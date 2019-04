7 tünet, ami krónikus fájdalom szindrómára utal

A hat hónapnál tovább tartó fájdalom esetében krónikus fájdalomról beszélhetünk, amely az ördögi kör kezdő elemeként beindíthat egy egyre romló folyamatot. Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Fájdalomközpont sebésze, fájdalomspecialista szerint azonban lehetséges megszakítani a lefelé tartó spirált.

Honnan ered, hol fáj?

A krónikus fájdalom szindróma egy sokat vizsgált, de a mai napig rejtélyes betegség. Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Fájdalomközpont sebésze, fájdalomspecialista tapasztalata szerint sokszor egy pszichés trauma, egy negatív élmény "hív be" egy régi fájdalomemléket, és ha a pszichés trauma állandósul, akkor a fájdalomemlék is rögzül, szervül, gyakran egy-egy testtájékra vetülve, például az alsó háti-, nyaki gerincre, vállövekre, más mozgásszervre.

Az esetek többségében azonban a krónikus fájdalom szindróma eredője egy sérülés vagy betegség. Ez az eredő azonban további komplikációkhoz vezet, amely súlyosbítja a fájdalmat, illetve ami további, másodlagos komplikációkat okozhat. Hogyan néz ez ki a gyakorlatban?

Tipikus eset, hogy a fájdalom miatt az érintett nem tud nyugodtan aludni. Kis idő múlva a kialvatlanság rányomja bélyegét a nappalokra is, egyre nehezebb lesz koncentrálni, és megbirkózni az addig is jelenlévő fájdalommal. Sokaknál a munkavégzés is veszélybe kerül, ami újabb komoly stresszforrást jelent. Emiatt még több alvászavar jelentkezhet, megromolhatnak az emberi kapcsolatok, egyre kibírhatatlanabbnak tűnik a fájdalom, végső soron jelentősen romlik az életminőség. Az ördögi kör bezárult.

A fájdalom maga leggyakrabban fejfájás, ízületi- vagy hátfájdalom, de a krónikus fájdalom szindróma kialakulhat nyak-, váll-, csípő, vagy bármely izom- vagy idegi fájdalom alapján.

Hirdetés

Azonosítsuk be a 7 leggyakoribb tünetet!

Az Egyesült Államokban közel 100 millió embert érint a krónikus fájdalom szindróma, és hazánkban is rengetegen szenvednek tőle, sokszor orvostól orvos járva. A hetek, hónapok, akár évek pedig testi, lelki értelemben megviselik a betegeket, akik néha már-már elviselhetetlennek érzik az állapotukat. Ráadásul a fáradtság és a depresszió tovább csökkenti a szervezet által termelt természetes fájdalomcsillapító hatású anyagok szintjét, ami további romlást okozhat, akár az egész immunrendszert érintően. Mindebből következően nem lenne szabad túl sok időt tölteni a fájdalom ördögi körében, hanem mielőbb beazonosítva a tüneteket, segítséget kell kérni.

Íme, a 7 leggyakoribb tünet, amely krónikus fájdalom szindrómára utalhat:

Közepes vagy annál súlyosabb, nem múló fájdalom, égő, nyilalló, bizsergő vagy tompa fájdalomérzet. Szorító, merev érzés, szinte állandó diszkomfortérzet. Tartós fáradtság, kimerültség. Álmatlanság, alvászavarok. Csökkent nappali aktivitás, csökkenő libidó, megnövekedett pihenési igény. Hangulatváltozás, amely az ingerlékenységtől a szorongásig, depresszióig terjedhet. Valamilyen téren (munkában, szociális kapcsolatokban, alkalmazkodásban) jelentkező képességcsökkenés.

Ahogyan a probléma, úgy a kezelés is összetett lehet

Ahogyan az azonnali ellátást igénylő sérüléseknél felkeressük a szakorvost, úgy a krónikus fájdalom szindróma esetén sem szabad feladni a reményt, hogy van segítség. Tény, hogy sokan több stációt is végigjárnak, míg pontos diagnózishoz és hatékony kezeléshez jutnak, de valóban fontos, hogy az érintettek ne adják meg magukat a lefelé tartó spirálnak – hangsúlyozza Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, a Fájdalomközpont sebésze, fájdalomspecialista. - A rendkívül alapos kikérdezés és vizsgálat alapján felállított diagnózis szinte már fél gyógyulás. Ha megtaláltuk a forrást, eldönthetjük, hogy milyen kezelés válik be leginkább, vagy hogyan milyen kombinált kezelés lehet a legnagyobb hatásfokú. Szóba jöhet a célzott injekciókúra éppúgy, mint a természeteshatóanyag-tartalmú eljárások, mint a hialuronsavas vagy orvosikollagén-injekciók, a lökéshullám terápia, a gyógytorna, és akár a mentálhigiénés, pszichológusi, pszichiáteri támogatás. A komplex fájdalomcsillapító és oki kezeléseknek éppen az a lényege, hogy több „fronton” közelítsünk a krónikus fájdalom szindróma felé, és mindenképpen bátorítsuk a sokat szenvedett pácienseket, hogy a javulás, a gyógyulás elérhető.

Ez a cikk is érdekelheti Önt! Hogyan fáj? A fájdalom típusai



Dr. Arnold Dénes Arnold MSc, sebész, fájdalomspecialista