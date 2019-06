Stresszhelyzetek a gyermekkori hasfájás hátterében

A helyes étkezési szokások kialakítását gyermekkorban kell elkezdeni, ugyanis amelyeket gyermekünk megtanul és elsajátít, azokat viszi tovább élete során. A kiegyensúlyozott táplálkozásnak köszönhetően hosszabb, egészségesebb életre van kilátásuk, és nagyobb eséllyel kerülik el őket azok a megbetegedések, amelyek összefüggésbe hozhatóak az étrenddel.

A család szerepe kiemelendő gyermekeink táplálkozási szokásainak kialakításában. Fontos, hogy az óvoda és iskola elkezdése előtt felkészítsük otthon csemeténket, hogy megváltozik a napirend, a jól megszokott ízeket és anya, apa főztjét felváltják a csoportos étkezések, valamint lehetséges, hogy új ízekkel és ételekkel fog megismerkedni gyermekünk. Ezen élmények hatására a gyerekek viselkedésében változásokat, eddig nem látott szokásokat tapasztalhatunk.

A gyermekünket kiszakítjuk eddigi, biztonságos környezetéből, amelyre reagálhatnak jól, azaz szerethetik, vágyódhatnak az óvodába, iskolába, ugyanakkor reagálhatnak rosszul is. Sajnos ebben az esetben a legkülönfélébb problémákkal, tünetekkel találhatjuk szembe magunkat.

Az új élethelyzetek és az emésztési problémák összefüggései

Ha lelkileg nincs minden rendben gyermekünknél, akkor árulkodó jeleket vehetünk észre, amelyekre kellő figyelemmel és komolysággal kell lennünk. Ezek viselkedésbeli változások is lehetnek, de sokszor pusztán hasfájásra panaszkodik a kicsikénk. Az emésztési panaszok többfélék lehetnek: szélgörcsök, puffadás, hasfájás, hasmenés, székrekedés, hányinger, hányás.

A hasfájást több tényező is kiválthatja, mint például az új helyzetbe való nehéz beilleszkedés okozta pszichés stressz, a megváltozott étkezési szokások és ételek, de gyakori az emésztési problémákra visszavezethető ok is.

Ha emésztőrendszeri problémákkal találkozunk, nagyon fontos, hogy időben felkeressük a gyermekorvost, ugyanis az esetek nagy részében hiszen akár komolyabb betegség is húzódhat a háttérben, mint például lisztérzékenység, laktóz intolerancia, ételallergia, különböző gyomor-, illetve bélbetegségek.

Nem mindegy, mit eszik a gyermekünk az óvodában, iskolában

Az óvodai és iskolai étkeztetések az utóbbi időben szigorú szabályozásokon és reformokon estek át, amelyek megkedvelése még folyamatban van a gyermekek körében, de számos helyen már sikerekről számolnak be a dolgozók. Ha úgy látjuk, hogy csemeténk nehezen szokja meg az óvodai, illetve iskolai ételeket, akkor segítsük őket azáltal, hogy az elérhető menük alapján magunk is hasonló ételeket készítünk el odahaza. Ezáltal nem csupán az egészségesebb otthoni étkezés lesz biztosított, hanem a saját és családunk jólétéért is sokat teszünk.

A közétkeztetési szabályozások többek között arra vonatkoznak, hogy kevesebb sót és cukrot adnak az ételek és italok ízesítéséhez, a konyhatechnológiában kisebb mennyiségű zsiradékot használnak fel, és minden étkezés tartalmaz valamilyen formában zöldséget és/vagy gyümölcsöt.

Az otthoni étkezések esetén is (reggeli és vacsora) helyezzük előtérbe az egészségesebb étrend alapelveit. A fehér kenyeret és kiflit helyettesítsük magvakat, teljes kiőrlésű gabonát tartalmazó pékárukkal, amelyekből szendvicseket készíthetünk sovány felvágottakkal és zöldségekkel kiegészítve, de adhatunk reggelire gyümölcsöket tartalmazó gabonapelyheket, zabkását joghurttal vagy tejjel is.

Mit tehetünk a gyermek hasfájásának, puffadásának megelőzése érdekében?

Ha már elvittük gyermekünket kivizsgálásra, ugyanakkor a háttérben nem találtak semmilyen emésztési, illetve bélrendszeri megbetegedést, akkor mi magunk figyeljünk oda arra, hogy milyen ételeket fogyaszt gyermekünk, illetve hogyan étkezik.

Ha puffadásra és hasfájásra panaszkodik, akkor lehet, hogy gyermekünk túlette magát, esetleg mohón, kapkodva evett. Ebben az esetben jótékony hatású egy kis mozgás, töltsön több időt aktívan a szabadban.

Amennyiben székrekedést, nehéz székelést tapasztalunk, akkor több zöldség, gyümölcs, magas rosttartalmú étel és nagyobb mennyiségű folyadék fogyasztása válik szükségessé.

A hasmenést, hányingert, hányást okozhatja romlott étel, felszívódási nehézség, vírusos megbetegedés, ezért a folyadékpótlás mellett haladéktalanul forduljunk orvoshoz.

Forrás: WEBBeteg

Szakértőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember

