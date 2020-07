Ventilátorral a bölcsőhalál ellen

Honnan tudhatom, hogy koronavírusos-e a gyermekem?

Kezeljük még a tünet nélküli, egészségesnek látszó gyereket is úgy, mintha fertőzött volna. Hiszen bármennyire is a megszokott módon viselkedik, ő is potenciális vírushordozó lehet, nem csak az a gyerek, aki lázas, aki köhög - szól Novák Hunor gyermekorvos a szülőkhöz.