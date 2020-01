A hangulatjavítók hatása az érzelmekre

Világszerte a leggyakrabban felírt gyógyszerek közé tartoznak a hangulatjavítók. Ezek között is vezető helyen szerepelnek a szelektív szerotonin visszavétel gátló (SSRI) szerek, melyek fokozzák az agyban a felszabaduló szerotonin mennyiségét, ezen keresztül fejtik ki pozitív, kedélyjavító hatásukat.

Sajnos a kedvező hatásokon túl ezeknek a készítményeknek számos mellékhatása is van. A legismertebbek közé tartoznak a gyomor-bélrendszer működészavarai, a szexuális élet területén jelentkező panaszok, illetve a fokozott ingerlékenység, idegesség, nyugtalanság. Az utóbbi időben egyre többet hallani arról, hogy nemcsak testi tüneteket okoznak a hangulatjavítók, de hatással vannak az érzelmi életre is.

Az antidepresszív készítmények ugyan jelentősen javítják a hangulatot, de szedésük mellett ellaposodik az érzelmi élet. Eltompulnak azok a korábban jól ismert érzések, mint a boldogság, a hála, a szeretet, a lelkesedés. Szélsőséges esetben az is előfordulhat, hogy a betegek képtelenek bármilyen érzést átélni. A érzelmek átalakulnak és gondolatok fomájában jelennek meg, vagy jókor és jó helyen jelentkeznek, de teljesen idegennek, hamisnak, művinek tűnnek.

Az érzelmi élet tompulásával csökken az érdeklődés olyan tevékenységek iránt, melyek korábban örömet jelentettek. A hangulatjavítót szedők elfordulnak a hobbijuktól, nem lelik többet örömüket a társas együttlétekben, a természet szépségeiben, a zenében vagy a művészetekben.

Az érdeklődés elvesztése és az érzelmek elsivárosodása hatással van a szexuális életre is. A gyógyszerek hatása miatt sokan már nem tartják vonzónak magukat, csökken a libidó és ezzel párhuzamosan megszűnik a párkapcsolatok intimitása is.

A hangulatjavítók mellékhatásaként átértékelődnek az emberi kapcsolatok. A korábban fontos családi kötelékek, barátságok felbomlanak, a betegek pedig egyre magányosabbakká válnak. Az elszigetelődést könnyen lehetne magyarázni a depresszióval, de a gyógyszerek hatásának köszönhetően a hangulatzavar tünetei, a levertség, a rossz közérzet, az erőtlenség egyre ritkábban jelentkezik.

Érdekes jelenség, hogy a fokozott agyi szerotonin felszabadulás miatt a félelemérzet is megszűnik, így a betegek sokszor belemennek olyan helyzetekbe is, amiknek káros, olykor büntetőjogi következményei is lehetnek. A nemtörődömség akár az anyagi biztonság elvesztését is magával vonhatja.

A beteg panaszait komolyan kell venni!

Ha jobban megnézzük az SSRI típusú hangulatjavítók szedése mellett jelentkező érzelmi mellékhatásokat, akkor azt látjuk, hogy a depresszió tüneteihez nagyon hasonló tünetek jelentkeznek. Az érzelmek eltompulása, az érdeklődés elvesztése, a libdó csökkenése, az elmagányosodás, mind olyan tünet, ami jellemző a depresszióra, ezért lehetséges, hogy az orvosok többsége nem veszi komolyan a betegek panaszkodását, és nem tulajdonít nagy jelentőséget ezeknek a problémáknak.

Fontos azonban tudni, hogy ha a fenti tünetek a gyógyszerszedés megkezdését követően jelentkeznek, vagy megszűnnek a hangulatjavító szedésének felfüggesztésekor, akkor szinte biztos, hogy nem a hangulatzavar okozza őket. Ilyen esetekben érdemes gyógyszert váltani, és olyan modern hangulatjavító készítmény szedésére átállni, mely nem az agyi szerotonint tartalmazó pályákra fejti ki hatását, hanem más módon csökkenti a depresszió tüneteit.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Muszil Dóra, pszichiáter