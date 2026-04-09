Sportszív vagy szívbetegség? Hogyan különíthető el?

Az intenzív sport hatására a szív alkalmazkodik a fokozott terheléshez, és bizonyos mértékben meg is nagyobbodhat – ezt nevezzük sportszívnek. Hasonló elváltozást azonban egy öröklődő szívizombetegség, a hypertrophiás cardiomyopathia (HCM) is okozhat. Mivel az előző természetes alkalmazkodás, az utóbbi viszont potenciálisan veszélyes állapot, fontos a kettő pontos elkülönítése.

A sportszív

A rendszeres, nagy intenzitású fizikai terhelés hatására a szív – akárcsak a vázizmok – alkalmazkodik az edzéshez. Ennek során a szívüregek kissé kitágulhatnak, a szívizom pedig mérsékelten megvastagodhat. Ezt nevezzük sportszívnek.

Ez az állapot nem betegség, hanem a szervezet élettani válasza a tartós fizikai terhelésre. A szív ilyenkor hatékonyabban működik: egy összehúzódással több vért képes továbbítani, ezért sportolóknál gyakran alacsonyabb nyugalmi pulzus figyelhető meg.

Sportszív esetén a szívizom megvastagodása általában nem haladja meg a 12–13 millimétert, és a szívüregek inkább tágabbak. A szívműködés normális marad, és az elváltozások akár vissza is fejlődhetnek, ha a sportoló csökkenti az edzés intenzitását vagy hosszabb időre abbahagyja az intenzív sportolást.

Hypertrophiás cardiomyopathia

A hypertrophiás cardiomyopathia (HCM) egy öröklődő szívizombetegség, amelyben a szívizom – leggyakrabban a bal kamra fala vagy a kamrai sövény – kórosan megvastagszik.

Kardiológiai szempontból felnőtteknél általában akkor áll fenn a HCM gyanúja, ha a bal kamra falvastagsága eléri vagy meghaladja a 15 millimétert (1,5 cm), és ezt nem magyarázza más betegség, például magas vérnyomás vagy billentyűhiba.

13–14 milliméteres falvastagság már gyanús lehet, különösen akkor, ha a családban előfordult a betegség vagy ismert genetikai eltérés áll fenn.

A megvastagodott szívizom merevebb lehet, ami megnehezítheti a szív telődését és a vér kiáramlását. Egyes esetekben a bal kamra kiáramlási pályája is beszűkülhet. A betegség következtében ritmuszavarok, terhelésre jelentkező panaszok – például mellkasi fájdalom, fulladás, szédülés vagy ájulás – alakulhatnak ki.

A HCM különösen azért fontos betegség, mert fiataloknál és sportolóknál is előfordulhat, és ritka esetben hirtelen szívhalálhoz vezethet.

Néha nehéz elkülöníteni

Sportolóknál néha 13–15 milliméter közötti falvastagság mérhető. Ezt a tartományt a szakirodalom gyakran „szürke zónának” nevezi, mert ilyenkor nehéz lehet eldönteni, hogy sportszívről vagy kezdődő hypertrophiás cardiomyopathiáról van-e szó.

Ilyen esetekben a kardiológus több tényezőt is figyelembe vesz:

a szívüregek méretét

az EKG eltéréseit

a családi anamnézist

a panaszok jelenlétét

képalkotó vizsgálatok eredményét

Gyakran szív-MR-vizsgálat segít tisztázni a diagnózist, mert részletesebben megmutatja a szív szerkezetét és az esetleges hegesedést.

Bizonytalan esetekben az egyik fontos különbségtételi módszer az úgynevezett edzésmegszakítás (deconditioning). Ha a sportoló néhány hónapig jelentősen csökkenti vagy abbahagyja az intenzív edzést, a sportszívhez kapcsolódó falmegvastagodás általában részben visszafejlődik.

Hypertrophiás cardiomyopathia esetén viszont a szívizom megvastagodása nem csökken számottevően, mivel az nem az edzés következménye, hanem genetikai eredetű szívizombetegség.

Miért fontos a pontos diagnózis?

A két állapot közötti különbség a sportolás szempontjából is lényeges. A sportszív jóindulatú alkalmazkodás, amely nem igényel különösebb korlátozást.

Hypertrophiás cardiomyopathia esetén viszont a fizikai terhelés mértékéről mindig egyénileg, kardiológiai kivizsgálás után kell dönteni. A cél az, hogy a beteg biztonságosan végezhessen testmozgást, miközben csökkentik a szövődmények kockázatát.

Összességében elmondható, hogy a sportszív az edzett szervezet természetes alkalmazkodása, míg a hypertrophiás cardiomyopathia egy kezelést és rendszeres ellenőrzést igénylő szívbetegség. Mivel a két állapot külsőre hasonló lehet, minden gyanús esetben fontos a részletes kardiológiai kivizsgálás.

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Dr. Bodócsi Réka, belgyógyász-kardiológus