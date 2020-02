HPV elleni védőoltással a condyloma ellen

A condyloma (condyloma acuminatum) egy HPV (humán papillomavírus) által terjesztett elváltozás, mely a bőrön, a nemi szerveken kisebb vagy nagyobb szemölcs formájában jelentkezik.

A HPV-nek számos törzse ismeretes, ezek közül kettő, a 6-os és a 11-es törzs a felelős a condyloma kialakulásáért. A condyloma elsősorban szexuális együttléttel terjed, de orális szex során, illetve kézzel, bőr érintkezésével, születés során és igen ritkán használati tárgyakkal is átvihető egyik emberről a másikra.

Milyen védőoltások léteznek a HPV ellen?

2-komponensű HPV elleni védőoltás: a 16-os, 18-as típusok ellen nyújt védelmet.

4-komponensű HPV elleni védőoltás: a 6-os, 11-es, 16-os, 18-as típusok ellen nyújt védelmet.

9-komponensű HPV elleni védőoltás: a 6-os, 11-es, 16-os, 18-as, 31-es, 33-as, 45-ös, 52-es, 58-as típusok ellen nyújt védelmet.

A condyloma ellen csak a 4- és a 9-komponensű oltás nyújt védelmet!

A kétkomponensű oltás volt az első, ami a méhnyakrákot okozó két leggyakoribb törzzsel szemben nyújt védelmet, a condyloma ellen viszont nem. A 4-komponensű HPV elleni védőoltás a condyloma ellen is megfelelő védelmet biztosít. Mivel a méhnyakrák kialakulásában a 16-os és a 18-as törzsek mellett mások is szerepelhetnek, így értelemszerűen a 9-komponensű HPV elleni védőoltás az, ami jelenleg a leghatékonyabb védelmet biztosítja, a condyloma mellett nemcsak a méhnyakrák ellen véd, hanem védelmet nyújt a HPV által okozott egyéb, nemi szerveken kialakuló és végbél körüli daganatokkal szemben, továbbá a napjainkban egyre gyakoribb, a HPV-vel összefüggésbe hozható száj- és garatdaganatok esetében is megelőző hatású.

Kiket érdemes oltani?

Leginkább serdülőkorban, a szexuális élet megkezdése előtt ajánlott az oltás, hogy még az esetleges megfertőződés előtt alakuljon ki a védettség. Az iskolák 7. osztályában a serdülőkorú lányok szülei ingyenesen igényelhetik most már a 9-komponensű oltást. Sok országban már az iskolás fiúkra is kiterjesztették az oltási programot. A későbbiekben is lehet oltani, még felnőttkorban is, mind nők, mind férfiak esetében is.

Hány oltás szükséges a védettséghez, mikor kell ezeket beadatni?

A védettség kialakításához három vakcina adására van szükség. A korai serdülőkorban, 9 és 14 év között adott oltásnál a magasabb immunitás miatt 2 oltás is elégséges. Akik korábban a 2- vagy 4-komponensű oltásban részesültek, megkaphatják a hatékonyabb védelmet nyújtó 9-komponensű oltást is.

Két oltás esetén mindegyik oltóanyagnál egységesen a második oltást 6-12 hónap múlva szükséges beadni.

15 éves életkor felett három oltás szükséges.

A 2-komponensű esetében a 2. oltást az első injekció után 1 hónap múlva, a 3. oltást az első injekció beadásától számított 6 hónap múlva szükséges beadatni.

A 4- és a 9-komponensű oltásoknál a másodikat az első injekció után 2 hónappal, a harmadikat az első injekció beadásától számított 6 hónap múlva kell alkalmazni.

Fentiekből egyértelmű, hogy a 9-komponensű HPV elleni oltás számít ma a legkorszerűbb, legnagyobb védettséget adó oltásnak. Ez az oltás a leggyakrabban malignus elváltozást okozó HPV törzsek ellen nyújt védelmet, de ezeken felül, bár kisebb arányban, más típusok is okozhatnak daganatos elváltozást. Ezért az oltás ellenére ugyanolyan fontos a rendszeres nőgyógyászati rákszűrésen való részvétel. A védőoltás 99%-os védelmet nyújt a condylomával szemben.

Miért érdemes akkor is oltani, ha valakinek már van condylomája?

Mivel a condylomát kétféle vírustörzs okozhatja, így az egyik által okozott elváltozás mellett a személy még a másik vírustörzzsel szemben is fogékony lehet, továbbá a többi HPV törzzsel szemben sem védett.

A meglévő condylomá(ka)t természetesen szakorvossal el kell távolíttatni, akkor is, ha a védőoltást beadatja.

Milyen mértékű védettség érhető el az oltásokkal?

Nem immunkárosodott személyeknél az előírás szerint adott oltási séma hosszú távú védelmet biztosít a megfelelő HPV törzsekkel szemben. Ennek ellenére a rendszeres nőgyógyászati szűrővizsgálat nem kerülhető el, hiszen még a 9-komponensű oltás sem nyújt védelmet a méhnyakrák kialakulásában szerepet játszó összes HPV típus ellen.

Magyarországon a tinédzser lányoknak ingyenesen hozzáférhető oltások között szerepel a HPV elleni oltás, iskolai oltóprogram keretén belül 12 éves korban, a szexuális élet megkezdése előtt. 2018 óta ennek keretében már a 9-komponensű oltás vehető igénybe.

Az oltássorozatot célszerű lenne kiterjeszteni a fiúkra is, hiszen a HPV vírust egyrészt átadhatják majd a későbbiekben partnerüknek, másrészt ezek a vírusok náluk is szerepet játszhatnak mind a nemi szervi daganatok, a condylomák, (homoszexualitás esetén a végbélrák), valamint a száj-garatdaganatok kialakulásában.

Az oltás felnőttkorban is adható, ajánlott azoknak is, akik már nem kerültek be az ingyenes oltási programba. Az oltás megkezdése előtt nőgyógyászati szűrővizsgálat elvégzése ajánlott, hogy az esetleg már kialakult rákmegelőző állapot vagy rosszindulatú elváltozás kiderüljön, mert egyik HPV oltás sem képes ezt gyógyítani. Az előírásnak megfelelően adott oltások az adott HPV törzsekkel szemben teljes körű, hosszú távú védelmet biztosítanak egészséges immunrendszerű személyeknél. Mivel az oltásokat csak az utóbbi évtizedben alkalmazzuk széles körben, így arra irányuló tapasztalat, vizsgálat még nem áll rendelkezésre, hogy több évtized múlva is megfelelő védettséget biztosítanak-e, újraoltás szükséges-e, illetve mikor.

Terhességben szabad-e oltani?

Terhesség alatt az oltás nem javasolt, mivel nem áll rendelkezésre erről elegendő információ, ezért az oltás elhalasztása javasolt.

Hány éves korig érdemes a nőket oltani?

Az aktív szexuális életet élő nőknek van esélye a HPV-fertőzésre, őket érdemes oltani, a nőgyógyászati szűrővizsgálat mellett.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szanyi Andrea, belgyógyász, háziorvos, geriáter

Lektorálta: Dr. Bodnár Edina, bőrgyógyász, onkológus