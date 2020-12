A babák alvási szokásait óvjuk az ünnepek alatt is!

A csecsemők és kisgyermekek alvási problémáival a szülők többsége találkozik, ami megnehezíti a napközben történő tevékenységüket. A felnőttek fáradtsága, álmossága teljesítményük csökkenéséhez, rossz közérzethez vezet, amit a kicsik éppúgy megélnek, csak a saját életkoruknak megfelelő módon.

Nyűgösebbek, sírósabbak, dacosabbak lehetnek, és sokkal nehezebben tudnak a nappali alvás során álomba szenderülni, ha éjjel rendre rosszul vagy keveset alszanak. Ők azonban sokáig nem tudják elmondani, hogy mi ennek az oka, így a szülőknek kell kitartó türelemmel figyelniük, és a gyermekük szokásrendszeréhez igazodva a rossz, nem pihentető alvás okát megtalálni.

A szakemberek szerint ennek a másfél, kétéves korig is elhúzódható állapotnak lelki vagy egészségügyi okai lehetnek az esetek többségében.

A baba alvási szokására, annak minőségére ajánlatos odafigyelni, mert gyakorta kell orvosi tanácsot kérni, ha az alvásprobléma nem rendeződik.

A babák alvásritmusát a szülők már a gyermekük születése után ki tudják alakítani a gondos figyelemmel. Ennek a legtermészetesebb oka, hogy a kisded akkor ébred fel, ha éhes, vagyis szoptatási idő következik, de utána többnyire békésen visszaalszik, ha nem fáj a hasa, nem dugult az orra, nem lázas, vagy nem kell a pelenkáját cserélni. A szoptatás – etetés – ritmusa nem feltétlenül óramű pontossággal történik, hiszen a baba nem programozott eszköz, hanem egy csöppnyi élet a saját igényeivel, életkorának megfelelő elvárásokkal és lassan kialakuló szokásokkal.

A sírást, s annak is a különféle típusait, vagy a rossz, békétlen alvás okát csak a szülő képes kideríteni, amihez nagyon sok türelem és áldozat szükséges, ami eltarthat másfél, kétéves korig is. Vannak szerencsések, akik csecsemőjük négyhetes kora után az utolsó késő esti etetéstől reggel hat óráig is végig tudják aludni az éjszakát a babával. Nincs pontos magyarázat arra, hogy ők miért lesznek békésen alvó kisdedek, s még az sem bizonyos, hogy a szüleik is azok voltak hajdanában, de ezekben a családokban ez válik természetessé. Az azonban számukra is ajánlott, hogy a baba légzésfigyelő készülékét helyezzék el a csecsemő kiságyához, ami megnyugtató a szülők számára. Napjainkban ez már elengedhetetlen kellék. Vannak azonban sajátos esetek, amikor a szülők úgy döntenek, hogy babájukat maguk közé fektetik az ágyukba, így ha felsír, bármi okból, főként, ha éhes, a mamának fel sem kell kelnie, legfeljebb a büfiztetéshez. Erről az altatási, illetve alvási szokásról megoszlik a szakemberek véleménye, többségük azonban helyesebbnek tekinti, ha a csecsemő a saját kiságyában alszik, kialakítva ezzel a békés, önálló életterét – tudtuk meg Katona Tímea pszichológustól.

- Ha elaludt a csecsemő, érdemes figyelni a levegővételét, a szuszogását, a testhelyzetét, melyekből megállapítható, hogy békésen pihen, vagy zavarja a nehézlégzés, az orrdugulás, a visszajött tej, utóbbi megelőzhető a szoptatás után türelmesen végzett büfiztetéssel. A hasfájós, szélgörccsel küszködő kicsik is nehezebben alszanak el, és gyakorta felébrednek, ami tovább rontja az alvásminőségüket, és az ébren töltött idő jó minőségét napközben - folytatta a szakember - Ettől az édesanya rendre feszültebb és kimerültebb lesz. Ő sem tud pihenni, s azt érzi, semmi másról nem szól a napja, mint kicsinye etetéséről, pelenkázásáról, altatásáról és a sírások okának megfejtéséről.

