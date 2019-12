Befolyásolhatja a gépkocsivezetést az inzulin?

Sokan cukorbetegen is volán mögé ülnek a könnyebb és gyorsabb közlekedés érdekében. Vajon mire/mikre érdemes odafigyelniük vezetés előtt, közben és után?

Az inzulin a cukorbetegség kezelésében alkalmazott, bőr alá adható injekciós kezelési eljárás. Az, hogy a cukorbetegség mely fajtájában, mely stádiumában van szükség inzulin adására, a kezelőorvos döntése, aki az adott beteget egyénileg értékeli, a kezelési alternatívákat figyelembe véve.

A betegek részére sajnos gyakran nem egyértelmű, hogy nem annak van jelentősége, hogy adott napszakban 6 vagy 10 mmol/liter érték körül mozog-e a vércukrunk („hiszen doktornő, én már megszoktam és a közérzetem is jó a magas cukor mellett”), hanem annak, hogy hosszú távon a vérben keringő vércukor adott szervek érfalában olyan eltéréseket, olyan kóros fehérje átrendeződéseket eredményez, mely számos szerv működését teheti tönkre, akár öt éven belül is. A kezelőorvos ezek alapján nem egyedül az aznapi vércukor értéket szeretné csökkenteni, de célja a beteg veséjének, lábának, szívének, szemének, agyának stb. épségének lehetőség szerinti megőrzése is.

Hirdetés

Olvasson tovább! A cukorbetegség vesekárosító hatása

Ezek közül a hosszútávú károsodások közül egyik a szem retinájának károsodása. Az ún- 1-es típusú cukorbetegségben később jelenik meg az elváltozás, de pl. 20 év betegségtartam után majdnem mindenkit érint, míg 2-es típusú cukorbetegségben a látásban bekövetkezett változás is lehet a betegség felismeréséhez vezető első jel. Ezért fontos kezelni a cukorbetegséget, helyesen kezelni és rendszeresen felkeresni szemész orvosunkat is.

Hogyan befolyásolja az inzulin a látást?

Nem maga az inzulin van hatással a látásunkra, hanem a nem megfelelően kezelt cukorbetegség (és magasvérnyomás is). Ha az adott inzulin- vagy gyógyszeres terápia mellett rendezett a cukorháztartás, nem kell számolni a látás kifejezett romlásával, de ekkor is szükséges a szemünk legkésőbb évenkénti vizsgálata. Ha nincs megfelelően beállítva a betegség, nem elegendő az alkalmazott inzulin, akkor tovább károsodik a látás, az okozott szervelváltozások miatt.

Olvasson tovább! A cukorbetegség szemészeti szövődményei

Másrészt a nem megfelelően beállított inzulin mellett lehetnek alacsony vércukor értékek is, melyek az agyi vércukor ellátás elégtelensége miatt kábultsághoz, zavartsághoz, meglassult reakcióidőhöz, akár eszméletvesztéshez is vezethetnek.

Miért lehet veszélyes az inzulinnak kezelt cukorbetegség gépjárművezetés szempontjából?

Nem az inzulinnak van tehát befolyásoló hatása, hanem magának a jól, alul-, vagy túlkezelt betegségnek.

Nem jól beállított cukorbetegség mellett hosszútávon romlik a látás, az idegrendszeri funkciók.

Nem elegendő kezelés mellett a magas vércukorszint zavartságot, eszméletvesztést, látászavart okoz.

Túl- vagy rosszul kezelt betegség mellett (vagy elégtelen táplálékbevitelnél) szintén romlik a mentális funkció, a reakcióidő, zavartság, kábultság alakul ki.

Ezért szükséges az inzulinnal kezelt cukorbetegek megfelelő gondozása:

Legyen rendezett a szénhidrátháztartás.

Szemészeti kontroll ellenőrizze a látásunkat.

Időközönként legyen megítélve alkalmasságunk gépjárművezetés szempontjából is.

Kaphat-e az inzulinnal kezelt cukorbeteg jogosítványt?

Természetesen megfelelő feltételek mellett igen. Azonban szigorúbb feltételek mellett mint egészséges embertársaink. Cukorbetegség mellett rövidebb a kiadható engedély érvényessége (öt év). Szakorvosi (diabetológiai, vagy belgyógyászati) véleményezés szükséges ahhoz, hogy a háziorvos, vagy a foglalkozásügyi orvos kiadhassa az orvosi alkalmassági igazolást.

Az ehhez szükséges tényezők jogszabály szerint vannak meghatározva:

akár inzulinnal, akár gyógyszeresen kezelt a beteg, ismernie kell az alacsony vércukorszint tüneteit.

ismétlődő, súlyos alacsony vércukorszintű (hypoglycaemias) epizódok esetén nem adható engedély, csak abban az esetben (és csak három évre), ha nem volt egy éven belül hypoglycaemia, napi szintű vércukormérést végez a beteg, ismeri a tüneteket, nincs más kizárási tényező.

Mire figyeljen az inzulinnal kezelt cukorbeteg?

Vezetés során önmagunkért, utastársunkért és a forgalomban részt vevő embertársainkért is felelősek vagyunk. Mindezeket figyelembe véve saját érdekünk egészségünk megóvása érdekében, és a veszélyforrások, balesetek elkerülése miatt is a meglévő cukorbetegségünk helyes kezelése.

Általános szempontként, nem csak gépjárművezetésnél elmondható, hogy cukorbetegség esetén szükséges:

a rendszeres testmozgás, túlsúly esetén a fogyás, mely javítja az anyagcsere állapotot

a diéta tényleges szigorú betartása

rendszeres vércukormérés állapotunknak megfelelően

a kezelés rendkívül pontos betartása

rendszeres belgyógyászati, diabetológiai, szemészeti ellenőrzés

szövődmények gondos kezelése

alkohol kerülése, amely tovább ronthatja a vércukorháztartást

Ezen felül vezetés előtt: rossz anyagcsere állapot, ismétlődő rosszullétek, nem megfelelően beállított cukorbetegség esetén legyen belátásunk, és saját, családunk és embertársaink érdekében ne üljünk kormány mögé meggondolatlanul.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia, belgyógyász, hematológus