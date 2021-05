A megfelelő étrend idősek számára

Az egészséges táplálkozásról sokat hallunk mostanában, mégis nehéz eligazodni az egymásnak ellentmondó információhalmazban. Az egészséges táplálkozás a különféle ételek és italok megfelelő arányban és mennyiségben, kellő változatossággal történő rendszeres fogyasztása. Ezáltal a betegségek kockázatát a minimálisra csökkenthetjük.

Aggasztóan kevés folyadékot fogyasztanak az idős emberek! A vizsgált szociális otthonokban élő idős emberek folyadékfogyasztása messze elmarad az ajánlott napi folyadékbeviteli mennyiségtől – derül ki egy friss kutatásból, amit a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége, a SE Egészségtudományi Kar, Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszéke és az Európai Hidratációs Intézet végzett el közösen. Aggasztóan kevés folyadékot fogyasztanak az idős emberek!

A diéta szó jelentése étrend, melynek célja a szervezet megváltozott állapotához igazodó táplálkozás. Egyre jelentősebb szerepet kap a táplálásterápia, melynek célja, hogy egy vagy több tápanyag hiánya ne hátráltassa a beteg gyógyulását.

Az egészséges táplálkozás témaköréről, időről időre beszélni szükséges, hisz a kardiovaszkuláris betegségekből származó halálozás is olyan civilizációs probléma, ami sok esetben elkerülhető. Kimutatások szerint kétszer annyi zsiradékot és koleszterint, valamint háromszor, négyszer annyi konyhasót fogyasztunk, mint amennyire szükségünk van. Élelmi rostfogyasztásunk jóval az ajánlott mennyiség alatt marad, és egyre több ember szenved a székrekedés problémájától, ami a testmozgás hiányával szorosan összefügg. A felsorolt tények mind hozzájárulnak az érelmeszesedés, a magas vérnyomás, szívinfarktus, agyvérzés kialakulásához. A magas energia bevitel és cukorfogyasztás nemcsak az elhízás kockázatát rejti magában, hanem a II. típusú cukorbetegség kialakulásáét is.

Időskori táplálkozás Ahogy idősödik az ember, úgy nem csak életmódbeli, hanem élettani változások is bekövetkeznek, ami hatással van a táplálkozásra is. Időskori táplálkozás

A fent felsorolt betegségeket sokkal kevesebb idő és energia ráfordítással előzhetjük meg, mint amennyi időt-energiát felemészt a kialakult betegség kezelése, nem beszélve a betegségek okozta rossz közérzetről. Az egészséges táplálkozás mellett szót kell ejtenünk a megfelelő folyadékbevitelről, melynek fontossága nem elhanyagolható. A napi folyadékbevitel ajánlottan 1,5-2 liter között mozog, természetesen ez is több tényezőtől függ. A leginkább ajánlott a tiszta víz, ásványvízből a szénsavmentes javasolt. Kerülendők a cukrozott, színezékben és tartósítószerekben bővelkedő italok, helyettük inkább válaszuk a frissen facsart gyümölcs- és zöldségleveket. Az alkoholt és koffeint a vízhajtó hatásuk miatt érdemes kerülni. Tanácsként, ne várja meg az idős ember, amíg szomjúságérzete lesz, hisz ebben az esetben, már a sejtjei szomjaznak, és az idősek esetében a kiszáradás veszélye fokozott. Idős embereknél gyakran előfordul, hogy nem is emlékszik a nap végére, hogy mennyit ivott, ezért azt tanácsolom, hogy minden nap készítse elő a napi folyadékot, vagy készítsen feljegyzést, így jobban átlátja, hogy mennyi volt a folyadék bevitel. Legyen kreatív, hogy a folyadékbevitel ne egy szükséges rossz legyen, változatossá téve a kínálatot, könnyedén fogja a megfelelő mennyiséget elérni. Azt gondolom, azzal már nagyon sokan egyetértenek, hogy a mai táplálkozási szokásaink nagyon átalakultak, ezért fontos, hogy gondoskodjunk táplálék kiegészítők, ásványi anyagok pótlásáról, ahhoz hogy hosszú távon egészségnek, fittségnek örvendjünk. Egy nagyon közhelyes mondattal zárnám soraimat: Az vagy, amit megeszel!

Hirdetés

Az idősek étrendje

Az idős kor előrehaladtával csökken az emésztés és a felszívódás hatásfoka, romlik a tápanyagok hasznosulása, ezért fontos, hogy a szélsőségektől mentes, változatos étrendben részesüljenek, amely nem terheli meg az emésztőrendszert. A sejtek nehezebben tudják felvenni a vérből a szükséges tápanyagokat, lassul a máj és a vese működése. Ezzel párhuzamosan megváltozhatnak a táplálékfelvétel lehetőségei és annak körülményei is. Gyakran a hiányos, rossz fogazat is lehet oka a táplálkozási nehézségeknek. Az időseknek kevesebb energiára van szükségük, mint a fiataloknak, a vitamin és ásványi anyag szükségletük azonban változatlan. Az öregedés folyamán megváltozik az anyagcsere, csökken a hormontermelés, a nyál és a gyomornedv. Az idősebb korban nehezebben hasznosulnak az élelmi anyagokkal bevitt vitamin és ásványi anyagok. Étkezések száma lehetőleg legyen napi öt, több kisebb étkezés a célszerű. Ezáltal kevésbé terhelődik az emésztőrendszer, nincs kellemetlen utóérzés, szívesebben fogadják a következő étkezést. Nagyobb odafigyeléssel kellemesebbé tehetjük öreg napjaikat.

Az idősek étrendje kapcsán, több dologra is nagyobb hangsúlyt szükséges fektetni, mint például a fehérje bevitel, mert a hiányához az idősek szervezete nehezebben, rosszul alkalmazkodik. Napi rendszerességgel javasolt a húsok, tojás, tejtermékek fogyasztása. Fehérje bevitelre nagyon sok lehetőség van, mert a felsoroltakon kívül a hüvelyesek a tofu (babtúró), a magvak mind- mind magas fehérje tartalmúak. A mandula a megemelkedett kalcium szükséglet miatt is egy fontos élelmiszer. Hiányos fogazat esetén sem kell megijednünk, ledarálva sokrétűen használhatóak. Az állati zsírok helyett, használjanak növényi olajokat (napraforgó, repce, olíva, kókusz zsír), érdemes a táplálékkal bevitt zsír mennyiségét csökkenteni, és a főzéseknél is minimális zsírt használni. Az omega3 zsírsav bejutására is oda kell figyelni, ezért a halak heti rendszerességi fogyasztása javallott. A bél renyhe működése miatt a rostok jelentősége elsődleges, a teljes őrlésű lisztből készült kenyér, pékáruk fogyasztását javaslom, e mellett a napi rendszerességgel zöldség, gyümölcs fogyasztását ajánlom. A vitaminoknak is létfontosságú szerepük van, itt gondolok a C-vitamin, a folsav, a niacin, a B1, B2, B6, B12-vitaminok ellátottságára, ezeknek a szerepe a memória romlásának a megelőzésében van.

Változatos, minden élelmiszercsoportot tartalmazó étrenddel az idősek tápanyag szükségelte is kielégíthető, kiegészítésre csak akkor van szükségük, ha állapotuk (pl. alultápláltság) ezt indokolja.

(Nurse Háziápolási Szolgálat)