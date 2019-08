Hasi panaszok kisbabáknál - Kólika vagy más okozza?

A leendő és a gyakorló édesanyák is tudják, hogy az újszülött- és csecsemőgondozás egyik legkeményebb próbatétele a csecsemőkori hasfájás. Bizonyított tény, hogy a síró baba által kiváltott hormonális kavalkádban a stresszhormonszint jócskán megemelkedik, hiszen ilyenkor a szülők megijednek, hogy mi lesz, ha nagy baj van a véget nem érő sírás hátterében. Vegyük sorra, mik okozhatnak hasfájást csecsemőkorban! Honnan sejthetjük, hogy nagy baj van? Mit tehetünk annak érdekében, hogy a gyermek hasfájása mihamarabb megszűnjön?

Az esetek legnagyobb hányadában valamilyen banális dolog, például egyszerű szélgörcs, táplálási hiba, vagy a sokak által ismert kólika okozza a fájdalmat, de nagyon ritkán akár súlyos dolog is meghúzódhat a háttérben.

Gyakoribb okok a csecsemőkori hasfájások hátterében

Levegőnyelés

Ha a baba mohón eszik, előfordulhat, hogy etetés közben sok levegő jut az emésztőrendszerébe. Az etetés utáni büfiztetés segíthet a lenyelt levegő távozásában, azonban sokszor még így is marad elég levegő odabenn ahhoz, hogy az erős hasi fájdalmakat, szélgörcsöket és haspuffadást provokáljon.

Táplálási hiba

Főként anyatejjel táplált kisbabáknál fordulhat elő a szénhidrát okozta hasfájás, melynek hátterében a szoptatás módja áll. Az emlőben lévő anyatejből először mindig a cukrosabb, hígabb tejet szopizza ki a baba, utána érkezne a zsírosabb, kevesebb cukrot tartalmazó rész. Ha minden etetésnél a másik emlőre helyezi az édesanya a kicsit, előfordulhat, hogy a baba jószerével csak a tej cukros részéhez jut. A cukor pedig a bélben lebomolva fokozott gázképződéssel, és emiatt hasi feszítő érzéssel, hasi fájdalommal jár.

Mit tehetünk? Ebben az esetben fontos, hogy hagyjuk a babát addig az egyik mellen, amíg a tartalmasabb tejhez jut, vagy kezdjük a szoptatást mindig ugyanazon az oldalon, ahol a legutóbb abbahagytuk. A kialakult tüneteken pedig sokat segíthetnek a szimetikontartalmú cseppek.

Ételallergia vagy étel intolerancia

Bizonyos táplálékallergiák (pl. tejfehérje-allergia) is okozói lehetnek a csecsemőkori hasfájásnak: főként, ha a családban vannak ismert allergiások, nagyobb az esély arra, hogy a csecsemő is szenved benne. A hasi fájdalom mellett bőrkiütések, ritkábban véres széklet is jelezheti az allergia meglétét.

Mit tehetünk? Gyanú esetén természetesen a gyermekorvosi kivizsgálás az első lépés. Amennyiben az allergia bebizonyosodik, érdemes a szoptatós édesanya étrendjén változtatni, hiszen az anyatejben kiválasztódik az a tápanyag, amit az anyuka elfogyaszt, így akár a tejfehérje is. Tápszerrel táplált csecsemők esetén pedig ilyen esetekben a HA (hypoallergén) tápszerek ajánlottak.

A gyakori hasfájás hátterében állhat emellett a tejcukor-érzékenység (laktózintolerancia), vagy ritkábban a gyümölcscukor-érzékenyég (fruktózintolerancia). Ennek jellemzői többek között az etetés után jelentkező sírás, mely a hasi fájdalmat kíséri, a széklet eltérései (hígabb széklet), haspuffadás, bűzösebb szelek.

Mit tehetünk? A kezelés alapja tejcukor-érzékenység esetén a laktáz enzim visszapótlása speciálisan erre a célra kifejlesztett gyógyszerrel, tápszeres babáknál pedig a laktózmentes tápszerek alkalmazása jön szóba. A fruktóz intoleranciát szigorú diétával lehet orvosolni, melyben kerülendő a gyümölcsök, a cukor és a méz fogyasztása is.

A hasfájások ritkább okai csecsemőkorban

Fejlődési rendellenesség

A kisbabák hasfájását ritkább esetben okozhatja a bélrendszert érintő fejlődési rendellenesség (pl.: malrotatio: az embrionális fejlődés során a belek nem az elvárt módon kerülnek végleges helyükre, vagy a volvulus: a belek elhelyezkedési rendellenessége miatt egy komplett csomó keletkezik a bél egy szakaszán). Ilyenkor a hasi fájdalom mellett egyéb tünetek (táplálási nehezítettség, hányás, rossz általános állapot) is fellépnek, melyek viszonylag hamar egyértelművé teszik, hogy komolyabb problémáról van szó.

Mit tehetünk? Mindenképpen orvosi kivizsgálást igényelnek ezek a tünetek. Fizikális- és képalkotó vizsgálatok (ultrahang, röntgen), labordiagnosztika segíthet, az elváltozások kezelése pedig a gyermeksebészet tárgykörébe tartozik.

Valamivel gyakrabban okoz hasfájást csecsemőknél az úgynevezett gyomorkimeneti szűkület (pylorus stenosis). Ekkor a gyomor alsó pólusa olyan mértékben beszűkült, hogy a lenyelt táplálék csak nagyon lassan és nehezen jut át. Emiatt a hasi fájdalomhoz táplálási nehezítettség, etetések utáni sugárhányás, testsúlycsökkenés és székrekedés társul, amely klinikai kép még a laikus szülőben is egy súlyos betegség tényét veti fel.

Mit tehetünk? A kivizsgálás menete megegyezik az előző állapotéval: fizikális vizsgálat, laborvizsgálat, hasi ultrahang, majd a felmerülő gyanú miatt gyermeksebészeti szakvizsgálat. A kórkép kezelése minden esetben műtéti.

Egy kiváltó betegség

Az emésztőrendszer, illetve a húgyutak gyulladása, fertőzése szintén okozhatnak hasi fájdalmat. Egy egyszerű hólyaghurut vagy a bélrendszer vírusos megbetegedése még felnőttkorban is kellemetlen tüneteket okozhat, nincsen ez másképpen a csecsemőknél sem.

Mit tehetünk? A tartós vagy visszatérő hasfájás kivizsgálásának minden esetben ki kell terjednie a vizelet, illetve szükség esetén a széklet vizsgálatára, tenyésztésére, emellett pedig érdemes egy hasi ultrahangvizsgálatot is elvégezni. A jó hír az, hogy a fertőzések okozta hasi panaszok viszonylag hamar, pár nap, legfeljebb egy hét alatt rendeződni szoktak.

Viszonylag sok csecsemőt érinthet a refluxbetegség. A nyelőcső-gyomor átmenet tökéletes zárásáért felelős izomgyűrű működése ebben az életkorban – több okból kifolyólag – sok esetben nem tökéletes, és emiatt a gyomortartalom egy része visszaáramlik a nyelőcsőbe, illetve bukás formájában a külvilágba. A reflux járhat feszítő-nyomó hasi fájdalommal, amit a kicsik szintén sírással tudatnak velünk. A gyakori bukás mindenképpen fel kell, hogy vesse ennek az eshetőségét, és ilyenkor a kivizsgálás menetét a szakorvos ebbe az irányba tereli.

Mit tehetünk? Orvosi kivizsgálás szükséges, amely legtöbb esetben nyelőcső pH mérést, hasi ultrahangot foglal magába. Kezelésében a fő cél a táplálék besűrítése (erre alkalmasak az AR-tápszerek vagy anyatejsűrítő adalékok), a speciális szoptatási módszerek és fektetési módok (a kicsi feje magasabban legyen) annak érdekében, hogy a gyomortartalom minél nehezebben törjön a nyelőcső felé.

Egy speciális, és igen erős hasi fájdalommal társuló kórkép a bélösszecsúszás (invagináció), mely azzal jár, hogy a bél egy szakasza az alatta levőbe tűrődik. Ennek során az érintett bélszakasz fala megduzzad, vérellátása elégtelenné válik, és viszonylag hamar bélelhalás jöhet létre. Jellemző tünete a hirtelen jólétből fellépő igen heves sírás, mely újra és újra ismétlődik (periodikus sírás). Ehhez egy idő múlva hányás, illetve véres széklet társulhatnak (az esetek 70%-ában). Rendszerint két éves kor alatt fordul elő, és a kicsik meglehetősen hamar elég rossz általános állapotba kerülnek.

Mit tehetünk? Forduljunk orvoshoz! Kivizsgálása során a végbélvizsgálat, fizikális vizsgálat, laborvizsgálat, hasi röntgen és -ultrahang szükségesek. Kezelése intézetben történik, bizonyos esetekben meg lehet próbálni az összecsúszott bélszakasz visszahelyezését konzervatív módon (desinvaginatio), súlyosabb esetben műtétre van szükség.

Amikor minden vizsgálat eredménye negatív

A csecsemők viszonylag nagy hányada sorolható be az úgynevezett hasfájós baba kategóriába, ahol hiába minden vizsgálat, minden bevetett kezelés, speciális tápszer, cseppek, masszázs, fürdőzés, hordozás, a baba rengeteget sír. Sokféle magyarázat létezik ezen állapot leírására, de egyik sem alkalmas arra, hogy hatékony megoldást adjon a szülők kezébe.

Mit tehetünk? Ezekben az esetekben próbáljunk meg nyugodtak maradni. Sokszor már az is elég, ha a stresszes szülő kezéből átkerül a baba a nagyi karjaiba. Próbáljuk ki az igény szerinti szoptatást, amikor a mell nem csak táplálékforrás, hanem egy biztonságot adó dolog is, amely elősegíti a kicsik megnyugtatását. Segíthet még a babahordozás, az együttalvás, egyszóval bármi, amiben hinni tudunk. Előbb-utóbb eljön az az időszak is, amikor a hasfájós korszaknak egyszerre vége szakad, és az álmatlanul töltött éjszakák a feledés homályába merülnek.



Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Lesznyák Judit, csecsemő- és gyermekgyógyász