Diabéteszes neuropátia: Mi okozza a panaszokat?

A diabéteszes neuropátia nem egységes fogalom, különböző klinikai formában jelentkezhet. Kialakulásához metabolikus eltérések (vércukorszint-ingadozás, de leginkább hosszabb ideig fennálló magas vércukorszint), mikrovaszkuláris történések, keringési zavarok és gyulladásos folyamatok is vezetnek.

Mivel a klinikai megjelenési formái eltérőek, ezek kezelése sem egységes. De az alap mindenképpen a vércukorszint normális szinten tartása.

Kialakulása a diabétesz fennállásának idejével és a magas vércukorértékek (hyperglycaemiás periódus) hosszával arányosan nő. 10 év után minimum 50%-os a neuropátia előfordulásának gyakorisága. Hátterében eltérő mechanizmusok állhatnak, ezek részben az úgynevezett poliol út, a mikrovaszkuláris ischémiás változások és a glikolizációs végtermékek (AGE) felhalmozódása. Azonban nagy valószínűséggel nem csak egy ok állhat a tünetek hátterében, ezek komplex módon befolyásolják az elváltozások kialakulását.

Mi állhat a diabéteszes neuropátia hátterében?

A poliol út esetén a tünetek kiváltója a magas vércukorszint, ami megemeli az idegsejtek glükózszintjét, ami áttételesen krónikus ischémiához, vérellátási zavarhoz vezet. A mikrovaszkuláris ischémiás változások az ideget ellátó erekben (kapillárisokban) is kialakulnak, törékennyé válnak, az endotél sejtjeik megvastagodhatnak, a neuronok ischémiássá válhatnak és infarktusok, elzáródások miatti elhalások alakulhatnak ki.

A glikolizációs végtermékek (AGE) felhalmozódásához a krónikus sejten belüli hyperglycaemia (emelkedett vércukorszint) vezet. Ezek a perifériás idegek körül halmozódnak fel, ami az idegvezetési sebesség csökkenését hozza létre.

Bármi is az oka a diabéteszes neuropátiának, az érintett idegek eloszlása alapján eltérő módon csoportosíthatjuk azt:

Perifériás neuropátia:

Leggyakoribb a végtagok szenzoros, vagyis érzőidegeinek károsodása. Egy ideg károsodása a mononeuropátia, több idegé a polineuropátia: érzészavar, fájdalomérzet kiesése, érzéketlenség, vagy pont zsibbadás, égő érzés, akár fájdalom.

A motoros, mozgató idegek károsodása reflexkiesést, izomgyengeséget, bénulást eredményez.

Autonóm neuropátia: a belső szerveket ellátó, akaratlagosan nem befolyásolható, paraszimatikus, vagy szimpatikus idegrendszer károsodás. Bármely szervet érintheti, a szívtől a kezdve az emésztőrendszert, húgyúti szerveket is.

Dyck és Giannini felosztása szerint különböző neuropátiákról beszélhetünk, attól függően, hogy az elváltozások a szervezet mely részét érintik és ezek kialakulásában az emelkedett vagy az alacsony vércukorértékek játszanak-e döntően szerepet.

Szerző: WEBBeteg - Praful Kerkar MD Diabetic Neuropathy / Medscape alapján

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus