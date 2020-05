Precíziós onkológia a vastagbélrák kezelésében

Az onkológia területén jelentős szemléletváltás következett be az elmúlt években, melynek következtében a vastagbélrák kezelésében is egyre nagyobb szerepet kap a személyre szabott terápia, melyet más néven precíziós onkológiának is nevezünk.

A vastagbélrák előfordulásában sajnos hazánk a világelsők között van, így a korai felismerés mellett a terápiás lehetőségek számának növelése, és a legkorszerűbb terápiák alkalmazása kifejezetten hangsúlyos a daganatos megbetegedések ezen formájában.

A környezeti tényezők és életmódbeli, étkezési szokások bírnak a legnagyobb jelentőséggel, melyek befolyásolják azokat a a molekuláris genetikai faktorokat, melyek a rák kialakulásához vezetnek.

Örökletesség szerepe is ismert, az esetek kevesebb mint 10%-ában játszanak döntő szerepet, emellett a vastagbélrák kialakulásában genetikai faktorok szerepét is ismerjük, melyek egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a molekuláris diagnosztikai módszerek fejlődésével, valamint a célzott terápiás módszerek egyre bővülő skálájának megjelenésével.

A vastagbélrák kialakulásának hátterében állhatnak véletlenszerű genetikai elváltozások (melyek bárkinél kialakulhatnak), de ismerünk olyan öröklődő rákszindrómát is, mely vastagbéltumorok kialakulását okozza.

Az örökletes vastagbélrákkal járó szindrómák hátterében számtalan gén mutációi ismertek, melyek azonosítása esetén célzott terápia jelenleg ugyan nem áll rendelkezésre, azonban ezen betegek szoros követése és a kialakult tumorok minél korábbi kezelése érdekében mindenképpen fontos az ezen mutációk azonosítása, mely vizsgálat ma már hazánkban is elérhető a társadalombiztosító által is finanszírozottan. Vannak olyan génhibák, melyek mind a szerzett, mind az örökletes vastagbélrákokban megfigyelhetők és célzott kezelésük lehetséges.

A klasszikus onkológiai szemlélet szerint a terápia megválasztásának alapját a tumor elhelyezkedése, kiterjedtsége, szövettani összetétele határozta meg, melyek alapján a sebészi eltávolítás, kemoterápia, vagy sugárkezelés került alkalmazásra. Az utóbbi években a rákterápia személyre szabottá tétele érdekében a kivizsgálás részévé vált a tumorok molekuláris összetételének vizsgálata, mely alapján a klasszikus terápiás módszerek palettája kiegészült a célzott molekuláris terápiás, valamint immunterápiás szerekkel is.

Milyen személyre szabott terápiás lehetőségek állnak rendelkezésre vastagbélrák kezelésére?

A vastagbél tumorok kialakulásának hátterében számos genetikai elváltozást, úgynevezett ’driver’ mutációt, és ezek következtében kialakuló molekuláris változásokat azonosítottak.

Az EGFR gén mutációi, valamint az EGFR-RAS-MAPK jelátviteli útvonal résztvevőinek eltérései a vastagbélrák kialakulásának hátterében számos esetben azonosíthatók, így molekuláris diagnosztikai módszerekkel igazolt esetekben az EGFR-gátló szerekkel, valamint az érintett útvonalon ható egyéb gyógyszerekkel történő kezelés hatásosan alkalmazható.

Az EGFR-mutáció pozitív vastagbéldaganatok esetén azonban a terápia megkezdése előtt szükséges a KRAS és NRAS gének vizsgálata is, mivel ezen gének mutációi esetén az EGFR-gátló kezelés hatástalannak bizonyult. Az EGFR-gátlók alkalmazása az utóbbi idők kutatásai alapján meglehetősen szigorú szakmai szabályok mentén kerül az első terápiás vonalba, amennyiben rezisztencia-mutációk – és ezek a jól ismert RAs onkogén családon kívül lehetnek a BRAF, PI3K, RET, MET, HER2 - nem mutathatók ki a daganatban.

A vastagbéldaganatok kialakulásának hátterében azonosított további molekuláris eltérésekre is fejlesztés alatt vannak célzott terápiás szerek, melyek egy része már klinikai vizsgálatok keretében elérhető.

Célzott kezelésként alkalmazhatók továbbá vastagbélrák esetén a VEGF-gátló szerek is, melyek a tumorban új erek képződésének gátlásán keresztül hatnak, és ezen szerek alkalmazásához nincs szükség molekuláris genetikai diagnosztikára.

A célzott molekuláris szerek mellett napjainkban egyes immunterápiás készítmények is rendelkezésre állnak vastagbélrák kezelésére

Az immunrendszer ellenőrzőpont gátló szerek közül a PD-1-gátlókat önmagukban, vagy CTLA-4-gátlókkal kombinálva eredményesen alkalmazzák a vastagbélrák kezelésében, de további immunterápiás szerek alkalmazásával is folynak a klinikai vizsgálatok. Az immunterápiás lehetőségek alkalmazhatósága napjainkban igen szűk lehetőséget jelent, az esetek kb. 5%-ában a jellegzetes genom instabilitást jelző MSI (mikroszatellita instabilitás), vagy az illeszkedési hibák javításának elégtelenségét jelző géneltérések esetén jöhet szóba.

A vastagbélrák kezelésében tehát a klasszikus onkológiai szemléletet kezdi felváltani a precíziós onkológia, melynek eredményeként a terápia egyre inkább személyre szabottan kerül megválasztásra az adott tumor molekuláris felépítésének függvényében, lehetővé téve a tumorterápia hatékonyságának, valamint a betegek gyógyulási esélyeinek növelését.

Hazánkban precíziós onkológiai vizsgálatokat csak bizonyos feltételek mellett finanszírozza az egészségbiztosító. A célzott és immunterápiás lehetőségek egy csoportja befogadott és a mindennapi klinikai gyakorlatban elérhető, míg más esetekben, főleg javallaton túli alkalmazás esetén egyedi méltányossági finanszírozási konstrukcióban állnak rendelkezésre. Minden beteg esetében hangsúlyozni kell a klinikai gyógyszer vizsgálatokban történő részvétel lehetőségét, miáltal újabb, olyan korszerű készítmények vagy kombinációs kezelési lehetőségekhez juthatnak, melyek majd esetleg évek múltán lesznek a mindennapi gyakorlat részei.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Pukoli Dániel

