Az alkoholfogyasztás is veszélyes a COPD-s betegekre

Ha egy krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD) szenvedő személy rendszeres alkoholfogyasztó, akkor a tüdejét két módon is veszélyezteti.

Az alkohol nem tartozik a COPD kapcsán kiemelt, a betegek számára kerülendő tényezők között (szemben a dohányzással és általában a füstexpozícióval, a légszennyezettséggel, a légúti fertőzések hatásával), ugyanakkor a rendszeres alkoholfogyasztás több úton is károsan hat a tüdő állapotára és a betegség alakulására.

Az alkoholfüggőséggel együtt jár a dohányzás

Egyrészt az alkohol maga is károsítja a tüdőt azáltal, hogy alkoholos állapotban felületesebbé válik a légzés, gyengül a nyákürítés, gyengül a légúti fertőzésekkel szemben védelmet jelentő immunrendszer. Másrészt a gyakorlati tapasztalat az, hogy a legtöbb dohányos iszik, és az alkoholfüggőségben szenvedők nagy része dohányzik. Ez nem túlzás: a tapasztalatok szerint a rendszeres alkoholfogyasztók tüdeje valószínűleg folyamatosan belélegzett cigarettafüstnek vannak kitéve, ami a COPD elsődleges oka. Minderről a Mayo Klinika pulmonológusa számolt be a Medscape nevű szakmai portálnak. Joe G. Zein szerint az alkoholfüggőség kezelése a COPD kezelésének is fontos része kell, hogy legyen.

Korábbi kutatások megállapították, hogy azok a betegek, akiknél COPD-t diagnosztizáltak és alkoholfüggők, nagyobb valószínűséggel kerültek légzési elégtelenséggel a sürgősségi osztályra, hosszabb ideig maradtak kórházban, vagy nem sokkal később újra felvételre kerültek. A kórházi halálesetek 15,6%-a olyan COPD-s betegekhez köthető, akik egyben alkoholfüggőségben is szenvedtek.

Hogyan árt az alkohol a tüdőnek?

Az alkohol – valószínűleg nem számít, hogy milyen formában – egyártelműen zavarja a tüdő működését.

A felső légutakban található csillók, amelyek a levegőt tisztítják, károsodnak, így helyet adnak a káros behatolásoknak, például a tüdőgyulladásnak. Az alkoholbetegek hajlamosabbak a tüdőgyulladás rosszabb kimenetelére, gyógyulásuk bizonytalanabb. Mivel az alkohol a tüdő alsó légútjait is károsítja, az immunrendszer gyengül. A súlyos alkoholizmusban szenvedők fogékonyak az ilyen behatolások okozta fertőzésekre, mint a tuberkulózis, a légzőszervi óriássejtes vírusfertőzés és a közösségben szerzett tüdőgyulladás.

Egy tanulmány megállapította, hogy napi 10-20 g alkohol önmagában is 8 százalékkal növeli a tüdőgyulladás relatív kockázatát, a dohányzástól függetlenül. Egy másik, 2025-ös tanulmány szerint a súlyos alkoholfogyasztók esetében a tüdőfunkció-csökkenés egy év alatt -30 ml volt.

Azok, akik sokat isznak, ráadásul sokszor kihagyják a gyógyszerek beszedését, és nagyobb a kockázata annak, hogy rosszul nyelnek; az ivás többféleképpen is hatással lehet a betegség súlyosbodására és kimenetelére.

Forrás: DRportal