A fáradt, kimerült anya teljesítménye, erőnléte, kiegyensúlyozott állapota ezzel párhuzamosan tovább csökken. Ha pedig ingerült a mama, ezt minden baba megérzi, és a feszültséget az anyatejjel szívják magukba, de az anya hanghordozása, érzelmi labilitása is érzékenyen érinti a babát. Erre nem mindig gondolnak a szülők, csak akkor, ha képesek odafigyelni arra, hogy a mama vagy épp az apa ingerültségét, s az ebből adódó szóváltások okozta stresszes helyzeteket, ingerültséget a kisded pillanatok alatt „átveszi”, s ennek megfelelően reagál ő is. Ez pedig tovább rontja a nyugodt alváskészségét.

Ha az ördögi körnek tűnő állapoton a család közvetlen tagjai igyekeznek segíteni, noha ez a jelenlegi világjárvány idején legfeljebb az apa vagy a nagyszülő lehet, segítségül szolgálhat az anyukának, ha legalább egy-két órát pihen napközben, ezt követően békésebb lesz a hangulata s az energiaszintje is nőhet. Így a babájával is türelmesebben tud foglalkozni.

Csakhogy a csecsemő mintha ezt is megneszelné, és békétlensége erősebb lesz édesanyja hiánya miatt. Számára az anya közelsége, érintése, illata, hangja a legmegnyugtatóbb. Mintha azt üzenné a sírásával, a békétlen, nyűgös forgolódásával, megébredéseivel: „Gyere vissza anya hozzám, maradj itt velem!” S gyakorta valóban megnyugszik a csöppség, ha „visszakapja” az anyukáját, ami nem jelenti azt, hogy az alvásszokása ennek hatására, ismétlésére kiegyensúlyozottá válik.

Mindenesetre elavult, téves, sőt lélekölő az a felfogás, hogy hagyni kell, hadd sírjon a baba, majd csak elalszik egyszer. Ennek káros következményei nemcsak elhúzódó lelki terhet vonnak maguk után, de az idegrendszer labilitását is előidézhetik.

Vannak édesanyák, akik okos praktikákat találnak ki, főként, ha magukra vannak utalva, mert nem kapnak segítséget. A babahordozót magukra helyezik, és abban altatják a csöppséget. Igaz, így korlátozott a tevékenységi lehetőségük, de legalább alszik a kisded, s még az anyuka is szundíthat egy picit. Csakhogy, ennek rendszeressé válása senkinek nem üdvözítő, noha a baba hamar hozzászokik a jóhoz, az anya testközelségéhez, ennél azonban kiegyensúlyozottabb altatási módszert ajánlott választani hosszú távon.

A legideálisabb, ha a csecsemő, a kisgyermek a saját alvóhelyén, kiságyában alszik. A rendszeresség, a szokásrend kialakítása fontos az életükben, mert ahhoz könnyen igazodnak, és el is várják, hogy azt mindig megteremtsék a szülők számukra. Ez épp úgy vonatkozik a fürdési rend, időpont betartására, majd az esti etetésre és az alvási időpont stabilitására. Ez alól nem lehet kivétel sem a karácsonyi, sem más ünnep, sem a hétköznapoktól eltérő események. A babát amúgy is megzavarja a sok, erős és váratlan inger, ami tovább ronthat az alvása minőségén. Így a nyűgösen elalvó csecsemők hajlamosak többször, vagy már hajnalban felébredni, s csak kevesen tudnak visszaaludni. Ilyenkor rövid ideig elfoglalják magukat, aztán társaságra vágynak, pelenkacserére, vagy épp a soron következő szoptatásra.

A rendszeres és fáradt ébredések kihatnak az anya és az apa alvásminőségére is. Valakinek mégis ébren kell lennie, ha a kisded nem tud pihenni. Ezt az időt azonban soha nem szabad a baba szórakoztatására fordítani. Mindennek a maga rendje, napszaknak megfelelő ritmusa szerint kell történnie.

Nincs játék vagy meseolvasás a hajnali ébredésnél, legfeljebb pelenkacsere. Nem szabad nappali fényt vinni a baba szobájába, ha kint még sötét van, mert ezzel ugyancsak megzavarjuk. Ő még nem tudja, hogy a világosság, a lámpa fénye nem a nappali napszakot, reggelt jelenti.

- Bizonyára, ezért nem tanácsos a délutáni alvás idején sötétséget kialakítani a baba szobájában. A csekély félhomály vélhetően elfogadható, de csak annyira, hogy a baba azt érezze, nincs még késő esti sötétség, és nem az esti alvás vár rá, hanem egy újabb, kellemes pihenés.

- Ezt érdemes az első perctől figyelembe venni! Ugyancsak ajánlatos arra is figyelniük a szülőknek, hogy az esti altatási idő során ne kislámpa fénye mellett szenderedjen álomba a baba, és ne is maradjon égve a lámpa. Megtévesztő lehet a gyermek számára, azt hiheti, hogy nappal van, és nem este, amit az éjszakai alvás követ.

Olykor anya vagy apa kedveskedni akar, amikor a kicsi számára mókás mesét vagy verset olvas este játékos hangon vagy dalok kíséretében. Ennek nincs akadálya, sőt áldásos, ha a kisded, a kisgyermek esténként meseolvasást kap a szülőtől, de ezt a lehető legtermészetesebb hanghordozással, békésen, bohóckodás nélkül érdemes megtenni. Ha élénkítjük a csemeténk hangulatát, nem tud nyugalomban elszenderülni, ráadásul ilyenkor azt hiszi, talán a játszás ideje következik és felélénkül. S amire feltétlenül figyelmet kell fordítani: A korábbi időkben oly népszerű Grimm-mesék horrorisztikus történeteit ne akarjuk épp az esti alvás előtt megismertetni a gyermekünkkel. Már a kétéves kisgyermeket is nagyon könnyű megzavarni, összezavarni a békés elalvásban, ha felzaklatjuk a félelmet keltő mesékkel. A kiegyensúlyozott bioritmusuk fenntartása valóban a szülők felelőssége a helyes altatási rend kialakításával, módjával.

Vajon mi okozhat többszöri, vagy túl korai ébredéseket a kisbabáknál? Az éhség, a szomjúság – meg kell győződni, hogy elég tartalmas-e az anyatej –, a fogzás, a teli pelenka, a kényelmetlen éjszakai ruha, a megfázás, a náthás állapot, a láz, a köhögés, az orrüregből a garatba visszacsorgott váladék, az allergia, a hasfájás, a refluxbetegség, amire a szülők talán nem is gondolnak, de a babát kínozza a visszabukott tej vagy tápszer, ami marja a nyelőcsövét. Ha a kiságyba beszorul alvás közben a lábacskájuk, ugyancsak riadtan ébrednek fel. Ezért érdemes már az újszülött kiságyát az erre a célra kapható puha, de stabil keskeny védőanyaggal körülvenni. Ezt olvasta már? Hogyan szoptassuk refluxos gyermekünket? Az ekcémás betegség felerősödése, a viszketés kellemetlensége is kínozhatja a csecsemőt, de nem tudja elmondani a problémája okát. A szülőknek kell ezt felfedezniük. A túl fáradt állapot, a napok, hetek óta tartó kialvatlanság, a napközben való alvás elmaradása, a mozgásfejlődés változása, ami az éjszakai alvásrendet is felboríthatja, az anya feszült, ideges, stresszes állapota, ingerültsége, a mellen történő alvás, a szülők közti kényelmetlen szunyókálás, a helyszűke, a levegőtlenség, egy hirtelen hangos, erős zaj, mind alvásproblémákhoz vezethet. Különösen nagy figyelmet kíván a szülőktől, hogy felfedezzék, csecsemőjük nem szenved-e alvási apnoéban – sorolta a csecsemő- és kisgyermekkori alvászavarok több betegségre utaló tüneteit dr. Fenyves Péter gyermekgyógyász. – Az alvási apnoé jellemzője a rendszertelen, hangos hortyogás, horkolásra emlékeztető hang, gyakorta légzéskimaradás is kísérheti, ezért a baba légzésfigyelő készüléke nélkülözhetetlen az első 2-3 évben. Ha nagyobb a baba orrmandulája, már pici csecsemőként megkeserítheti a békés alvását, amit mindenképpen meg kell beszélni a gyermekorvossal, s tanácsára fül-orr-gégészetre vinni a kisdedet. Vannak túlsúlyos gyermekek, akiknek az elalvással, s az éjszaka nyugodt végigalvásával mindaddig problémájuk lehet, amíg a szakorvos tanácsára nem történik egészséges életmódváltás. Mindezekre a szülőknek hatalmas figyelmet kell fordítaniuk, mint ahogyan a rendszeres levegőztetésre, a napközben történő, életkori sajátosságnak megfelelő játszásra, mozgásra, ami nem a televízió rendszeres bámulását jelenti. S főként nem a laptop, a táblagép vagy a mobiltelefon nyomkodását, korlátlan rendelkezésre állását. Ez a szülőnek kényelmes, a gyermeknek egészségkárosító lehet, úgy a szemet, mint az idegrendszert érintve. Továbbá arra is figyelmet kell fordítani, hogy a baba szobájában rendszeresen szellőztessenek, s friss levegő legyen elalvás előtt, de a légkondicionáló készüléket mellőzzük. Ügyelni kell arra is, hogy se túl hideg, se túl meleg ne legyen a gyerekszobában. A megfelelő hőmérséklet épp az, amiben a szülők is kellemesen tudnak aludni. A hőmérséklet a 22-23 oC-fokot ne haladja meg. A csecsemőket másfél éves korukig érdemes télen és a hűvösebb évszakokban felöltöztetve, olyan lenge, kényelmes alvó hálóruhába bújtatni, amiben kedvükre mozgathatják a lábaikat, kinyújtózhatnak benne, nem szorítja a mellkasukat, vállukat, de ha kitakaróznak, akkor sem fáznak meg, vagyis arra nem ébrednek fel, s melegük sincs benne. Ne halmozzuk tele plüssjátékokkal a pihenőhelyét, ami egy idő után porfogó lesz, és az allergiás betegség melegágya.

- Visszatérve az égve hagyott éjjeli lámpákra, vannak szülők, akik a nyugodt alvás érdekében egy korábbi beidegződés szerint azzal is enyhíteni igyekszenek gyermekük félelmét, hogy körbevezetik a lakás minden helyiségében. Ezzel azt akarják bizonyítani, nincs mitől félni. Ez helyes?

- Az égve hagyott kislámpa azt is sugallhatja a gyermeknek, ha fél a sötétben, hogy igen, világítania kell a lámpának, mert akkor látható lesz az, amitől fél, vagy akkor nem bukkan fel az önmagának elképzelt félelem okozója – folytatja Katona Tímea pszichológus. Még rosszabb az a megoldás, amikor a 2-6 éves gyermekekkel alvás előtt sorra járjuk a lakás minden helyiségét, s megmutatjuk neki, hogy: „ Na, látod, itt sincs senki, itt sincs félelmetes szörnyeteg, sem idegen, sem harapós kutya, szépen megnyugodhatsz és mehetünk aludni.”

A korábbi pszichológiai módszerek ezt hatékonynak tekintették sok esetben, de hamar egyértelművé vált: ezzel azt erősítjük a kicsi gyermekben, hogy akár lehet is valaki a spájzban, a mosókonyhában, az erkélyen.

Vagyis, nem szabad a kisgyermeket ebbe az irányba vezetni, mert a fantáziája felpörög, és számtalan kérdése és kérése lesz akkor is, ha a szertartást eljátszottuk vele minden este. Mivel tanácstalan, sok kérdést tesz fel a rejtélyes bujkáló mesehősről, kitalált személyről, és gyakran többször is végig kell járni vele a lakás ajtók mögötti „világát”. Így aztán csúszik az alvás, eltűnik az alváskedv, viszont kimerültebb lesz a gyermek, és úgy sem győzi meg semmi és senki arról, hogy nincs mitől félni. Miért? Azért, mert ő úgy gondolja, ha nem lenne mitől félni, akkor anya vagy apa nem sétálgatna rendre vele a sötét helyiségekben villanyokat kapcsolgatva, hogy meggyőzzék arról, senki nem lapul az ajtó mögött! Ő ezt így fordítja le a saját, gyermeki logikájával, ami teljesen érthető. Ez a kettő-hatéves gyermekek egyik fő aggodalma, életkori sajátossága. Mindent mindenkor a legtermészetesebb módon kell elrendezni a csemetékkel, arra gondolva, hogy gyermekünk ugyan kicsi még, de nem buta, nem ostoba, sőt a fantáziája olykor túlságosan élénk, főként, ha már közösségbe is jár.

A babák nem tudják még elmondani, önállóan megoldani a problémájukat. A szülőknek be kell kalkulálniuk, hogy a gyermekvállalás az első két évben a „megpróbáltatásokról” is szól, s megannyi örömteli óráról, pillanatról, napról, mire anya és apa megismeri csemetéje szokásait. Így az első éveket minden édesanyának és édesapának „túl kell élnie”.

A napirend betartása nagyon fontos a babák és a kisgyermekek életében is A babák alvásigénye a következőképpen alakul: 0-3 hónapos korban: éjjel 9-11 óra, nappal 5-6 óra

4-5 hónapos korban: éjjel 10-12 óra, nappal 2,5-4 óra

6-11 hónapos korban: éjjel 10-12 óra, nappal 2-3 óra

12-17 hónapos korban: éjjel 10-12 óra, nappal 2-3 óra

1,5-3 éves korban: éjjel 10-12 óra, nappal 1-3 óra

4-5 éves korban: éjjel 10-11 óra, nappal 1-2 óra

6 éves kor felett: éjjel 9-10 óra, nappal már nincs, vagy csak ritkán, alvásigényük.

A babákat a megszokott időben kell lefektetni, s minden azt megelőző esti szertartást is az általa várt, kialakított időben kell végezni békés nyugalomban. Fürdetéskor sem érdemes nagy „licsi-pocsit” rendezni, mert attól a csecsemők hajlamosak élénkké válni. Ha fáradtan, kimerülten, éhesen, rendszertelen ritmusban fektetjük a kisdedet, rosszul fog aludni, korán ébred, és nyugtalan lesz napközben, épp ezért sokan a kimerültség ellenére a nappali alvást sem fogadják el. Ha áttérés történik a nappali 3 órás vagy háromalkalmankénti alvásról a kettő alkalomra, picivel hamarabb vigyük ágyba a gyermeket, de ne húzzuk sokáig a meseolvasást, a búcsúzkodást, és ne hagyjuk égve az éjjeli vagy a babalámpát. A légzésfigyelőre mindig legyen gondunk, soha ne feledjük bekapcsolni! Kellemetlen, ha kialvatlanok, fáradtak a szülők, rosszul hat a saját nappali tevékenységükre és a babára is épp a feszült állapot érzékelése, „átadása” miatt. Azt azonban tudni kell: nem a szülők komfortérzete az elsődleges, hanem a babáé. Ha az övét kialakítják a szülők, a sajátjuk is javulni fog. Ha pedig hosszan elhúzódik az alvásprobléma, vagy felcseréli a baba a napszakokat, ne nyugodjunk bele, hogy majd „kinövi” és elmúlik egyszer. Ne hagyjuk szenvedni őt! Kérjük a védőnő vagy a gyermekorvos tanácsát mindaddig, amíg a helyes útra rá nem találunk.

Forrás: WEBBeteg

Balogh Mária, újságíró

Szakértő: Katona Tímea, pszichológus és Dr. Fenyves Péter, gyermekgyógyász