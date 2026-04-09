Sportszív vagy szívbetegség? Hogyan különíthető el?

megjelent:

Az intenzív sport hatására a szív alkalmazkodik a fokozott terheléshez, és bizonyos mértékben meg is nagyobbodhat – ezt nevezzük sportszívnek. Hasonló elváltozást azonban egy öröklődő szívizombetegség, a hypertrophiás cardiomyopathia (HCM) is okozhat. Mivel az előző természetes alkalmazkodás, az utóbbi viszont potenciálisan veszélyes állapot, fontos a kettő pontos elkülönítése.

A sportszív

A rendszeres, nagy intenzitású fizikai terhelés hatására a szív – akárcsak a vázizmok – alkalmazkodik az edzéshez. Ennek során a szívüregek kissé kitágulhatnak, a szívizom pedig mérsékelten megvastagodhat. Ezt nevezzük sportszívnek.

Ez az állapot nem betegség, hanem a szervezet élettani válasza a tartós fizikai terhelésre. A szív ilyenkor hatékonyabban működik: egy összehúzódással több vért képes továbbítani, ezért sportolóknál gyakran alacsonyabb nyugalmi pulzus figyelhető meg.

Sportszív esetén a szívizom megvastagodása általában nem haladja meg a 12–13 millimétert, és a szívüregek inkább tágabbak. A szívműködés normális marad, és az elváltozások akár vissza is fejlődhetnek, ha a sportoló csökkenti az edzés intenzitását vagy hosszabb időre abbahagyja az intenzív sportolást.

Hypertrophiás cardiomyopathia

A hypertrophiás cardiomyopathia (HCM) egy öröklődő szívizombetegség, amelyben a szívizom – leggyakrabban a bal kamra fala vagy a kamrai sövény – kórosan megvastagszik.

Kardiológiai szempontból felnőtteknél általában akkor áll fenn a HCM gyanúja, ha a bal kamra falvastagsága eléri vagy meghaladja a 15 millimétert (1,5 cm), és ezt nem magyarázza más betegség, például magas vérnyomás vagy billentyűhiba.

13–14 milliméteres falvastagság már gyanús lehet, különösen akkor, ha a családban előfordult a betegség vagy ismert genetikai eltérés áll fenn.

A megvastagodott szívizom merevebb lehet, ami megnehezítheti a szív telődését és a vér kiáramlását. Egyes esetekben a bal kamra kiáramlási pályája is beszűkülhet. A betegség következtében ritmuszavarok, terhelésre jelentkező panaszok – például mellkasi fájdalom, fulladás, szédülés vagy ájulás – alakulhatnak ki.

A HCM különösen azért fontos betegség, mert fiataloknál és sportolóknál is előfordulhat, és ritka esetben hirtelen szívhalálhoz vezethet.

Néha nehéz elkülöníteni

Sportolóknál néha 13–15 milliméter közötti falvastagság mérhető. Ezt a tartományt a szakirodalom gyakran „szürke zónának” nevezi, mert ilyenkor nehéz lehet eldönteni, hogy sportszívről vagy kezdődő hypertrophiás cardiomyopathiáról van-e szó.

Ilyen esetekben a kardiológus több tényezőt is figyelembe vesz:

  • a szívüregek méretét
  • az EKG eltéréseit
  • a családi anamnézist
  • a panaszok jelenlétét
  • képalkotó vizsgálatok eredményét

Gyakran szív-MR-vizsgálat segít tisztázni a diagnózist, mert részletesebben megmutatja a szív szerkezetét és az esetleges hegesedést.

Bizonytalan esetekben az egyik fontos különbségtételi módszer az úgynevezett edzésmegszakítás (deconditioning). Ha a sportoló néhány hónapig jelentősen csökkenti vagy abbahagyja az intenzív edzést, a sportszívhez kapcsolódó falmegvastagodás általában részben visszafejlődik.

Hypertrophiás cardiomyopathia esetén viszont a szívizom megvastagodása nem csökken számottevően, mivel az nem az edzés következménye, hanem genetikai eredetű szívizombetegség.

Miért fontos a pontos diagnózis?

A két állapot közötti különbség a sportolás szempontjából is lényeges. A sportszív jóindulatú alkalmazkodás, amely nem igényel különösebb korlátozást.

Hypertrophiás cardiomyopathia esetén viszont a fizikai terhelés mértékéről mindig egyénileg, kardiológiai kivizsgálás után kell dönteni. A cél az, hogy a beteg biztonságosan végezhessen testmozgást, miközben csökkentik a szövődmények kockázatát.

Összességében elmondható, hogy a sportszív az edzett szervezet természetes alkalmazkodása, míg a hypertrophiás cardiomyopathia egy kezelést és rendszeres ellenőrzést igénylő szívbetegség. Mivel a két állapot külsőre hasonló lehet, minden gyanús esetben fontos a részletes kardiológiai kivizsgálás.

Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológusForrás: WEBBeteg
Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Kardiológiai leletértelmezés 24h

Kardiológiai leletértelmezés 24h

Dr. Bodócsi Réka belgyógyász, kardiológus

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Gyömörei Beáta

Dr. Gyömörei Beáta

Gyermekkardiológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Demencia

Fogászati implantáció

A szívpanaszok gyakoriak időseknél még szívbetegség nélkül is – Vegyük komolyan!
A szívpanaszok gyakoriak időseknél még szívbetegség nélkül is – Vegyük komolyan! WEBBeteg - Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos
Sportszív - Diagnosztika, kezelés, prognózis és életmódtanácsok
Sportszív - Diagnosztika, kezelés, prognózis és életmódtanácsok WEBBeteg - Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus
Mi az a sportszív?
Mi az a sportszív? WEBBeteg - Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus
Szívtranszplantáció – Amikor egy új szív ad esélyt az életre
Szívtranszplantáció – Amikor egy új szív ad esélyt az életre WEBBeteg - Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus
Mi is az a mitrális regurgitatio?
Mi is az a mitrális regurgitatio? WEBBeteg - Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus
A szívritmuszavar okai és rizikófaktorai
A szívritmuszavar okai és rizikófaktorai WEBBeteg - Dr. Zsuga Judit, neurológus, klinikai farmakológus