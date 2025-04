Mi a legjobb alvási testhelyzet kisbabáknak?

Az utóbbi időben sokat vizsgálták, mi a helyes alvás közbeni testhelyzet. Ha lehetséges, a kisbabáknak a hátukon fekve kell aludniuk.

A bölcsőhalál kockázata

Orvosi kutatások szerint összefüggés van az alvási pozíció és a hirtelen csecsemőhalál (bölcsőhalál) között. Mindent figyelembe véve kimutatták, hogy háton fekvésben a legcsekélyebb a kockázat.

A bölcsőhalálnak az alvási pozíció mellett számos egyéb kockázati tényezője is van, többek között például a dohányfüstnek való kitettség.

Szabad a kisbabát az oldalára fektetni?

A legújabb kutatások szerint a csecsemő oldalára fektetése valamivel biztonságosabb, mint a hason fekvés. Azonban távolról sem olyan biztonságos, mint a háton fekvés. Természetesen vannak olyan okok – különösen az egészen fiatal csecsemőknél –, melyek megkövetelik, hogy az egyik, vagy felváltva hol egyik, hol másik oldalukra fektessék őket. Ilyen lehet fejecskéjük aszimmetriája a születés után, vagy a nyak területén lévő izomrövidülések. Ezekben az esetekben mindig beszélni kell gyerekorvossal vagy gyógytornásszal.

Hirdetés

Mi történik, ha a baba háton fekve hány?

Korábban a háton fekvést károsnak tartották a baba számára. Ennek hátterében az a félelem állt, hogy hányás közben a légutak elzáródhatnak. Ez a felfogás volt a legfontosabb érv, amit a hason fekvés mellett tudtak felhozni. Mára azonban rájöttek, hogy az egészséges csecsemőkre nézve ez nem jelent kockázatot és semmilyen összefüggés nincs a bölcsőhalál és a hányás közt.

Miért alszik a csecsemő legbiztonságosabban háton fekve?

Egy teória abból indul ki, hogy a csecsemő, amíg hason fekszik, túl kevés oxigénhez jut, mert ebben a pozícióban – az alvás mélységétől függően – gyengén lélegzik. Egy másik elképzelés szerint a csecsemő hason fekvésben megfulladhat, ha túl puha a fekhely. Ezért soha ne fektessék a babát vízágyra! A matracnak egészen keménynek kell lennie! Állati szőrből készült vagy azt utánzó puha takarókat egyáltalán nem szabad használni csecsemőknél, ezek helyett legjobb egy lepedővel feszesen fedett kemény fekhelyet választani. Egy harmadik érv, mely a háton fekvésben történő alvás mellett szól, hogy a csecsemő hason fekve nagyon sokszor leteszi az arcát a fekhelyre, ahol tömegesen fordulnak elő mikroorganizmusok, melyek megtámadhatják a gyermek légzőszerveit. A sokrétű kutatás ellenére a bölcsőhalál oka mindmáig megoldatlan kérdés maradt. Csupán annyi bizonyos, hogy azokban az országokban, ahol javasolták, hogy a csecsemőket háton fekvésben altassák, a bölcsőhalál gyakorisága csökkent.

Mi a teendő abban az esetben, ha a csecsemő magától meg tud fordulni az ágyban?

Ez esetben hagyja a babát úgy aludni, ahogy ő szeretne. Ha a csecsemő a három-négy hónapos kort elérve már magától meg tud fordulni, a szülőknek szinte alig lehet befolyásuk a kicsi alvási pozíciójára. Ezen időszak után tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a bölcsőhalál veszélye már elhárult.

Mennyire biztonságos a kiságy?

Az ágynak stabilnak és biztonságos aljzatúnak kell lennie (az ágy és a rácsozat közt nem lehet rés!). Figyeljen arra, hogy az ágyrácsok közötti távolság ne legyen nagyobb 7,5 cm-nél, hogy a baba feje be ne szoruljon közéjük.

A rácsozatnak magasabbnak kell lennie 60 cm-nél, hogy a gyermek önállóan ne tudjon kimászni a kiságyból, akkor sem, ha már magától képes lábra állni. Arra is figyeljen, hogy semmilyen hegyes, éles, kiugró tárgy vagy hasonló dolog ne legyen a közelben!

Semmi esetre se hagyjon semmiféle játszó eszközt a kiságyban! Ezek ugyanis súlyos veszélyt jelenthetnek, mivel a baba lenyelheti őket, illetve fulladást okozhatnak.

Az ágytakarónak könnyűnek és a gyermek korának megfelelőnek kell lennie.

A kisbabának nem lehet párnája, ez ugyanis fulladást okozhat és káros hatással van a gerinc fejlődésére.

A szobában, amelyben a csecsemő alszik, ne legyen túl meleg! 16-20 °C az ideális. A bukóablakon keresztüli szellőztetés mindig jót tesz.

Figyeljen oda arra, hogy nyáron, illetve ha a baba lázas, ne öltöztesse fel túl melegen!

Mit lehet tenni koponyadeformáció esetén?

A fej deformáltságának oka többnyire a szülőcsatornában alakul ki születéskor, vagy később az alvási pozíció miatt. (Mivel ritkán betegségek is állhatnak a hátterében, mindenképpen érdemes vele gyermekorvoshoz fordulni.)

Azokban az országokban, amelyekben a háton fektetés ajánlott, enyhén növekszik a koponyadeformációk gyakorisága. Ha az ön gyermekével is ez a helyzet, beszélje meg gyermekorvossal, hogy szülőként mi a teendője, és milyen szabályokat kell betartania.

A kisbabák legszívesebben abban a helyzetben tartják a fejecskéjüket, ahogy az anyaméhben is tették. Ekkor az ágyat azzal az oldalával kell a fal felé fordítani, amerre a baba fejecskéje néz, így ha valami érdekeset akar látni, ahhoz meg kell fordulnia. Az is segíthet, ha a kis mozgó játékokat a kevésbé kedvelt oldalra függesztjük. A fej elfordítására ösztönzi a babákat a szülők hangja vagy egy zenélő játékóra is.

Ha a bébi eleven és mozgékony, felügyelet mellett a hasára kell fektetni. Ez erősíti a has-, nyak- és hátizmokat, és jó felkészülés arra, hogy a baba fel tudjon ülni.

Amerikai gyermekorvosok becslései szerint a csecsemők kb. 13 százalékánál kialakul az egyoldalú deformáció vagy a lapos tarkótájék. A legnagyobb mértékű a deformáció rendszerint a kisbaba négy hónapos korában, aztán az esetek döntő többségében visszaalakul.

Ha a deformáltság nem javul, nem jön helyre az első életév folyamán a fej egyik és másik oldalon tartása ellenére sem, akkor további orvosi vizsgálatokra van szükség.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: NetDoktor, Onmeda

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos