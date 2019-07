A cukorbetegség és a nemi betegségek kapcsolata

A cukorbetegség a fertőzések kialakulására hajlamosíthat. A fertőző ágensek könnyen megtelepedhetnek a cukorbeteg gazdaszervezetben, a vírusos, bakteriális, gombás és protozoon okozta nemi úton terjedő fertőzések egyaránt nagyobb rizikóval alakulhatnak ki cukorbetegeknél.

A leggyakoribb kórokozókat és az általuk okozott tüneteket jellemezzük. A cukorbetegség további tüneteiről ebben a cikkben írtunk.

Gombás fertőzések

Az egyik leggyakoribb és legismertebb nőgyógyászati gyulladásos kórkép, mely a cukorbetegséggel társul, a vulvovaginalis candidiasis, mely ugyan nem klasszikus nemi betegség, de nemi úton is terjedhet. A Candida gombák a normál flóra részei, ezek akkor tekinthetők pathogén (betegséget okozó) kórokozóknak, ha nagy számban elszaporodnak. Erre hajlamosíthat a szervezet védekezőképességének csökkenése, nőknél a hüvelyi baktériumflóra egyensúlyának megbomlása.

A cukorbetegség a szervezet védekezőképességének csökkenéséhez vezet. A gombás fertőzés jellegzetes tünetei nőknél a hüvelyre és a szeméremtestre kiterjedő viszkető, fájdalmas, égő érzés, a túrós vagy kenőcsszerű szagtalan váladék megjelenése, a fájdalmas közösülés, a fájdalmas vizelés. Férfiaknál a makk piros lehet, száraz, hámló felületek keletkezhetnek rajta, netán piros pöttyök jelennek meg a felszínén. Komolyabb megbetegedés esetén a vizeletből is kimutatható a kórokozó. A férfiak többsége azonban tünetmentes, és ritkábban is fertőződnek meg, de elkaphatják a partnerüktől a betegséget.

Trichomoniasis

A leggyakoribb nemi betegség. A Trichomonas nevű protozoon okozza, gyakran nem is okoz tünetet. Tünetei közül nőknél jellegzetes a bő, zöldes, habos, kellemetlen szagú folyás, a szeméremtesti viszketés, égés, és fájdalom. A Trichomonas a férfiaknál maximum diszkrét világos folyást, esetleg ritkán a makk kisebesedését okozhatja.

Chlamydia

Speciális, szexuális úton terjedő, a méhnyakban élősködő baktérium, gyakran nem okoz tüneteket. A szokványos lokális hüvelykezelésre nem gyógyuló bő, sárgás-fehéres váladékozás hívhatja fel rá a figyelmet.

Jelentősége abban van, hogy a fertőzés nagyon gyakori, valamint kezeletlen esetben késői szövődményeket: meddőséget, vetélést és koraszülést, illetve a csecsemőnél is fertőzést okozhat.

Mycoplasma, Ureaplasma

A Mycoplasma és Ureaplasma típusú baktériumok részt vesznek az úgynevezett nem gonorrhoeás húgycsőgyulladás kialakításában, mely nemi úton terjedő betegség. Jellegzetes tünetei a húgycső gyulladása, mely csípő vizelettel, fájdalmas és gyakori vizeléssel társul.

Okozhat mindkét nemben váladékozást, folyást nőknél a vaginából, férfiaknál a húgycsőből. Főleg férfiakban nem nemi szervi tünetként akár reaktív ízületi gyulladás is kialakulhat.

Nőknél okozhatja a szexuális együttlét alatti fájdalmat, hosszú távú fennállása krónikus kismedencei gyulladás kialakulását idézheti elő.

Szerepe lehet még a meddőség kialakulásában, illetve a spontán vetélésben és a koraszülésben, károsodást okozhat a magzat fejlődésében. A fertőzött nők nagyobb részének kis súlyú csecsemője születik. Ez a fertőzés a gyermekágyi láz és az abortuszok utáni lázas állapotok, kismedencei gyulladások leggyakoribb oka.

HPV

A humán papillomavírus-fertőzés a leggyakoribb szexuális úton terjedő betegség, leginkább a 25 év alatti, szexuálisan aktívak körében fordul elő. Minden szexuálisan aktív nőnél fennáll a rizikója annak, hogy olyan daganatkeltő humán papillomavírussal fertőződik, amely a későbbiekben méhnyakrákot okozhat. Azt kevesen tudják, hogy a férfiak is veszélynek vannak kitéve, hiszen a péniszrák kialakulásában is szerepet játszhat a vírus, sőt akár szájüregi daganatot vagy végbéltáji daganatot is okozhat orális vagy anális szex útján. A korán elkezdett nemi élet szintén fokozza a méhnyakrák és az egyéb HPV-fertőzések gyakoriságát.

A méhnyakrák kialakulásában a dohányzásnak és az immunrendszer átmeneti gyengeségének is fontos szerepe lehet. A fertőzés elsősorban szexuális érintkezéssel terjed, bár egyéb fertőződési utak is lehetségesek.

A fertőzést terjeszthetik fertőzött használati tárgyak, például törölköző. Megelőzése egyrészt a promiszkuitás kerülése, a potenciálisan fertőzött tárgyakkal való érintkezés (más alsóneműje, törölközője) kerülése.

Az óvszer használata ugyan csökkenti a fertőzés kockázatát, de nem ad teljes védelmet, mivel a vírus a fertőzött bőrfelületről is átkerülhet a partnerre. Kerülje a dohányzást, erősítse az immunrendszerét, hogy csökkenjen a fertőzésre való fogékonyság. Napjainkban már lehetőség van védőoltás alkalmazására is.

A HPV elleni védőoltások kizárólag a megelőzésre használhatóak, a már kialakult fertőzésre kifejtett hatásuk nem bizonyított, egyelőre nőket oltanak be vele.

