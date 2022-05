Az inzulinpumpa kezelés és a szenzor alkalmazása terhességben

A modern technikáknak köszönhetően egyre több lehetőség van az 1-es típusú inzulinhiányos cukorbeteg nők számára a terhességet megelőzően, valamint a terhesség alatt az ideális anyagcserehelyzet kialakítására, fenntartására.

Az inzulinhiányos cukorbetegségben szenvedők életük végéig inzulinkezelésre szorulnak. A betegség kezelésében a humán inzulinokat a gyógyszerfejlesztéseket követően egyre fiziológiásabb, az élettani hatást utánzó inzulinok váltották fel. Mindennek ellenére a terhesség egy speciális helyzet, melyhez egy igen labilis anyagcsere állapot társul. A terhességben alkalmazandó gyógyszerek, így a különböző inzulintípusok alkalmazása is limitált.

A terhesség kezdetén

Az 1-es típusú cukorbeteg nők körében a terhesség természetesen vállalható, azonban ennek tervezése már a terhesség előtt úgynevezett prekoncepcionális gondozás megkezdése szükséges. Ezalatt sor kerül az anyagcsere helyzet optimalizálására, rendezésére, a szövődmények felismerésére, kezelésére, a terhesség előkészítésére. A startjel 7 százalék HbA1c elérése után adható. Nem jól beállított cukorbetegség esetén a fejlődési rendellenességek kialakulásának kockázata lényegesen növekszik, ezért ilyen esetben a terhesség vállalása nem tanácsolt.

Az elmúlt években irodalmi adatok alapján bizonyításra került, hogy az inzulinpumpa kezelés során alkalmazott ultragyors analóg inzulinok alkalmazása terhesség alatt is biztonságos.

Az inzulinpumpa kezelésről oldalunkon már több cikket olvashattak. A pumpa kezelés elve, hogy egy mobiltelefon méretű komputerizált eszközzel a bőrbe helyezett kanül segítségével folyamatosan, kis dózisban inzulint adagolunk a szervezetbe.

A folyamatosan, akár óránként változó adagú inzulin biztosítja az egyéni inzulinérzékenységnek megfelelő alap inzulin szintet, ezt nevezzük bázis ütemnek. Az étkezésekkel járó szénhidrátbevitelhez társuló vércukor emelkedés fedezésére az étkezések előtt, illetve alatt adagolt bólus inzulin adagolása szükséges. Bizonyos állapotok, események az inzulin érzékenységet módosítják, ilyenek a lázas betegségek, a fizikai aktivitás, a menstruációs ciklus, valamint a terhesség is.

A terhesség előrehaladtával nő az inzulinigény

A terhesség első harmadában az inzulinérzékenység fokozódik, gyakoriak az alacsony vércukorszinttel járó rosszullétek, hipoglikémiák. A terhesség előrehaladtával az inzulinigény fokozatosan növekszik, akár 2-3 szorosára is emelkedik. A méhlepény kifejlődésével párhuzamosan egyre nagyobb étkezési bólusok alkalmazására lehet szükség. A harmadik trimeszterben az inzulinérzékenység tovább csökken, és az inzulin felszívódása is lassabb, ezért nagyobb bólus és összbázis alkalmazása szükséges. Az anyai vércukorszint normál tartományban tartása a szülés levezetése alatt is fontos, ezáltal az újszülöttkori hipoglikémia kivédhető.

A szülés után

Szülést követően az inzulinszükséglet lényegesen csökken, majd a szoptatás időszakában is igen labilis az anyagcsere, gyakori hipoglikémiák jellemzőek. A terhesség előtt amennyiben az anyagcsere optimalizálása a hagyományos inzulinkezelés mellett nem érhető el, inzulinpumpa kezelés bevezetése indikált.

Az inzulinpumpával kombinált folyamatos szöveti cukor-monitorozással (szenzor) csaknem tökéletes anyagcsere-egyensúly biztosítható. A modern, okos inzulinpumpákkal összehangolt szöveti cukormonitor lehetővé teszi, hogy a beteg vércukra az általunk megadott két vércukorérték között maradjon a nap legnagyobb részében. A pumpa monitorján percről percre jól követhető a szöveti cukorszint változása, mely minimális késéssel követi, és jól megközelíti a vérben mérhető vércukorszintet. Ez az „okospumpa” alkalmas a hipoglikémiák kivédésre, a pumpa a SMARTGUARD technológia segítségével az alacsony vércukorszint elérése előtt már leállítja az inzulin adagolását, míg a megfelelő vércukor tartomány elérését követően a készülék ismét újraindul. Emellett a szenzoros pumpa a magas vércukrok időbeli felismerésére és korrekciójára is alkalmas.

A mesterséges hasnyálmirigy megalkotásához napról napra közelebb kerülünk

A „hurok zárása”, azaz az inzulinpumpa összekötése a szöveti cukormonitorral, és egy megbízható algoritmus segítségével történő automatikus inzulinadagolás még jelenleg nem megoldható.

A rendszer használatának megtanulása, és oktatása igen nagy kihívás, mind az egészségügyi személyzet, mind a terhességet tervező nő részére. A folyamatos szöveti glukóz-monitorozás mellett is napi többszöri ujjbegyes vércukor önellenőrzés szükséges. A kanülök felhelyezését és viselését is tanítani, rendszeresen ellenőrizni kell. A szénhidrát-anyagcsere javulásához nagy odafigyelés, az ismeretek elsajátítása, és türelem szükséges. Kellő odafigyeléssel az „okospumpa” és a szenzor használata mellett a terhesség alatt jó szénhidrát-anyagcsere helyzet biztosítható, mely a terhességi szövődmények kockázatának csökkenésével társul.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Tänczer Tímea, diabetológus

