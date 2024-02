Használati tárgyakkal is elkapható a HPV? A HPV-fertőzés terjedése

A humán papillomavírus (HPV) fertőzést a leggyakoribb szexuális úton terjedő betegségként tartjuk számon. A vírus azonban nem kizárólag nemi úton terjed, ezért ritkább esetben akár szexuális életet nem élők, vagy gyerekek is lehetnek HPV-fertőzöttek.

Minden szexuálisan aktív nőnél fennáll a rizikója annak, hogy olyan humán papillomavírus-törzzsel fertőződik, amely a későbbiekben méhnyakrákot vagy más daganatot (szeméremtestrák, garattumor, stb.) okozhat. Kevesen tudják, hogy a férfiak is hasonló veszélynek vannak kitéve, hiszen a péniszrák kialakulásában is szerepet játszhat a vírus, sőt akár jó- vagy rosszindulatú szájüregi elváltozásokat, vagy végbéltáji daganatot is okozhat orális vagy anális szex útján.

A korán elkezdett nemi élet fokozza a HPV-fertőzések gyakoriságát, amely különösen a 25 év alatti fiatal felnőttek körében gyakori. A fertőzés tehát elsősorban szexuális érintkezéssel terjed, ugyanakkor egyéb fertőződési utak is lehetségesek. Számos olyan esetben is feljegyezte a szakirodalom a fertőzöttséget, ahol a beteg bizonyítottan nem élt nemi életet.

Hirdetés

A nem nemi úton törjédő terjedés lehetőségei

A humán papillomavírus elsősorban közvetlen emberi érintkezéssel terjed, ami nem csupán szexuális természetű érintkezést jelenthet. A HPV a nyálkahártyákon és a bőrön is fertőzőképes illetve átadható marad, így a bőrfelülettel, ujjakkal történő érintés, vagy a csók is képes a vírus továbbadására, a víruscsalád alacsony kockázatú (többnyire szemölcsöket okozó) és magas kockázatú (daganatképződésre hajlamosító) típusai esetén is. A HPV a megfertőzött egyén testének ezután más, az érintkezéstől távolabbi területeire is átterjedhet (önfertőzés).

A HPV átadható az anyáról a csecsemőre is, ami egyes kutatások szerint megtörténhet magzati korban az anyaméhben is, de biztosabbnak látszik a szülés során történő vírusfertőzés az átadásban.

Valóban terjesztik a használati tárgyak a HPV-t?

A hétköznapi tárgyakon keresztül történő fertőzés esélyét növeli, hogy a HPV nehezen elpusztítható vírus, a szokásos higiéniai eljárások nem képesek teljesen kiirtani a kórokozót, még a rutin sterilizáláson átesett orvosi eszközökön is mutatták már ki kis mennyiségben a vírust.

Mindez felveti a humán papillomavírus közvetett átadásának lehetőségét, amikor nem közvetlen emberi érintkezés útján, hanem különböző használati tárgyakon keresztül terjed át a vírus egyik emberről a másikra. Kézenfekvő módon merül fel a WC-ülőke, a közös törölközőhasználat, vagy más, a bőrrel közvetlenül érintkező tárgyak szerepe a fertőzés terjedésében.

Az eddigi kutatások szerint bár a vírus DNS-t valóban sikerült kimutatni némely használati tárgyon, ennek emberre történő továbbadását és a fertőzés kialakulását még nem sikerült bizonyítani. A hétköznapi használati tárgyakkal, esetleg az orvosi eszközökkel történő továbbadás elméletileg lehetséges, de igen kis valószínűségű.

Hasonló vonatkozik a vízzel történő érintkezésre (pl. strandon, uszodában). Bár kimutatható lehet a vírus a medencében, az eddigi adatok szerint ez még nem okozott HPV-fertőzést a közös úszóvizet használókban.

Hogyan előzze meg a HPV-fertőzést?

Mivel a vírus nem csupán szexuális úton terjed, az óvszer sem nyújt teljes védelmet. Használata csökkenti ugyan a fertőzés kockázatát, de nem ad teljes védelmet a HPV ellen, a kórokozó a fertőzött bőrfelületről is átkerülhet a partnerre.

A vírus a hétköznapi fertőtlenítési eljárások során nem pusztítható el teljes mértékben a használati tárgyak felszínéről (bár léteznek teljes körű sterilizálást biztosító módszerek, pl. az UV-C besugárzás), ugyanakkor a közvetett vírusfertőzés nem tartozik a HPV terjedési útvonalai közé, így a HPV szempontjából nem szükségesek különleges óvintézkedések. (Természetesen más fertőzések, például gombafertőzés esetén indokolt a közös törölköző-, papucs-, ruházat, sőt akár körömolló használatának kerülése.)

Napjainkban már lehetőség van védőoltás alkalmazására is, a védekezés nehézségei miatt a szakemberek a monogám szexuális szokások mellett ezt tartják a HPV elleni leghatékonyabb védelemnek. Hazánkban kétféle HPV elleni oltás lett törzskönyvezve, amik ingyenesen igényelhetőek a hetedik osztályos lányok és fiúk számára, valamint megvásárolhatóak patikai forgalomban.

A szexuális úton terjedő betegségek és tüneteik A nemi szerveket érintő, szexuális úton terjedő betegségek miatt kevesen fordulnak személyesen orvoshoz. Tünetek és betegségek

WEBBeteg összeállítás - Non-sexual HPV transmission (PubMed); Dr. Csuth Ágnes, családorvos