Diabétesz és vezetés - Mire figyeljenek a cukorbetegek a volánnál?

Amennyiben Ön cukorbeteg, semmi akadálya annak, hogy jogosítvánnyal rendelkezzen, mindaddig, míg a betegsége jól kontrollált és az orvosi vélemény szerint is alkalmas a vezetésre. Emellett tisztában kell lenni azzal, hogy a cukorbetegség és főleg a rossz vércukorértékek mellett milyen tünetek alakulhatnak ki, és ismerni kell azok elhárítási lehetőségeit.

A kiállító hatóságok leginkább a hipoglikémia (alacsony vércukorszint), illetve a diabéteszhez kapcsolódó szemproblémák lehetőségét veszik figyelembe az engedélyeztetés során, illetve hogy a cukorbeteg személy a vérvételi eredmények alapján az elmúlt időszakban rendezett szénhidrátháztartással rendelkezett-e (vagyis megfelelő-e a laboratórium által meghatározott HgbA 1c -érték, ami az elmúlt 90 nap átlag vércukorértékeiről ad tájékoztatást).

Jogosítvány cukorbetegek esetén rövidebb időre adható ki, rendszeres orvosi ellenőrzés mellett.

Hirdetés

Amennyiben cukorbetegen vezet:

A betegségéről mindenképpen tájékoztatnia kell a kiállító szervet (inzulinnal vagy tablettával kezelik, van-e egyéb, cukorbetegséghez köthető betegsége), ellenkező esetben, ha balesetet okoz, bevonhatják a jogosítványát, illetve a biztosító nem fizet.

Rendszeresen ellenőriztesse magát, és az orvosi vizsgálat eredményéről, mely szerint alkalmas a vezetésre, küldjön másolatot a kiállító szervnek, illetve legyen egy a kocsiban is.

Mindig tartson magánál vagy az autóban valami édeset vagy szénhidráttartalmú nassolnivalót.

Sose vezessen úgy, hogy közben legalább 2 óránként nem eszik, főétkezés ne maradjon ki.

Sose hagyjon ki vagy odázzon el étkezést.

Mindig ellenőrizze a vércukorszintjét hosszabb autós út előtt és alatt.

Utazás előtt győződjön meg róla, hogy a gyógyszereit magával vitte, különös tekintettel az inzulinra.

A hipoglikémia veszélye

Az alacsony vércukorszint jelentősen befolyásolhatja a járművezetési képességét: látászavar, homályos látás, zavartság, eszméletvesztés, remegés, verejtékezés, rossz közérzet, a koncentrálóképesség csökkenése lehet a vezető tünete.

Legyen felelősségteljes:

a saját és mások védelmében tegyen meg mindent, hogy a hipoglikémiát elkerülje,

ha pedig rosszul érzi magát, ne üljön a volán mögé!

Biztonsága érdekében:

Amennyiben úgy érzi, hogy vércukorszintje leesik, amint lehet, azonnal húzódjon félre, és állítsa le az autót!

Azonnal vegyen be egy szőlőcukor-tablettát vagy fogyasszon valamilyen édes ételt vagy italt!

Ezt követően fogyasszon valamilyen hosszabb hatású szénhidrátot, pl. kekszet!

Ellenőrizze a vércukorszintjét!

Azután, hogy a vércukorértéke 4 mmol/liter fölé emelkedett, várjon még 40 percet, és csak azután vezethet.

A magas vércukorszint is veszélyes!

A hipoglikémia előfordulása mellett a magas vércukorszint is gyakran – talán még gyakrabban is – szokott problémát okozni. Magas értékek ugyanúgy okozhatnak rosszullétet, akár eszméletvesztést is, emiatt kell rendszeresen ellenőrizni szakorvosnak, hogy a diabéteszes beteg alkalamas-e vezetésre.

Sok esetben magas vércukorszintek nem okoznak tünetet a mindennapokban – de ez nem jelenti azt, hogy nem fognak szövődményt okozni! Ez a mondat naponta számtalan beteg szájából hangzik el: „nekem nincs tünetem doktornő, tehát jól vagyok”. De mi tudjuk, hogy rossz eredmények mellett gyakorlatilag mindig kell idővel szövődmény kialakulásával (pl. látásvesztés, lábamputáció, veseelégtelenség, zsibbadás a végtagokban) számolni. Mi már akkor tudjuk, amikor a labor rossz, de a beteg úgy gondolja, ő „jól van”. Ugyanez igaz a vezetésre is. Nagyon sok esetben vált ki haragot a betegekből, ha rossz labor mellett nem adunk ki engedélyt vezetői engedély meghosszabbítására. Itt mindig azt kell mérlegelni, lehet-e baj a beteggel, felelősséggel tudjuk-e vállalni, hogy biztonsággal mondjuk, legjobb tudásunk szerint aktuálisan alkalmas arra, hogy vezessen, sem saját, sem mások életét nem kockáztatva. Mert kockáztatni nem szabad, ezt kell megérteni.

Tovább

Szerző: WEBBeteg - Cs. K., fordító

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus