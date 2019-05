Fájdalomcsillapítás vastagbélrákos betegeknél

Daganatos betegek esetén mindenképpen sor kerül fájdalomcsillapításra. Szükséges az életminőség javításához, de arra is gondolni kell, hogy a kifejezett fájdalom akár étkezést vagy a székelést akadályozó tényező is lehet, emiatt megoldást igényel.

A fájdalom lehet heveny (pl. a vastagbélműtétet követően, vagy bélelzáródás esetén), de megjelenhet krónikus, elhúzódó panasz formájában képében is.

Fájdalomtípusok vastagbélrák esetén

Idegi eredetű (neuropátiás fájdalom): a daganatos szövet ideget nyom, vagy a sejtek az idegrostokat is közrefogják, károsítják. A gerincvelőt is alkotó idegrostok is nyomás alá kerülhetnek (elsősorban áttét esetén), gyöki fájdalmat okozva. Idegi fájdalom kialakulhat a vastagbél műtétet követően is, de akár a kemoterápia, sugárkezelés során is.

A kemoterápia okozta perifériás idegbántalom gyakran előforduló (akár a betegek 40-45%-ban) panasz lehet vastagbéldaganatos betegek esetén. Hosszú ideig, akár évekig is fennállhat a kezelést követően, megoldása nehéz, az életminőség romlásában nagyban felelős. Már a kemoterápia alatt is megjelenhet, ami akár a kezelés halasztását is eredményezheti, nagyban rontva a gyógyulási esélyeket. Bizonyos kemoterápiás szerek (pl. cisplatin, oxaliplatin, vincristin) gyakrabban okoznak idegkárosodást, és ezáltal neuropátiás fájdalmat.

A neuropátiás fájdalom érinti a végtagokat, az ujjak, kezek, lábak fájdalma, zsibbadása, csökkent érzőműködése is kialakulhat.

A neuropáthiás fájdalom kezelésében hatásosak lehetnek a nem szteroid gyulladáscsökkentők, antidepresszánsok, kábító fájdalomcsillapítók, továbbá epilepszia kezelésében is használatos pregabalin. Amennyiben a gyógyszeres kezelés sikertelen, elektromos idegistimuláció vagy műtét is szóba jön.

Csontfájdalom: ha áttét a csontban alakul ki, a csontot pusztító daganat miatt

A belek körüli lágyrész, vagy a hashártya okozta viscerális fájdalom is kifejezett hasi panaszokat okozhat.

Pszichés eredetű fájdalom is jelentkezhet, melynek oka a daganatos betegség, a kezelés és a gyógyulással kapcsolatos szorongás és depresszió. Társulhat objektíven meglévő fájdalomhoz, tovább fokozva, vagy színezve a tüneteket. Megoldása, sőt felismerése kifejezetten nehéz, hosszú folyamat is lehet. A neuropátiás fájdalomhoz hasonló kezelés mellett kifejezett szerepe van a pszichés vezetésnek, a rendszeres pszichológiai ellátásnak, a segítő betegklubboknak. A pszichés fájdalom erejét sosem szabad alábecsülni, ebben nagy szerepe van a beteget támogató családnak, egészségügyi személyzetnek is.

Speciális esetek: áttöréses fájdalom és krónikus fájdalom szindróma Az áttöréses fájdalom a beállított, és általánosságban hatékonyan működő fájdalomcsillapító kezelés mellett hirtelen kialakuló fájdalmat jelenti. A fájdalom leggyakrabban hirtelen alakul ki, nem tart egy óránál tovább. Ebben az esetben gyakran nem használnak a bevált gyógyszerek, a gyorsan kialakuló fájdalom miatt gyors hatású (gyakran injekció formájában adott) gyógyszer adására van szükség. Hosszú távon kialakulhat krónikus fájdalom szindróma is. A jelenség oka összetett, jellegzetes daganatos betegeknél. Feltehetően az idegi szabályozás zavarától, a sérült idegpályákon közvetített nem csökkenő, sőt erősödő fájdalomérzettől alakul ki a sokszor éveken át tartó fájdalom. Bizonyos esetben a fájdalomnak pszichés komponensei vannak, ezért is szükséges kezelésében a gyógyszeres terápián túl a pszichoterápia, autogén tréning is. Hét tünet, ami krónikus fájdalom szindrómára utal

A daganatos fájdalomcsillapítás lépcsőfokai

A fájdalomcsillapítást fokozatosan felépítve, a legenyhébbel kezdve kell indítani. Attól függően, hogy a fájdalom enyhe, közepesen súlyos, vagy súlyos, illetve, hogy reagál-e a választott gyógyszeres kezelésre.

Enyhe esetben, vagy kezdetnek nem opioid (nem kábító hatású) fájdalomcsillapító adása merül fel, pl. metamizol vagy különböző nem szteroid gyulladáscsökkentők (paracetamol, ibuprofen, stb.). Ha a fájdalom közepesen erős, vagy nem reagál az első lépcsőben alkalmazott gyógyszerekre, alkalmazhatunk ún. kábító fájdalomcsillapítókat is, önmagukban, vagy kombinációban az első lépcsőben használatos gyógyszerekkel. Pl. a tramadol már az erősebb fájdalomcsillapítók közé tartozik. Súlyos, vagy a korábbiakra sem reagáló fájdalom esetén egyedül, vagy kombinációban erős kábító fájdalomcsillapító - morfin - adására is sor kerül. Hosszú távon tapasz formájában alkalmazzák leggyakrabban. Fontos tudni, hogy aluszékonyságot, zavartságot is okozhat, nagyobb dózisoknál, vagy más gyógyszerekkel együtt adva.

Kiegészítésként antidepresszánsok, hangulatjavítók adására is sor kerülhet.

Így segíthet a beteg családja

A hozzátartozók, családtagok szerepe elengedhetetlen a vastagbél daganat, illetve a gyakran hosszú ideig fennálló fájdalom kezelésében is. Fontos tudni, hogy a daganatos betegségben szenvedő hozzárartozónk valós fájdalomtól szenved, emellett a félelem, szorongás és depresszió is rontja a panaszait. Minden fájdalmat figyelembe kell venni, akkor is, ha a beteg hosszú időn át panaszkodik rá.

Fontos a megfelelő gyógyszeres kezelés segítése mellett a beteg lelki támogatása is. Van olyan eset, amikor a daganatos betegségben szenvedő úgymond figyelemfelkeltésként jelzi a fájdalmat. Ez is panasz, ezt sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Külön említést érdemel a hirtelen kialakuló, tűrhetetlen fájdalom, amelynek hátterében akár az életet veszélyeztető elváltozás (pl. bélelzáródás) is állhat. Ilyen esetben azonnali orvosi segítségre van szükség!

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus