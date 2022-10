Hasfájás gyermekeknél

A hasfájásnak számos különböző oka lehet, és sokféle formában nyilvánulhat meg. Mivel néhány hasfájással járó betegség sebészi kezelést igényel, akut hasfájás esetén mindig keressük fel gyermek háziorvosunkat.

A hasfájás lehet akut, tehát újonnan fellépő, valamint krónikus, azaz visszatérő, elhúzódó (legalább 2-3 hónapja tartó). Az akut fájdalmat mindig komolyan kell venni, mindenekelőtt akkor, ha több óra alatt sem enyhül, vagy ha kólikaszerű, ami azt jelenti, hogy rövid szakaszokban hevesen lép fel. Általában fertőzés, ételmérgezés okozhatja, de előfordulhat hasfájás epekő, hasnyálmirigy gyulladás, vagy székrekedés esetén is. Az elhúzódó hasfájást szintén okozhatja fertőzés, vagy székrekedés.

A hasfájás tünetei, súlyossága

Akut hasfájás esetén a gyermekek lábukat felhúzzák, és - általában keserves sírás mellett - összekuporodva fekszenek. Ez hívhatja fel a szülő figyelmét a hasfájásra akkor is, ha a kisgyermek még nem tudja elmondani a panaszát.

Általánosságban elmondható, hogy a hasi betegségek jó részének kezdeti tünetei gyakran szegényesek, így néhány órás panasz után jó eséllyel egy tapasztalt orvoskolléga sem tud egyértelmű diagnózist mondani, ezért kórházi megfigyelést fog javasolni. Ennek megfelelően - hacsak nem elviselhetetlenek a panaszok - egy hideg vizes borogatás sokat segíthet, az éjszakai panaszok nagy része magától csökken. A leggyakrabban banális vírusfertőzések állnak a hasi panaszok hátterében, amelyek - egy kis diéta, borogatás mellett - lassan maguktól gyógyulnak.

Amennyiben azonban több napja nem múló hasfájás után láz jelentkezik, illetve hasmenés, úgy sürgősen jelentkezzenek gyermekorvosuknál!

Mit figyeljen meg a szülő, ha fáj a gyermek hasa?

Ha a gyermekének fáj a hasa, a gyerekorvos elsődleges célja, hogy a hasfájást okozó betegségre fényt derítsen. Ebből a szempontból fontos, hogy a gyermek pontosan hol érez fájdalmat, milyen jellegű a fájdalom, és milyen időközönként jelentkezik, valamint vannak-e kísérő tünetek.

A fájdalom helye

A gyerekek nagyon gyakran panaszkodnak hasfájásra. Különösen a kisgyerekekre és az általános iskolásokra igaz ez, az ő esetükben a hasfájás általában a köldök környékén lokalizálódik. Gyermekeknél gyakran jöhet szóba a szervi ok mellett pszichés hasfájás is, például környezetváltozás, vagy más stresszhelyzet miatt.

Vegye figyelembe, hogy a kisgyerekek a fájdalom helyét még nem tudják pontosan meghatározni. Sokszor még a hastól távoli szervekben (fül, torok) jelentkező fájdalom esetén is hasfájásra panaszkodnak.

Ha a hasfájás a jobb vállba sugárzik, akkor állhat epebetegség is a panasz hátterében.

A fájdalom jellege

Beszélhetünk kólikás hasfájásról, abban az esetben, ha a fájdalom hevesen és szakaszokban lép fel. A hasfájás több órán át is tarthat.

A fájdalom lehet éles, vagy tompa. Az iskolás gyerekek már meg tudják határozni, hogy az imént említettek közül, milyen jellegű fájdalmat éreznek.

A diagnózis felállítása szempontjából fontos szerepe van a fájdalom intenzitásának. A fájdalomtól eltorzult arc, a sápadt bőrszín és a félelem olyan jelek, amelyek mögött komoly okot kell feltételezni, ne késlekedjünk.

A fájdalom időbeli jelentkezése

A hasfájás okának kiderítéséhez tudnunk kell, milyen időközönként jelentkezik a fájdalom, és milyen körülmények között, mivel áll összefüggésben, esetleg múlik-e valaminek a hatására. Ezért orvoshoz fordulás előtt figyelje meg pontosan, mikor érzi a gyermek a fájdalmat.

Ha a fájdalom légzéskor lép fel, az tüdőgyulladásra utalhat.

Ha vizeletürítéskor fáj a gyermek hasa, húgyúti fertőzés jöhet szóba.

Ha a gyermeknek akkor fáj a hasa, miközben eszik, vagy miután evett, akkor gyomorfekély vagy reflux betegség is okozhatja a problémát.

Ha azonban a gyermek előzőleg “túl sokat evett”, akkor igen valószínű, hogy a "túlevés" okozza a panaszokat. Egy kis diéta és a szelek távozása után a panaszok önmaguktól javulni fognak.

Ha a hasfájás székletürítés előtt vagy után jelentkezik, akkor székrekedésre, vagy vírusok okozta (pl. rotavírus, calicivírus) bélgyulladásra lehet gyanakodni.

A hasfájást kísérő tünetek

A láz, a verejtékes bőr, a hányás, a hasmenés, a székrekedés, a sárgaság, a vizeletürítés közben jelentkező égő érzés megemlítése fontos információ az orvos számára. Egy esetleges korábbi műtét, vagy nagyobb lányoknál a menstruáció, illetve kismedencei szerveket érintő kórfolyamatok is okozhatnak hasfájást. Az akut hasi gyulladásos betegségeket gyakran kíséri magas láz.

A hasfájás sürgősségi esetei, a teljesség igénye nélkül A bélbetüremkedés (invagináció) 3 hónapos kortól 3 éves korig a leggyakoribb - a bélelzáródásnak olyan formája, amelynek során a bél “betüremkedik” a saját folytatásába, ami így elzáródik. A kórkép heves, visszatérő hasi görcsökkel szokott jelentkezni, a köztes időben szinte teljesen panaszmentes a folyamat. Később, orvosi beavatkozás nélkül akár hányás, akár véres, málnazselére hasonlító széklet jelenhet meg. Kiváltó oka gyakran egy vírusfertőzés kapcsán kialakult, bél melletti nyirokcsomó megnagyobbodása. Periodikusan jelentkező görcsök esetén mielőbbi sebészeti vizsgálat szükséges, a késői diagnózis bélelhalást is okozhat! A vakbélgyulladás (féregnyúlványgyulladás, appendicitis) sokak által ismert, rémisztő betegség, amely kezelés nélkül súlyos, életet veszélyeztető kórkép. A betegség kifejlődése időigényes, fél-egy napos hasi panaszok után válnak egyértelművé a jelei. A vakbélgyulladást sokszor nem könnyű diagnosztizálni. A vakbélgyulladásról weboldalunkon bővebben is olvashat. Tipikusan köldök körüli panaszokkal kezdődik, majd a fájdalom a jobb alhasba vándorol. Hányás gyakran előfordul, de láz általában csak több napos panaszok után, amikor ez már a perforáció (kilyukadás) jele lehet. Ha köhögésre jobb alhasi fájdalomra panaszkodik a gyermek mindenképpen orvosi vizsgálat ajánlott. A kórképre bágyadtság, étvágytalanság, sápadtság, elesettség jellemző, a jó étvágyú gyermeknek biztosan nincs vakbélgyulladása. Tovább A sürgős ellátást igénylő hasfájás jelei és okai csecsemőknél

Mit tehet még a szülő?

Ne feledjük, hogy a hasfájós gyermeket szigorúan tilos megetetni! Ha a vacsora kimarad, abba nem hal bele egy gyermek sem (még az is lehet, hogy ettől gyógyul meg), másrészt az üres has megkönnyíti a vizsgálatot, illetve szükség esetén a műtét gyorsabb elvégzését is elősegíti (altatást csak éhgyomri állapotban javasolt végezni).

Újszülötteknél a hasfájás oka leggyakrabban a mohó evés, illetve az emiatti nagy mennyiségű levegő nyelése lehet. A panaszokat csökkenteni a szoptatás közbeni ismételt büfiztetésekkel lehet. Ha egyéb tüneteket (pl. hasmenés, hányás) is észlelünk, forduljunk gyermekorvoshoz!

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Bak Marianna, biológus szakfordító; NetDoktor.de

Aktualizálta: Dr. Vas Felícia Emese, csecsemő- és gyermekgyógyász