emelkedett vagy az alacsony vércukorértékek játszanak-e döntően szerepet.

WEBBeteg logóSzerző: WEBBeteg - Praful Kerkar MD Diabetic Neuropathy / Medscape alapján
Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Szanyi Andrea

Dr. Szanyi Andrea

Belgyógyász, háziorvos, geriáter

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Bajor Zoltán

Dr. Bajor Zoltán

Belgyógyász, Diabetológus

Miskolc

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Kiskorúak
Kiskorúak

Az egészségügyi adatokhoz való hozzáférésről.
Influenza
Influenza

Mik a leggyakoribb tévhitek?
A cukorbetegség elhanyagolt szövődményei
A cukorbetegség elhanyagolt szövődményei Prof. Dr. Barkai László, MTA doktor, egyetemi tanár, diabetológus
A 2-es típusú cukorbetegség szövődményei
A 2-es típusú cukorbetegség szövődményei WEBBeteg - Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus
Cukorbetegen is egészségesen: lábápolás és szerveink védelme
Cukorbetegen is egészségesen: lábápolás és szerveink védelme WEBBeteg
Diabéteszes neuropátia - áttekintés WEBBeteg - Dr. Brasnyó Pál, belgyógyász, nefrológus, diabetológus
Három fontos lépés a diabéteszes neuropátia kezelésére
Három fontos lépés a diabéteszes neuropátia kezelésére WEBBeteg - Cs. K., fordító
Diabétesz - Előzze meg a szövődményeket
Diabétesz - Előzze meg a szövődményeket WEBBeteg - Dr. Felszeghy Enikő, gyermekgyógyász, endokrinológus